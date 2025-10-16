Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Egyre többen betegek, pedig az influenza még rejtőzik

mfor.hu

A legfrissebb szennyvízből kinyert adatok is azt mutatják, hogy meglehetősen terjed a Covid az országban, bár sok helyen stagnált az örökítőanyag koncentrációja, több nagyvárosban emelkedik a fertőzések száma.

Az NNGYK mérése szerint általánosságban stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Honlapjukon azt írták, az év 41. hetében az örökítőanyag koncentrációja

  • emelkedett Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban
  • mérséklet volt Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szegeden, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben,
  • máshol az alacsony tartományban volt, csökkenést viszont sehol sem mértek.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.

Az influenza vírusa nem, de a Covidé igen - terjed
Fotó: DepositPhotos.com

Az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban ugyanakkor az előző héthez képest stagnál, és a fertőzések számának emelkedése a következő hetekben nem várható. Az Influenza B örökítőanyag koncentrációjára ugyanez mondható el.

A légúti óriássejtes vírus, az RSV örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző heti adatokhoz képest stagnál. 

A 41. naptári héten Kecskeméten, Pécsett és Szegeden volt kimutatási határ felett az RSV (légúti óriássejtes vírus) örökítőanyagának mennyisége. A szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján a 40. héthez viszonyítva az RSV közel azonos szinten cirkulál a lakosság körében.

