Egyedülálló magánegészségügyi kezdeményezés indult

A program keretében a részt vevő egészségügyi szolgáltatók havonta megadott mennyiségű vizsgálatot ajánlanak fel, amely lehet járóbeteg-, laboratóriumi vagy diagnosztikai ellátás. A jogosult családok kiválasztása civil szervezetek révén történik, melyben a Bridge Budapest Edisonplatform Edison100 programja kapcsolódik be és segíti az összekapcsolódást az adott szervezetekkel. A lebonyolítást a Primus Egyesület pártoló tagja, a Teladoc rendszer támogatja, amely biztosítja, hogy a felajánlott vizsgálatok a legoptimálisabb módon jussanak el az érintettekhez. A jogosultak egy egyszerű online jelentkezési folyamaton keresztül vehetik igénybe az ellátásokat. A Primus Egyesület weboldalán keresztül elérhető aloldalon jelentkezhetnek.

„A PrimusCARE programmal szeretnénk hidat építeni a magánegészségügyi szolgáltatók és azok között, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Hiszünk abban, hogy a szakértelem és az összefogás révén valódi változást érhetünk el a magyar egészségügyi ellátásban. A PrimusCARE nem csupán adományozás: egy olyan új működési modell, amely hosszú távon is képes társadalmi hatást elérni – előre tervezhető módon, fenntartható rendszerben” - mondta Lancz Róbert, a Primus Egyesület elnöke.

A lehetőség az ország több részén elérhető, a Budapest és környéki szolgáltatók mellett, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Sopronban, Székesfehérváron és Szegeden működő klinikák is részt vesznek.

A PrimusCARE nem csupán az egészségügyi szolgáltatások biztosításáról szól, hanem egy olyan társadalmi felelősségvállalási kezdeményezés is, amely példát mutathat a szektor többi szereplője számára. A program célja, hogy hosszú távon is fennmaradjon, és a lehető legtöbb rászoruló család számára nyújtson segítséget.

Ezek a közösségek már most is napi szintű kapcsolatban állnak azokkal a családokkal, ahol egy-egy szakorvosi vizsgálat sorsfordító segítséget jelenthet. A partneri hálózatot a Bridge Budapest Edisonplatform Edison100 programja koordinálja, az ellátásszervező, lebonyolító partner pedig a Teladoc Hungary Kft.

A magyar magánegészségügy történetében példa nélküli összefogás született: elindult a PrimusCARE program, amely egy innovatív, előre tervezhető modell segítségével biztosít térítésmentes szakorvosi vizsgálatokat hátrányos helyzetű családok számára, olyan szakmákban is, ahol nagyon szűk az ellátórendszer kapacitása.

