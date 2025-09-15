Egy mentős levele Kunetz Zsombornak a magyar valóságról

Több, mint 20 éve dolgozik a levélíró mentősként, és levelében lerántja a leplet a magyar valóságról a Kunetz Zsombor orvosnak, egészségügyi szakértőnek írt levelében.

Mint írja: régóta tervezte, hogy tollat/billentyűzetet ragad, ami most történt meg, mert Takács Péter nyilatkozata egy kicsit kiverte a bíztosítékot azzal, hogy összehasonította az osztárk mentőt a magyarral.

„A mi, magyar mentőautóinknak motorikusan nincs bajuk, de hátul már minden csireg-csörög-zörög. A műanyag fakkok esnek ki, ha egy kicsit már rossabb úton jáunk. A hordágy műbőre már több helyen kiszakadva, alatta a szivacs látszik. Ha ide vér vagy egyéb más szennyező anyag befolyik, azt nem lehet kitakarítani. Ezekkel az autókkal addig megyünk, amíg szét nem esnek”.

Arról is ír a mentős, hogy már több éve járnak fel Budapestre mentőzni. Az elején még túlórában önkéntes alapon. Most már mindenki megy és alapórában. „Az osztrák és német rokonok a mai napig nem értik mit keresek én a több mint kétszáz kilóméterre eső fővárosban mentőzni. Nincs ott mentő, nincs ott ember?? Ezt kérdezik” – ezek után leírja, hogy is mennek a napok, amikor a tőle messzire lévő mentőállomásra fel kell autóznia, hogy telik a napja, és hányra ér haza hullafáradtan (éjjel 1 körül).

„Reggel fél 5-kor felkelek, felöltöszöm a mentős ruhába és így ülök be a saját autómba. Viszek magammal még egy kis kaját, italt. Majd a saját autómmal elmegyek a 30 km-re lévő mentőállmásra, ahol beülök egy másik civil autóba. Átpakolom a cuccomat és így 6 órás kezdéssel megyünk fel a fővárosba. A fővárosban több helyen van mentőautó, megyénként máshol. Van aki a Markó utcába megy, vagy Százhalombattára vagy a Budai mentőállomásra. Ez forgalomtól függően kb olyan 9 óra körül van. Átvesszük a mentőt és ahogy bejelentkeztünk már jön is rá a feladat. Van olyan mentő, melyben már hetek óta nem működik a klima. Tudnak róla, de a javítása még nem esedékes. Nem probléma. A mentős kibír mindent , ő végig tudja dolgozni a napot a 35 fokban. Nem baj, hogy ragad meg büdös. Így mentőzünk kb este 21-ig, akkor engednek el. Vissza az adott fővárosi mentőállomásra. Ott kipakolunk a mentőből a saját dolgainkat, át a civil autóba. Ezzel az autóval vissza a reggeli kiindulópontra. Ott megint kipakolunk a saját autónkba és így érünk haza másnap hajnali 1-2 körül.”

A mentős egyebekről is ír, a teljes levelet Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő Facebook-oldalán lehet teljes terjedelmében elolvasni.

Takács Péter egészségügyi államtitkár nyáron tett kijelentése szerint a magyar Országos Mentőszolgálat egységeihez képest a burgenlandi mentők mentésirányítási rendszere kevésbé fejlett, amit fejleszteni kéne, hogy a magyarokkal zökkenőmentes legyen az együttműködés. Ezek hallatán Burgenland tartományi vezetője a múlt héten nyílt levélben kért helyreigazítást Orbán Viktortól államtitkára szavai miatt.