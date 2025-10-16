Egyre többen betegek, pedig az influenza még rejtőzik

Az NNGYK mérése szerint általánosságban stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Honlapjukon azt írták, az év 41. hetében az örökítőanyag koncentrációja
- emelkedett Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban
- mérséklet volt Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szegeden, Kecskeméten, Szolnokon, Miskolcon és Egerben,
- máshol az alacsony tartományban volt, csökkenést viszont sehol sem mértek.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.
Az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban ugyanakkor az előző héthez képest stagnál, és a fertőzések számának emelkedése a következő hetekben nem várható. Az Influenza B örökítőanyag koncentrációjára ugyanez mondható el.
A légúti óriássejtes vírus, az RSV örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző heti adatokhoz képest stagnál.
A 41. naptári héten Kecskeméten, Pécsett és Szegeden volt kimutatási határ felett az RSV (légúti óriássejtes vírus) örökítőanyagának mennyisége. A szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján a 40. héthez viszonyítva az RSV közel azonos szinten cirkulál a lakosság körében.