Egy népszerű Covid-gyógyszertől újra gellert kaphat a járvány?

A Merck által gyártott gyógyszert, a molnupiravirt úgy tervezték, hogy elpusztítsa a vírust azáltal, hogy mutációkat indukál a vírusgenomban. Egy új vizsgálat azonban arra mutat rá, hogy egyes, molnupiravirrel kezelt emberek új vírusokat generálnak, amelyek nemcsak életképesek maradnak, hanem terjednek is.

„Egyértelmű, hogy az életképes mutáns vírusok túlélhetik a molnupiravir-kezelést, és versenyezhetnek a meglévő változatokkal. Azt hiszem, egy katasztrófának ágyaztunk meg” – mondja William Haseltine virológus, az ACCESS Health International elnöke, aki többször is aggodalmának adott hangot a gyógyszerrel kapcsolatban.

A Merck szóvivője azonban vitatja, hogy a gyógyszer széles körben keringő változatok megjelenéséhez vezetne. „Ez egy vaklárma” – mondja Raymond Schinazi, az Emory Egyetem Orvostudományi Karának gyógyszerésze a Science-nek, megjegyezve, hogy mivel a SARS-CoV-2 világszerte emberek millióit fertőzi meg, természetes, hogy a vírus gyorsan mutációkat mutat.

A kutatások dilemmákat okoznak. Fotó: Depositphotos

Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban 2021 végén engedélyezett molnupiravir volt az első orális vírusellenes gyógyszer, amelyet rengeteg országban jóváhagytak a Covid-19 elleni küzdelemben.

2022-ben a Merck több mint 5 milliárd dollárra becsülte a koronavírus-pirulák globális értékesítését. Bár ez jóval elmarad a Paxlovid, egy másik orális SARS-CoV-2 vírusellenes szer tavalyi 18,9 milliárd dolláros bevételétől, a molnupiravir továbbra is széles körben népszerű bizonyos országokban.

Haseltine és mások azonban kezdettől fogva aggódtak a gyógyszer mechanizmusa miatt.

Az egyik aggodalomra adó ok, hogy a gyógyszer nem csak a koronavírust változtatja meg, hanem az azt használó emberek DNS-ét is – de ez a mellékhatás eddig nem volt tapasztalható. A másik, hogy a mutált vírus mindent túlél és szaporodik – amelyek valóban virulensebbnek bizonyultak, mint a korábbiak. De a Merck szóvivője már akkor is "hipotetikus aggodalomnak" nevezte ezeket, mielőtt az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága engedélyezte a gyógyszert.

Az új kutatások nem derűlátóak

Mindazonáltal kutatók a világ minden tájáról elkezdték vizsgálni a nemzetközi GISAID adatbázisban elhelyezett SARS-CoV-2 genomszekvenciákat, és keresték a molnupiravir által várhatóan okozott mutációkat.

És ahelyett, hogy véletlenszerű változásokat indukálna a vírus RNS genomjában, most úgy tűnik, a gyógyszer nagyobb valószínűséggel okoz specifikus kis eltéréseket.

Az egyik vírusvadász, Ryan Hisner, egy középiskolai természettudományi és matematikatanár az Indiana állambeli Monroe-ban, 2022 augusztusában kezdte el katalogizálni a gyanús változatokat, és gyorsan azonosított is több tucat szekvenciát, amelyek valóban mutattak elváltozásokat. Hisner a Twitteren fejtette ki aggodalmát a kutatóknak, és végül Thomas Peacock-kal, a londoni Imperial College virológusával állt össze. A kutatópáros más kollégákkal együtt szisztematikusan áttekintette a GISAID több mint 13 millió SARS-CoV-2 szekvenciáját, de csak azokat elemezték, amelyekben több mint 20 mutáció található. A január 27-én közzétett előzetes vizsgálati anyagukban arról számoltak be, hogy egy nagy részhalmaz mutatott mutációkat, s mindegyik 2022-ből származik, miután a molnupiravirt széles körben el kezdték alkalmazni.

Kapcsolódó cikk Kemenesi Gábor: "Az influenzához képest még mindig veszélyesebb a koronavírus" Oltások tekintetében még mindig az influenzánál lehet jobban előre tervezni.

A kutatók azt találták, hogy ezek az úgynevezett klaszterek akár százszor gyakoribbak azokban az országokban, ahol a molnupiravirt széles körben használják, - beleértve az Egyesült Államokat, Ausztráliát és az Egyesült Királyságot, - mint azokban az országokban, ahol nem, például Franciaországban vagy Kanadában.

„Nyilvánvalóan történik itt valami” – mondja Peacock.

A kutatók szerint nem világos, hogy ezek a mutációk enyhébbek-e a fertőzőbb változatokhoz képest. „Egyelőre nem tudtunk következtetéseket levonni a kockázatokról” – mondja Theo Sanderson, a csapat tagja, a Francis Crick Intézet genetikusa. Haseltine azonban a kedvtelésből tartott oroszlántartás veszélyeihez hasonlítja a helyzetet. „Az, hogy tegnap nem harapott meg, még nem jelenti azt, hogy ma nem fog” – mondja.

A Merck szóvivője szerint a mutációk és a gyógyszer közötti kapcsolat egyáltalán nem egyértelmű. "Nincs bizonyíték arra, hogy bármilyen vírusellenes szer hozzájárult volna a keringő új változatok megjelenéséhez" - mondja.

Immunhiányos embereknél még inkább

Ugyanakkor ausztrál kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy a molnupiravir-kezelés új variánsokhoz vezethet az immunhiányos betegekben. Mivel ezeknek a betegeknek az immunrendszere nehezebben veszi fel a harcot a vírus elleni védelemben, nagyszámú mutációt halmozhatnak fel, ami nagy változást okozhat a vírus viselkedésében, amelyet aztán átadhatnak másoknak is.

Kilenc beteget vizsgáltak meg, akik közül öten kapták meg a gyógyszert, négyen pedig nem, s a kutatók megállapították, hogy a molnupiravirral kezelt egyének átlagosan 30 új variánst hordoztak a kezdeti dózist követő 10 napon belül, sokkal többet, mint a kezeletlen betegek.

Kapcsolódó cikk Nemigen viszik az emberek már a Covid-gyorsteszteket Vajon ebben az úgynevezett trimédiában mennyire érdekli az embereket, hogy covidosok? Vesznek-e még gyorsteszteket? Patikákat kérdeztünk.

Egy másik kutatás szerint a Covid-19 ellen beoltott emberek körében a molnupiravir korlátozott előnyökkel jár. A tanulmány 26 411 vakcinázott résztvevőt követett nyomon az Egyesült Királyságban végzett PANORAMIC klinikai vizsgálatban, akiknek nagyjából a fele kapta a gyógyszert. Csökkentette a tünetek súlyosságát és javította a betegek felépülési idejét, de azt találták, hogy nem csökkentette a Covidhoz kapcsolódó kórházi kezelések vagy halálozások gyakoriságát a magas kockázatú felnőttek körében.

Az új brit és ausztrál tanulmányok nem bizonyítják, hogy a molnupiravir okozza a veszélyes új SARS-CoV-2 variánsok megjelenését – mondja Ravindra Gupta, a Cambridge-i Egyetem klinikai mikrobiológusa, de szerinte a gyógyszer korlátozott előnyei azt sugallják, hogy már nem éri meg a kockázatot. "Együttesen ezek az eredmények megkérdőjelezik, hogy tényleg kell-e molnupiravirt alkalmazni."

Magyarországon még nem kapható

Magyarországon még nem kapható a molnupiravir kapszula, az utolsó, amit tudni lehet, hogy az Országos Gyógyszerészeti Intézet 2022. januárjában közzétette honlapján, miszerint a Nemzetközi Gyógyszerkönyv nyilvános konzultációra bocsátotta a Molnupiravir kapszula tervezetét, amelyhez 2022. március 12-ig lehetett észrevételeket küldeni a cikkelytervezetben megadott címre küldve.

Hazánkban a remdesivir után másodikként a favipiravirt engedélyezték 2020-ban, amelyet COVID-terápiában használnak és hazai használatbavételére az OGYÉI engedélyt adott 2020-ban.