Elárulta az NNGYK, mikortól lesz Covid-oltás

Novembertől lesz elérhető Covid elleni vakcina – írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a Népszava kérdésére.

Eközben egy zuglói háziorvos, Keczéry Attila arról beszélt a lapnak: másfélszer több beteg érkezik egy-egy rendelésre, mint a nyári hónapokban. Minden második esete Covid-fertőzés. Az NNGYK adatai is alátámasztják, hogy egyre többen szenvednek akut légúti fertőzésektől, és emelkedik a covidos esetek száma is.

Az oltás hatékony védelmet jelent, de a Covid-járvány vége óta egyre nagyobb a lakosság bizalmatlansága az oltásokkal szemben. Az ingyenes, influenza elleni vakcinából is a 2023-2024-es szezonban adták be a legkevesebbet, mindössze 600 ezren kérték. A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai Központjának kutatásai azt találták, hogy az idősek közül jóval többen kérnék ezt a vakcinát, ha azt a háziorvosuk ajánlaná.