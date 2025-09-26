Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Egészségügy Egészségügy és egészségipar Koronavírus Vakcina

Elárulta az NNGYK, mikortól lesz Covid-oltás

mfor.hu

A helyzet sürgető, többen küzdenek légúti fertőzésekkel, mint korábban, és a Covid-fertőzések száma is emelkedik.

Novembertől lesz elérhető Covid elleni vakcina – írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a Népszava kérdésére.

Eközben egy zuglói háziorvos, Keczéry Attila arról beszélt a lapnak: másfélszer több beteg érkezik egy-egy rendelésre, mint a nyári hónapokban. Minden második esete Covid-fertőzés. Az NNGYK adatai is alátámasztják, hogy egyre többen szenvednek akut légúti fertőzésektől, és emelkedik a covidos esetek száma is.

Az oltás hatékony védelmet jelent, de a Covid-járvány vége óta egyre nagyobb a lakosság bizalmatlansága az oltásokkal szemben. Az ingyenes, influenza elleni vakcinából is a 2023-2024-es szezonban adták be a legkevesebbet, mindössze 600 ezren kérték. A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai Központjának kutatásai azt találták, hogy az idősek közül jóval többen kérnék ezt a vakcinát, ha azt a háziorvosuk ajánlaná. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Novák Katalin eltűnt – csak nem készül valamire?

Épp egy éve, hogy Novák Katalin az X-en kiposztolta: új munkája van, amely a világszintű születésszám csökkenését helyezi fókuszba. Azóta ugyan egy-két konferencián felszólalt a világban, de új nonprofit cége, az XY Worldwide felületén nyoma sincs friss információknak. Cégtársa, Stephen J. Shaw most szeptemberben új bejelentést tett, de nem a közös cégük felületén.

Egyedülállóan ütős kampányba fogott az Euronics

Ha valaki az Euronics-üzletekben ezentúl az üres tartalmú képsorok helyett a hatalmas tévé- és ledfalakon értékes kisfilmekkel találkozik, az ne csodálkozzon: elindult a cég bátor érzékenyítő kampánya a mentális egészséget fókuszba helyező problémákról.

Döbbenetes látlelet az egészségügyről: hiába fizetjük a bődületes tb-pénzeket

Döbbenetes látlelet az egészségügyről: hiába fizetjük a bődületes tb-pénzeket

Így is az egészségügyi kiadások 30 százalékát mi álljuk – derül ki a GKI kutatásából.

Csak később derült ki, milyen ördögien időzített a kormány

Még be sem jelentették az Otthon Start programot, de már úgy változtak az egészségpénztárra vonatkozó szabályok, hogy nőjön a 3 százalékos lakáshitelek iránti kereslet. Az egészségpénztárak hasznosságáról is beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfői adásában.

Új őrület: már az intim testrészeinket is illatosíthatjuk

Régebben csak a hónaljunkat illatosítottuk, de most rengeteg terméket kapni, ami a legintimebb területeinket veszi célba. Vajon ezek valós igényre épülnek, vagy a kozmetikai ipar csak kiszipolyozza a becsapható embereket, és még paranoiát is okoznak?

A korai diagnózis fontos az ebolás betegek számára. Ahogy a védőoltás is

Tovább szedi áldozatait a világ egyik leghalálosabb vírusa

Ismét ebolajárvány tört ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Ugyan a kisebb-nagyobb kitörések 1976 óta megszokottnak számítanak az országban, a helyzet közegészségügyi szempontból súlyos, a tömeges megbetegedéseket ugyanis az ebolavírus emberre is veszélyes, magas halálozási rátájú altípusa, a Zaire okozza.

Takács Péter Magyar Péternek: Ne a kórházaknál sütögesse a politikai pecsenyéjét

Takács Péter, aki már úton van a Papp László Budapest Arénába a DPK első országos találkozójára, de arra is szakított időt, hogy Magyar Péternek üzenjen. 

Vadonatúj Covid-variáns a láthatáron: a Nimbus után jön a Stratus

Kedden arról beszélt Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ igazgatója, hogy hazánkban terjed a koronavírus Nimbus variácója. De angliai és tengerentúli adatok szerint már közelít a rendkívül fertőző Stratus.

Ha egészség van, minden van

Ön is rendszeresen ad vért? Akkor ezt érdemes tudnia

Egészségünk megőrzésére, az öngondoskodás és a másokkal való törődés fontosságára, ezzel együtt a rendszeres véradás jelentőségére hívta fel a figyelmet az OTP Egészségpénztár és az Országos Vérellátó Szolgálat közös sajtótájékoztatóján. 

Zöld jelzést kapott egy gyógyszer Brüsszelben – rengeteg nőnek segíthet

Zöld jelzést kapott egy gyógyszer Brüsszelben – rengeteg nőnek segíthet

Egy rendkívül veszélyes betegséget kezelhet.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168