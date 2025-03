Életek múlnak rajta, politikai bunkósbot lett belőle 

Az új-zélandi kormány 2011-ben indította el a Smokefree 2025 (Füstmentes 2025) kezdeményezést a dohányzás radikális visszaszorítása érdekében. A Nemzeti Pártot váltó baloldali kormány, Jacinda Ardern vezetésével tovább szigorította a szabályokat és ambiciózus célokat tűzött ki:

A naponta hagyományos cigarettát vagy más tradicionális dohányterméket fogyasztók arányának 5 százalék alá csökkentését minden társadalmi csoportban, (beleértve a különösen veszélyeztetett, hagyományosan erős dohányos őslakos maori közösségeket és a hátrányos helyzetű közösségeket is).

A dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítésének 90 százalékos csökkentését.

Rendkívül alacsony nikotintartalmú cigaretták bevezetését már 2025-re.

„Dohányzásmentes generáció” létrehozását olyan jogszabályi tiltások bevezetésével, amelyek megakadályoznák, hogy bizonyos korosztályok valaha is dohánytermékeket vásároljanak.

Ez a világ egyik első, kifejezetten dohányzásellenes intézkedéscsomagja volt. Bár 2020-ig valószínűtlennek tűnt, hogy valaha is 5 százalék alá szorítják a naponta dohányzók arányát, az elmúlt négy évben a hagyományos dohányzás 40 százalékkal visszaesett. Az új-zélandi Egészségfelmérés adatai szerint a hagyományos dohánytermékeket (mint például a cigaretta, a sodródohány vagy a szivarka) fogyasztó népesség aránya 2011 és 2021 között 16,4-ről 8,8 százalékra csökkent a 15 év feletti népesség körében. Különösen a maori fiatalok esetében volt jelentős a pozitív változás: a napi dohányosok aránya a felére zsugorodott.

Új-Zélandon a füstmentes régiók (ahol a napi dohányosok kevesebb, mint öt százalékot tesznek ki) aránya 2023-ra huszonhét százalékra emelkedett a 2013-ban mért egy százalékról:

2023-as új-zélandi népszámlálás SA1 (kisebb statisztikai területek) eredménye: napi dohányzási adatok és a füstmentes régiók növekedése

Az elmúlt években jelentős átrendeződés figyelhető meg az országban a nikotintermékek piacán. Az új-zélandi hagyományos dohányzás visszaszorulásának hátterében nemcsak szabályozási módosítások állnak, hanem a fogyasztók cigaretta helyett e-cigaretta (vaping) termékekre váltása is. 2023-ra a hagyományos cigarettafogyasztás 6,8 százalékra esett vissza a lakosság körében (hazánkban ez az arány csaknem 30 százalék), ezzel párhuzamosan a napi szintű e-cigaretta használat 2,6-ról 9,7 százalékra emelkedett. A változás mögött részben a szabályozott és széles körben elérhető vaping-termékek állnak, amelyek a dohányosok számára vonzóbb, füst nélküli alternatívát jelentenek, csökkentve az éghető dohánytermékek iránti igényt.

Miközben visszaszorult a hagyományos dohányzás, megnőtt az e-cigarettát használók száma, főleg a fiatalok és az őslakos maorik körében, amely 2021-re elérte a 10 százalékot, annak ellenére, hogy a 18 év alattiak ehhez a törvény szerint hozzá sem juthattak volna. A füstmentes Új-Zélandért kampányoló Action on Smoking and Health (ASH) lobbicsoport által a 10. osztályos fiatalok körében végzett kutatás szerint a maori közösségekben a leggyakoribb az e-cigaretta használat (2024-ben 29,4 százalék), különösen a lányok körében (2024-ben 34,9 százalék). Azonban a legfrissebb kutatás arra jutott, hogy 2021-től a fiatalok napi e-cigaretta használata immár harmadik éve folyamatosan csökken, 2024-re a napi használók aránya 10 százalékról 8,7 százalékra mérséklődött.

Az e-cigarettázás – főleg a fiatalokat tekintve – egyre inkább téma lett a politikai térben is. Az újságok olyan szalagcímeket jelentettek meg, amelyekben az e-cigarettázás növekvő arányára hívták fel a figyelmet – azonban jellemzően nem tették mellé az ártalomcsökkentés tudományosan igazolt tényeit, amelyek komplexebbé tehették volna a diskurzust.

A hagyományos dohányzás arányának példátlan visszaesése nagyrészt észrevétlen maradt – erről beszélt Ben Youdan, az ASH igazgatója 2024. december 5-én, a londoni Királyi Orvosi Kollégium által szervezett E-cigaretta Csúcstalálkozón. Youdan kiemelte, hogy az e-cigaretta terjedéséről szóló híradások szorították háttérbe a hagyományos dohányzás területén elért eredményeket. A szakember szerint az agresszív dohányzásellenes intézkedések mellett az e-cigaretta-politika is hozzájárulhatott a dohányzás csökkenéséhez. Új-Zéland ugyanis csak nagyon lassan fogott bele az e-cigaretta törvényi korlátozásába.

A szélsőséges megközelítés az üdvös vagy az ártalomcsökkentés elve?

Tavaly a BBC-nek Youdan arról beszélt, hogy nem kétséges, a dohányzás aránya óriásit csökkent annak köszönhetően, hogy emberek tízezrei váltottak dohányzásról e-cigarettára. Ugyanakkor hozzátette, hogy

„rengeteg olyan vape-boltot (e-cigarettát árusító bolt – a szerk.) láttunk, amelyek inkább a gyors profitszerzésre koncentrálnak, semmint, hogy felelősségteljesen segítsék a felnőtt dohányosokat a leszokásban. Ez azért lehetséges, mert túl lassan szabályoztuk az e-cigaretta-piacot.”

Az Ardern-kormány kiállt az e-cigaretta mellett, arra hivatkozva, hogy egyre több bizonyíték igazolja, hogy segíti az embereket a dohányzásról való leszokásban. Ugyanakkor elismerték, hogy a fiatalok körében az e-cigarettázás jelentős mértékben növekszik és új szabályozásokat jelentettek be, így a legtöbb egyszer használatos e-cigaretta betiltását, illetve az új e-cigaretta boltok nyitására vonatkozó szigorítást, miszerint azok nem lehetnek 300 méternél közelebb az iskolákhoz. Bár az elektromos cigaretták ízkínálatához nem nyúltak, az ízesítések elnevezését korlátozták, így a korábban például „unikornisnak” vagy „rágógumi cunaminak” nevezett ízvariációkat már egyszerűen csak áfonya vagy eper néven lehetett forgalmazni.

Bár sokan azt hihetik, hogy a hagyományos, és a „valami furcsa szerkezettel működő” elektromos cigaretta közé egyenlőségjelet lehet tenni, ez nem igaz. Bár az e-cigaretta is függőséget okoz és rosszabb választás, mintha valaki egyáltalán nem élne vele, az egészségre gyakorolt hatása eltér a hagyományos cigarettáétól, mivel utóbbi főként az égéstermékek révén károsítja a fogyasztók egészségét. Míg az e-cigaretta egy úgynevezett e-folyadékot melegít és belélegezhető gőzt hoz létre, így használata során nincs égés és nem keletkezik füst sem. Az e-cigarettát azok támogatják, akik a dohányzás súlyos, gyakran halálos következményeinek elkerülése érdekében az ártalomcsökkentés mellett érvelnek. Vannak ugyanis, akik nem akarnak vagy nem tudnak leszokni káros szenvedélyükről, számukra az elektromos alternatívára való áttérés kisebb ártalommal jár, amit tudományos kutatások is alátámasztanak. Korábban a Mandiner írt arról, hogy svéd statisztikák szerint az ártalomcsökkentett dohánytermékek használata 40 százalékkal alacsonyabb dohányzással összefüggő halálozást eredményezett, miközben a nikotinfogyasztás nem csökkent. (Mindennek magyar vonatkozása is van: eszerint ugyanis Magyarországon 251 ezer életet menthettek volna meg, ha a svéd stratégiát követik.)

Füstbe megy a nagy terv?

2023 októberében Új-Zélandon a jobbközép Nemzeti Párt (NZNP) nyerte meg a választásokat, és Christopher Luxon lett az ország új miniszterelnöke. Luxonék csak úgy tudtak parlamenti többséget szerezni, hogy koalíciót kötöttek a populista NZ First platformmal, illetve a klasszikus liberális, jobboldali ACT párttal – a koalíciós megállapodás egyik feltétele pedig a populisták és az ACT részéről a dohánytörvény alapos kilúgozása volt. A kormány november 27-én tette le az esküt, és azonnal jelezte szándékát a korábbi dohányzásellenes törvények felülvizsgálatára.

Az Ardern-kormány korábban említett célja volt, hogy a 2008 után születettek számára megtiltsák a dohánytermékek vásárlását, illetve, hogy visszaszorítsák a dohánykereskedések számát. A Luxon-kormány tavaly februárban úgy döntött, hogy hatályon kívül helyezik a szabályozást, ami tavaly júliusban lépett volna hatályba . Casey Costello, az új-zélandi nemzetközösség kijelölt egészségügyi minisztere azzal érvelt, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a dohányzás visszaszorítása és a dohánytermékek okozta károk megelőzése mellett, azonban a szabályozásban új megközelítést alkalmaznak. Már ekkor kiemelte, az elektromos cigaretták használatára vonatkozó szabályokat is szigorítják, hogy a fiatalokat eltántorítsák a dohányzástól.

Az új-zélandi kormány döntése vegyes reakciókat váltott ki. Míg egyesek üdvözölték a kevésbé drasztikus megközelítést, addig közegészségügyi szakértők aggodalmukat fejezték ki, azzal érvelve, hogy a döntés ezrek életébe kerülhet és katasztrofális csapást jelenthet a hagyományosan erős dohányos maori-közösségekre.

Van harmadik út?

2024 márciusában Új-Zéland kormánya bejelentette az eldobható e-cigaretták teljes tilalmát, valamint szigorúbb büntetéseket vezettek be a kiskorúaknak történő értékesítés esetén.

Mi a különbség?



Az eldobható e-cigaretták előre töltött, egyszer használatos eszközök, amelyeket nem lehet újratölteni vagy újratölthető akkumulátorral használni. Az újratölthető e-cigaretták ezzel szemben hosszabb távra készülnek, lehetőség van az e-liquid újratöltésére és az akkumulátor többszöri feltöltésére. Az újratölthető eszközök általában gazdaságosabbak és környezetbarátabbak, míg az eldobható változatok kényelmesek, de több hulladékot termelnek.

Az új szabályozások szerint a kereskedők akár százezer új-zélandi dolláros (átszámolva nagyjából 21,2 millió forintos), magánszemélyek pedig ezer dolláros (körülbelül 21 200 forintos) bírságot is kaphatnak. Emellett megtiltották az e-cigaretták olyan elnevezéseit és képi megjelenítését, amelyek vonzóak lehetnek fiatalok számára.

Az e-cigarettát használók érdekében fellépő World Vapers Alliance (WVA) azonban aggodalmának adott hangot. Szerintük Új-Zéland közel áll ahhoz, hogy dohányfüstmentessé váljon, a tiltás viszont alááshatja az eredményeket. Alberto Gómez Hernández, a WVA szakpolitikai menedzsere szerint szigorú szabályozással meg kell akadályozni, hogy a 18 év alattiak nikotintartalmú eszközökhöz jussanak, de nem úgy, hogy közben a felnőtt dohányosok egészségügyi kockázatai nőnek:

„Új-Zéland dohányfüstmentesség felé tett előrelépése kiváló példája annak, milyen hatékony lehet az ártalomcsökkentési stratégia. Sajnos az összes nem újratölthető e-cigaretta betiltása veszélyezteti ezt a haladást, megnehezítve a felnőtt dohányosok számára, hogy kevésbé kockázatos alternatívákra váltsanak.”

