Egyáltalán nem volt mindenre elég a kórházi adósságrendezés

A szakmai szervezet főtitkára szerint ezt támasztja alá az a felmérés is, amelyet a három legnagyobb orvostechnikai beszállító, az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete (ETOSZ), a Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter (MediKlaszter) és az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) végzett az adósságrendezés eredményéről.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!