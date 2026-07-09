Egyre súlyosabb a magyarországi szifiliszhelyzet, itt vannak a pontos számok a megbetegedésekről

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (NNGYK) beérkezett és feldolgozott adatok szerint 2025-ben Magyarországon összesen 2467 szifiliszes megbetegedést jelentettek, közülük 91 veleszületett szifiliszes esetet. A veleszületett fertőzések közül 19 esetben méhen belüli magzati halálozás, míg 7 esetben újszülött-halálozás következett be – válaszolta az NNGYK az Economx megkeresésére.

Az európai trendekkel összhangban Magyarországon is nő a szifiliszes megbetegedések száma

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2025-ben a legtöbb bejelentett megbetegedést Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Bács-Kiskun vármegyében regisztrálták; e négy vármegye együttesen az összes vidéki szifiliszes megbetegedés több mint 53 százalékát adta.

A 2026. évi adatok alapján a járvány továbbra is fokozott figyelmet igényel. 2026. július 6-ig összesen 81 veleszületett szifiliszes megbetegedést igazoltak, amelyek közül 18 eset méhen belüli magzati halálozással, további 4 eset újszülött-halálozással végződött.

A portál azt követően fordult a Hegedűs Zsolt vezette Egészségügyi Minisztériumhoz, hogy korábban, még egy idén márciusi Kormányinfón felmerült, hogy hazánkban meredeken emelkedik a szifiliszesek száma, és ez a csecsemők között halálos áldozattal is járt.

Vitályos Eszter akkori kormányszóvivő elmondta, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ elrendelte az egész országban a várandós nők szifilisz-gyorstesztes vizsgálatát, az elhunyt újszülöttek nagy része pedig gondozatlan terhességből származott.

Az új egészségügyi szaktárca közbenjárásával az NNGYK egy valóban aktuális adatsorral segítette megismerni a valós helyzetet.

Ahogy azt az Economxnak küldött válaszukban is hangsúlyozták,

a szifilisz előfordulása az elmúlt években Magyarországon is jelentősen emelkedett, összhangban az Európában megfigyelhető kedvezőtlen járványügyi tendenciákkal.

Különösen aggasztó a veleszületett szifiliszes esetek számának növekedése, mivel ez a betegség megfelelő időben végzett szűréssel és antibiotikumos kezeléssel döntő többségében megelőzhető.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint az elmúlt évtizedben Európában több mint kétszeresére nőtt a bejelentett szifiliszes esetek száma.

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