Egyre többen betegek, pedig az influenza még rejtőzik

Az NNGYK mérése szerint általánosságban stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Honlapjukon azt írták, az év 41. hetében az örökítőanyag koncentrációja

emelkedett Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban

mérséklet volt Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szegeden, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben,

máshol az alacsony tartományban volt, csökkenést viszont sehol sem mértek.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.

Az influenza vírusa nem, de a Covidé igen - terjed

Fotó: DepositPhotos.com

Az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban ugyanakkor az előző héthez képest stagnál, és a fertőzések számának emelkedése a következő hetekben nem várható. Az Influenza B örökítőanyag koncentrációjára ugyanez mondható el.

A légúti óriássejtes vírus, az RSV örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző heti adatokhoz képest stagnál.

A 41. naptári héten Kecskeméten, Pécsett és Szegeden volt kimutatási határ felett az RSV (légúti óriássejtes vírus) örökítőanyagának mennyisége. A szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján a 40. héthez viszonyítva az RSV közel azonos szinten cirkulál a lakosság körében.