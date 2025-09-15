Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Egészségügy Egészségügy és egészségipar Kunetz Zsombor

Egy mentős levele Kunetz Zsombornak a magyar valóságról

mfor.hu

Annak kapcsán, hogy az osztrákok még mindig várnak Takács Péter egészségügyi államtitkár bocsánatkérésére.  

Több, mint 20 éve dolgozik a levélíró mentősként, és levelében lerántja a leplet a magyar valóságról a Kunetz Zsombor orvosnak, egészségügyi szakértőnek írt levelében.

Mint írja: régóta tervezte, hogy tollat/billentyűzetet ragad, ami most történt meg, mert Takács Péter nyilatkozata egy kicsit kiverte a bíztosítékot azzal, hogy összehasonította az osztárk mentőt a magyarral.

„A mi, magyar mentőautóinknak motorikusan nincs bajuk, de hátul már minden csireg-csörög-zörög. A műanyag fakkok esnek ki, ha egy kicsit már rossabb úton jáunk. A hordágy műbőre már több helyen kiszakadva, alatta a szivacs látszik. Ha ide vér vagy egyéb más szennyező anyag befolyik, azt nem lehet kitakarítani. Ezekkel az autókkal addig megyünk, amíg szét nem esnek”.

Arról is ír a mentős, hogy már több éve járnak fel Budapestre mentőzni. Az elején még túlórában önkéntes alapon. Most már mindenki megy és alapórában. „Az osztrák és német rokonok a mai napig nem értik mit keresek én a több mint kétszáz kilóméterre eső fővárosban mentőzni. Nincs ott mentő, nincs ott ember?? Ezt kérdezik” – ezek után leírja, hogy is mennek a napok, amikor a tőle messzire lévő mentőállomásra fel kell autóznia, hogy telik a napja, és hányra ér haza hullafáradtan (éjjel 1 körül).

„Reggel fél 5-kor felkelek, felöltöszöm a mentős ruhába és így ülök be a saját autómba. Viszek magammal még egy kis kaját, italt. Majd a saját autómmal elmegyek a 30 km-re lévő mentőállmásra, ahol beülök egy másik civil autóba. Átpakolom a cuccomat és így 6 órás kezdéssel megyünk fel a fővárosba. A fővárosban több helyen van mentőautó, megyénként máshol. Van aki a Markó utcába megy, vagy Százhalombattára vagy a Budai mentőállomásra. Ez forgalomtól függően kb olyan 9 óra körül van. Átvesszük a mentőt és ahogy bejelentkeztünk már jön is rá a feladat. Van olyan mentő, melyben már hetek óta nem működik a klima. Tudnak róla, de a javítása még nem esedékes. Nem probléma. A mentős kibír mindent , ő végig tudja dolgozni a napot a 35 fokban. Nem baj, hogy ragad meg büdös. Így mentőzünk kb este 21-ig, akkor engednek el. Vissza az adott fővárosi mentőállomásra. Ott kipakolunk a mentőből a saját dolgainkat, át a civil autóba. Ezzel az autóval vissza a reggeli kiindulópontra. Ott megint kipakolunk a saját autónkba és így érünk haza másnap hajnali 1-2 körül.”

A mentős egyebekről is ír, a teljes levelet Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő Facebook-oldalán lehet teljes terjedelmében elolvasni. 

Takács Péter egészségügyi államtitkár nyáron tett kijelentése szerint a magyar Országos Mentőszolgálat egységeihez képest a burgenlandi mentők mentésirányítási rendszere kevésbé fejlett, amit fejleszteni kéne, hogy a magyarokkal zökkenőmentes legyen az együttműködés. Ezek hallatán Burgenland tartományi vezetője a múlt héten nyílt levélben kért helyreigazítást Orbán Viktortól államtitkára szavai miatt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A kórházban kezelt betegek fokozott veszélynek vannak kitéve

Magas halálozási rátájú, gyorsan terjedő kórházi fertőzés miatt aggódnak a szakemberek

Az egészségügyi ellátórendszereknek egyre több, újonnan kimutatott kórokozóval is meg kell küzdeniük. Az elmúlt évtizedben például a világ legalább negyven országának kórházaiban okozott járványkitöréseket a betegek között egy patogén élesztőgomba. 

Ma volt a 13 ezredik transzplantáció Magyarországon

Az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs irodájának szerdai közleménye szerint szeptember 4-én megtörtént a 13 ezredik magyarországi szervátültetés, amely egy életmentő májtranszplantáció volt a Semmelweis Egyetem Sebészeti Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikán.

Az öngyilkossági arány ugyan nagyot csökkent a 80-as évek óta, továbbra is magas.

Minden ötödik órára jut egy öngyilkosság Magyarországon

Közel sem világelső Magyarország az öngyilkosságok számát tekintve, sőt, európai viszonylatban sem a magyar adatok a legrosszabbak. Az idősek körében azonban továbbra is magas az arány, ami ellen a háziorvosok és a szélesebb közvélemény edukálásával lehetne tenni.

Kunetz Zsombor lerántotta a leplet Pintér Sándor államtitkárának csúsztatásáról

Az orvos, egészségügyi szakértő szerint a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet koraszülött-intenzív osztálya felújítása kapcsán egy fontos tényezőt nem említett Takács Péter.

Vége: az állam elkezdte felvásárolni a magán CT- és MR-gépeket (frissítve)

2025. november 1-jétől új élet jön a magánegészségügyi intézményekben: nem lehet közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat végezniük. Emiatt az állam felvásárolta az Affidea egyes CT- és MR gépeit, és információink szerint a többi magánszolgáltatónál is hasonló tárgyalások folynak.

Az is baj, ha van rajta sapka, az is, ha nincs

Először is tisztázzuk, az ársapka nem azt jelenti, hogy olcsóbban tudjuk megvásárolni július 1-jétől a gyógyszereket, hanem hogy bizonyos időhatáron belül nem fog emelkedni ezeknek az ára. Bár a szakmai értelmezés olykor ettől is eltér. De ez az érem egyik oldala. A másik, hogy a nem vényköteles készítmények esetében is eltérő lehet egyes termékek rögzített ára, – a listán többnyire ilyenek szerepelnek, ugyanis már a decemberi alapnak tekintett áruk sem volt ugyanaz.

Megjavult a víz a székesfehérvári kórházban

Megjavult a víz a székesfehérvári kórházban

Több hónapos kálvária ért véget.

Kunetz Zsombor odaszúrt: a nemzeti konzultáció árából akár 75 CT-gépet lehet venni

Kunetz Zsombor odaszúrt: a nemzeti konzultáció árából akár 75 CT-gépet lehet venni

Lehetne másra költeni a pénzt.

Fájdalmas adatokra bukkantunk a magyar lakosságról – A hét ábrája

Fájdalmas adatokra bukkantunk a magyar lakosságról – A hét ábrája

Sok a krónikus beteg, a helyzet pedig nem javul.

Ihatatlanná vált a víz, lajtoskocsik járnak számos hazai településen

Újabb településeken vált ihatatlanná a víz, lajtos kocsikkal pótolják a hiányt

Újabb településeken vált szükségessé az ivóvíz forralása a fogyasztáshoz – írta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168