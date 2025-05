Egyre közelebb a patikai árrésstop?

Ugyanakkor a korábban is felmerült hírekre reagálva a Népszava írról írt, hogy félnek a patikák az árrésstoptól, néhány száz gyógyszertár akár le is húzhatja a rolót, sőt, politikailag kontraproduktívnak gondolják az érintettek az árrésstop bevezetését.

„Ma tovább folytatódtak az egyeztetések. Dr. Greskovits Dávidot, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) elnökét, Dr. Hankó Zoltánt, a Magyar Gyógyszerész Kamara elnökét, továbbá Dr. Sohajda Attilát a Magyar Gyógyszerész Kamara Gazdasági Munkabizottságának vezetőjét, Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkárt és Láng Róbert egészségiparért és egészségturizmusért felelős miniszteri biztossal fogadtam” – számolt be a napjáról a miniszter közösségi oldalán , aki szerint több, mint 30 gyógyszer áráról tárgyalt a szakemberekkel.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter újabb bejegyzésében utalt arra, hogy a gyógyszertárakban is jöhet az árrésstop.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!