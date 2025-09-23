Egyedülállóan ütős kampányba fogott az Euronics

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Kormos Olga
Ha valaki az Euronics-üzletekben ezentúl az üres tartalmú képsorok helyett a hatalmas tévé- és ledfalakon értékes kisfilmekkel találkozik, az ne csodálkozzon: elindult a cég bátor érzékenyítő kampánya a mentális egészséget fókuszba helyező problémákról.

Minden második magyarnak volt gondja az elmúlt fé évben a mentális egészségével, a társadalom pedig 88 százalék szerint nem elfogadó ezekkel szemben – derült ki az Euronics, mentális egészséget vizsgáló kutatásából.

Az Euronics országos hálózata révén rengeteg vásárlóval találkozik naponta, ezért új kampányával arra hívja fel az üzleteikbe látogatók figyelmét, milyen fontos foglalkozniuk magukkal. Ehhez egy különleges kezdeményezést választottak: kezdésnek

három problémát karolnak fel – a verbális abúzust, a neurodiverzitást (átlagtól eltérő agyi működés) és a pánikbetegséget. Az erről szóló kisfilmeket vetítik mától az áruházakban kihelyezett képernyőkön.

A vállalat célja, hogy hogy hiteles, szakmai segítséget és valódi megoldási javaslatokat kínáljanak az érintetteknek.

A kampánystartról tartott keddi sajtótájékoztatón Fazekas Bálint, az Euronics ügyvezetője azt mondta: a ma induló Focus CCR-program kiindulópontját a rengeteg vásárló és persze a munkatársak adták, hogy a magyaroknak foglalkozniuk kell a mentális egészségökkel. Ezért 14 civil szervezettel összefogva úgy döntöttek, hogy az Euronics üzleteiben futó tévés tartalmakat megtöltik értékes demofilmekkel, amit naponta több tízezer ember fog látni. Egyébként a focusprogram.hu-ra kattintva bárki megnézheti az ütős alkotásokat.

A Focus Program szerint a mentális egészség válságban van
A Focus Program szerint a mentális egészség válságban van
Fotó: focusprogram.hu

Metykó Tibor, az Euronics chief customer officere ismertette az 1200 fős reprezentatív kutatás eredményeit – a számok többsége igen lesújtó. A szeptember elején végzett vizsgálat szerint ugyanis a 16 év feletti magyarok

  • többsége, 88 százaléka szerint a társadalom nem igazán elfogadó a mentális betegségekkel szemben, ebből 45 százalék kifejezetten elutasítónak tartja a magyarokat
  • 53 százaléka gondolja úgy, hogy gond van a mentális egészségünkkel
  • tízből heten rendszeresen foglalkoznak magukkal, de csak 8 százalék jár szakemberhez
  • a közösségi média 42 százaléknál okoz negatív függőséget
  • egyharmaduk (36 százalék) nem lát célt az életében
  • ennek ellenére 55 százalék szégyellené, ha szakemberhez fordulna – főként férfiak.

De sokan még a fogalmakat sem ismerik.

  • 34 százalék nem tudja mit jelent a verbális abúzús, 92 százalék szerint ilyenkor nem egyszerű segítséghez jutni, kétharmaduk szerint bizonyítani sem lehet
  • tízből hatan nem ismerik a neurodiverzitás fogalmát (az agy eltérő működése), 90 százalék szerint nem elfogadó a környezet ezen a téren, 60 százalék gondolja úgy, hogy az állam és a család feladata a neurodivergens emberek támogatása, és a munkahelyek és az iskolák nincsenek felkészülve erre
  • 74 százalék tudja, mit jelent a pánikbetegség, 70 százalék szerint a környezet elfogadó ezen a téren, és 50 százalék gondolja úgy, hogy volt már pánikrohama.

Ezek után Tapasztó Orsolya mentálhigiénés szakember Krisztián Veronikával, a Kikapcs Alapítvány, Kőszegi Erikával, az S.O.S. Krízis Alapítvány és Karsai Szilviával, a Pszichodiák Alapítvány képviselővel beszélgetett a témáról. Tapasztó Orsolya hozzátette: sok kampányból hiányzik a szakmaiság, de ebben a projektben az a 14 civil szervezet a garancia erre, amely csatlakozott a kampányhoz.  

A panelbeszélgetésben elhangzott, hogy a kutatás csak a jéghegy csúcs, még ennél is rosszabb a helyzet a mindennapi tapasztalataik alapján.

A fogalmak „nem-ismerete” is elkeserítő, de arra is rámutattak, hogy az öndiagnózis mellett fontos, hogy szakembert keressenek fel az érintett személyek. A verbális bántalmazásnál talán a legnehezebb a helyzet, mert nem elég, hogy mindig alá-fölé rendeltségi viszonyról van szó, nagyon szubjektív az a határ, ami megbánthat valakit a munkahelyén vagy a magánéleti kapcsolataiban. Tehát nincs objektív mérce, sőt, az emberek nagyon nehezen kérnek segítséget a szégyen és a társadalmi megbélyegzés miatt.

Az Euronics munkatársait természetesen bevonták a kampányba, tudják, hogy mától az üzletekben mennek a kisfilmek, s ha esetleg a vásárlók odafordulnak hozzájuk, tudják azt mondani, hogy a Focus Programra keressenek rá a világhálón, ahol segítséget is kérhetnek. 

„Ebből a vállalat munkatársai is sokat és folyamatosan tanulnak, akár magukról is” – válaszolták lapunk kérdésére az Euronics vezetői a sajtótájékoztatón. 

A kampányban az Euronics partnere a televíziókat is gyártó TCL, illetve olyan szakmai szervezetekkel dolgoznak együtt, amelyek az edukáció mellett valódi segítséget tudnak nyújtani az érintetteknek. A program szakmai hitelességét így a Mélylevegő Projekt, a Pszichodiák Alapítvány, a Nyugizóna/ Nyugisuli, a Pánikcentrum, a Bárányfelhő (Apparently), a KIKAPCS. Alapítvány., a Kék Erdő Alapítvány, a MARS, az SNI Suli, a Kisvilág, az ASDI Vár, az Egyenlítő Alapítvány, a Patent, illetve az S.O.S. Krízis Alapítvány biztosítja.

