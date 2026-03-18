Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Egészségügy AI - Mesterséges intelligencia ChatGPT Digitalizáció Egészségügy és egészségipar Piackutatás, felmérések Publicis PwC Magyarország

Egyre többen cserélik le doktor Google-t doktor AI-ra

mfor.hu

A lakosság mindennapi egészségügyi kérdéseire egyre gyakrabban az AI ad elsőként választ. A PwC Magyarország és a Publicis Groupe Hungary közös kutatása szerint a mesterséges intelligencia sokaknál természetes egészségügyi tájékozódási eszközzé vált. A technológia egyre nagyobb szerepet tölt be a páciensek eligazodásában.

A mindennapi AI-használat látványos ütemű terjedését jelzi, hogy tízből hatan már napi szinten alkalmaznak valamilyen mesterségesintelligencia‑megoldást. A felmérés válaszadóinak kétharmada elsősorban a privát életben felmerülő kérdéseire keres gyors, könnyen értelmezhető választ a technológia segítségével. Bár a felhasználók több mint fele csak tavaly találkozott először AI‑eszközökkel, mára természetes számukra, hogy akár érzékeny egészségügyi információkat is megosszanak velük. Az AI‑források megbízhatóságát 1-től 5-ig terjedő skálán 2,73-ra értékelték, és már minden negyedik felhasználó (23 százalék) orvosi témákban is kikéri olyan platformok véleményét, mint a ChatGPT vagy a Copilot.

A mesterséges intelligencia használatának legfontosabb mozgatórugója egyértelműen a gyorsaság: az Y generáció válaszadói közül tízből heten emelték ki, hogy az AI legfőbb előnye a gyors reagálás. A Z generáció azonban más dimenziókat is előtérbe helyez: 33 százalékuk úgy érzi, hogy orvosa nem ad elegendő mélységű magyarázatot, ezért a mesterséges intelligenciát hívja segítségül ahhoz, hogy jobban átlássa egészségügyi állapotát; 9 százalékuk pedig arról számolt be, hogy szívesebben beszél az AI‑jal, mert feszélyezve érzi magát az orvosi rendelőben.

Ön is gyakran kérdezi az AI-t egészségügyi témákban?
Ön is gyakran kérdezi az AI-t egészségügyi témákban?
Segít megérteni a leleteket, de nem váltja ki a szakembert

Az AI‑jal végzett egészségügyi tájékozódás rendkívül széles spektrumot ölel fel. A megkérdezettek

  • 74 százaléka betegségleírások megértésére,
  • 71 százalék tünetellenőrzésre,
  • 61 százalék vitaminok vagy étrendkiegészítők kiválasztására
  • 27 százalék laborleletek,
  • 22 százaléka pedig képalkotó diagnosztikai eredmények értelmezéséhez is igénybe vette már az AI-t.

A személyre szabott életmódtanácsadás terén a Z és Y generáció közel azonos arányban kér támogatást a platformoktól; sokan olyan szolgáltatásokhoz jutnak így hozzá, amelyekért egyébként hosszabb várakozási idővel vagy magas költséggel kellene számolniuk a magánegészségügyben. A Z generáció emellett vezető szerepet tölt be az AI‑alapú gyógymódajánlások használatában is.

Mindeközben az AI‑jal kapcsolatos bizonytalanság is jelen van: a válaszadók közel fele szerint nehéz megkülönböztetni a hiteles információt az algoritmusok „hallucinációitól”, 45,9 százalék fél a pontatlan vagy téves javaslatoktól, és sokakban kérdéseket vet fel a szakmai felelősségvállalás hiánya is. A felhasználók többsége ugyanakkor tudatos: mindössze 7 százalék alapoz kizárólag az AI által mondottakra, és csupán 9 százalék nem ellenőrzi a válaszokat. 32 százalék viszont úgy látja, hogy az AI segít abban, hogy a következő orvosi konzultációra célzottabb, pontosabb kérdésekkel érkezzen.

„A magyar felhasználó nem a szakemberek kiváltását várja az AI‑tól, hanem azt, hogy a technológia segítségével gyorsabban, érthetőbben és magabiztosabban juthasson el a megfelelő információkhoz. Az AI sokszor az első lépés, de a végső döntéshez továbbra is szükségük van az orvosi szakértelemre” – érvel Cserjés-Kopándi ildikó, a PwC Magyarország vezető menedzsere.

A ChatGPT Egészség 2026 januári bevezetése, amely egyelőre korlátozott felhasználói kör számára elérhető, jól mutatja, hogy a mesterséges intelligenciára épülő egészségügyi szolgáltatások jelentős érdeklődést generálnak. Az AI-alapú egészségügyi támogatás iránti nyitottságot az a globális adat is alátámasztja, hogy a ChatGPT platformon hetente több százmillió egészségüggyel kapcsolatos kérdés érkezik a felhasználóktól.

Puskás Otti, a PwC Magyarország egészségügyi tanácsadói csapatának menedzsere szerint „az egészségügyi AI‑megoldások valódi értéket csak akkor képesek biztosítani, ha működésük átlátható szakmai kontroll, validációs protokollok és felelősségi mechanizmusok mellett történik”.
A döntéstámogató rendszerek hibalehetőségei – ideértve a téves vagy nem kellően megalapozott válaszok kockázatát – különösen érzékennyé teszik ezt a területet, hiszen egészségügyi döntési helyzetekben a pontosság és a klinikai relevancia elsődleges követelmény.

„A kérdés tehát nem csupán az, hogy milyen új generációs AI‑megoldások jelennek meg az egészségügyben, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy az egészségügyi intézmények, szakpolitikai szereplők és szabályozó szervezetek miként képesek ezeket az eszközöket olyan irányítási és minőségbiztosítási keretek között integrálni, amelyek a társadalom biztonságát és a betegek bizalmát is fenntartható módon szolgálják” – tette hozzá a szakember.

Validált egészségügyi AI‑megoldások

A kutatásból az is jól látszik, hogy a mesterséges intelligencia az információadáson túl sokak számára egy biztonságos, ítélkezéstől mentes felületet teremt, ahol fel merik tenni a kérdéseiket. Ez különösen fontos a fiatalabb generációknál, akik számára az AI nem fenyegetés, hanem természetes partner a saját egészségügyi állapotuk megértésében.

A lakosság készen áll a szakemberek által jóváhagyott, egészségügyi célú AI‑megoldások bevezetésére. A megkérdezettek fele szívesen igénybe venne olyan alkalmazásokat, amelyek mögött orvosok vagy gyógyszerészek által validált ajánlások állnak. A válaszadók elsősorban leletértelmezésre, időpontfoglalásra, tünetellenőrzésre és egészségmegőrzési tanácsadásra használnának hitelesített AI-megoldásokat. Emellett többségük (61 százalék) alkalmazásban, 65 százalékuk weboldalon, 12 százalékuk pedig patikai eszközön venné igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Ha pedig választani kellene egy videóhívás egy ismeretlen ügyeletes orvossal vagy egy azonnali mélyelemzés egy orvosi mesterségesintelligencia-chatbottal a mobiltelefonján lehetőség közül, 67 százalék a személyes kapcsolatot preferálná.

Major Helga, a Publicis Groupe Hungary médiastratégia igazgatója szerint: „Az AI nem képes önállóan ellenőrizni az általa felhasznált források hitelességét – még olyan érzékeny területeken sem, mint az orvosi tanácsadás. Ezért különösen fontos, hogy a gyógyszeripari szereplők olyan minőségi, strukturált tartalmakkal legyenek jelen a digitális térben, amelyek segítik a nagy nyelvi modellek pontos tájékozódását.”

Az ígéretek ellenére mégsem fizetik ki minden kórház adósságát

Új szabályokat hoztak, például a tolerálható adósság fogalmát is bevezették. 

Nem az orvosok kiiktatása az AI célja

Bár sokan csak a tehetősek divathóbortnak tartják a longevity-t, a hosszú élettel foglalkozó tudományt, valójában sokkal mélyebb rétegeket érintő szegmens. Mindeközben a mesterséges intelligencia megjelenésével még inkább gellert kapnak az ezzel foglalkozó innovációk – a március 26-i Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia pedig épp ilyen fókuszból tekint a témára, melyről a résztvevők közül két szakértő beszél.

Sikerül megfékezni az egyre durvább járványt Magyarországon?

Sokmilliós vakcinatendert írt ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a hepatitis A vírus megfékezésére. Meg is van a nyertes.

Itt élnek Európa legidősebb emberei

Több mint másfél évszázadon át a várható élettartam folyamatosan nőtt a leggazdagabb országokban. De vajon van-e még feljebb is?

Titkosak az MR/CT-vizsgálatok várólistái

Elképesztően hosszú várakozási időkről számolnak be a páciensek a képalkotó diagnosztikai vizsgálatoknál. A Honvéd Kórházban év végére, az Onkológiai Intézetben jövő tavaszra tudnak csak időpontot adni. A szakértők szerint a CT és MR gépek államosítása sem tett jót a várólistáknak.

Egy hétig lehet hozzászólni a kórházak támogatásáról szóló rendelettervhez

Egy hétig lehet hozzászólni a kórházak támogatásáról szóló rendelettervhez

A felhalmozódott tartozásaik rendezéséhez ad támogatást a kormány a kórházaknak és rendelőknek, a pénzt azonban nem fordíthatják felújításra, beruházásra, vagy fejlesztésre. Legalábbis ez áll a tervezetben, amihez egy hétig még bárki fűzhet észrevételeket.

A HVG megszerezte az Orbán-kormány eltitkolt egészségügyi reformtervét

A HVG megszerezte az Orbán-kormány eltitkolt egészségügyi reformtervét

A Belügyminisztérium megbízási díjként 352 millió forintot fizetett érte.

„Az egészséges nagymama, nagypapa olyan, mint a lottóötös” – növelhetik-e az egészségügyi kiadások a GDP-t?

Szétesik a magyar egészségügy, de növelné-e a GDP-t a megmentése?

Befektetésként és költségként is tekinthet egy kormány az egészségügyi kiadásokra, de a megelőzés nem minden szempontból térül meg a GDP-adatokban. A Klasszis Egészséggazdaság és Longevity konferencia nyitó előadója, Dr. Kaló Zoltán elmondta, melyik területen van a legnagyobb gazdasági hatása a prevenciónak, mi lesz az ápolók sorsa a mesterséges intelligencia korában, és arról is beszélt, hogyan csökkentették az egészségügyi kiadásokat a dohányreklámok.

Mutatjuk a legújabb magyar egészségügyi innovációt

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a hazai egészségügyi innováció: lezárult a Dr. BetMen betegútmenedzsment megoldás közös fejlesztési szakasza. A projekt a Személyre Szabott Egészségügy Fejlesztéséért Alapítvány (SzEFA) – melyet a Roche Magyarország hívott életre - és a Novartis szoros együttműködésében valósult meg. A sikeres fejlesztési ciklus zárásaként a két vállalat vezetője egyeztetett Takács Péter egészségügyi államtitkárral, aki méltatta a kezdeményezést.

Elhallgatta a Humánreprodukciós Intézet a valós adatokat?

Február elején napvilágot látott a Humánreprodukciós Intézet jelentése a lombikcentrumok beavatkozásairól és eredményességéről – de a pontos adatokat már nem közölték. Most azonban arra is fény derült, hogy jelentős különbségek lehetnek egyes hazai lombikintézetek eredményessége között.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

