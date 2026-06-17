Elfogyott a patikákból a vakcina – reagált az NNGYK

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a vakcina iránt az elmúlt időszakban valóban jelentősen megnőtt a kereslet, ezért a heti rendszerességgel érkező készletek jellemzően néhány nap alatt elfogynak.

A folyamatos ellátás biztosítása érdekében további, külföldi készletek bevonása is folyamatban van, amely hozzájárulhat a megnövekedett igények kielégítéséhez

– írták a 24.hu érdeklődésére, ám arra nem tértek ki, hogy vajon mi okozhatta a megnövekedett keresletet.

A forgalmazó tájékoztatása szerint egyébként a Bexsero vakcinából folyamatosan, heti ütemezésben érkeznek új szállítmányok Magyarországra. A legutóbb beérkezett készlet hamarosan elérhető lesz a gyógyszertárakban, jelenleg a forgalomba hozatalhoz szükséges minőségbiztosítási és adminisztratív folyamatok zajlanak.

2 hónapos kortól alkalmazható

Fotó: Depositphotos

A Bexsero egy B csoportú Meningococcus-vakcina, amely a Neisseria meningitidis nevű baktérium okozta megbetegedésekkel szemben nyújt védelmet. Fontossága azért is kiemelkedő, mert a baktérium olyan életveszélyes fertőzéseket okozhat, mint a meningitis, vagyis agyhártyagyulladás. Emellett a gerincvelőt védő hártyák gyulladását és vérmérgezést, azaz szepszist is előidézhet.

A Bexsero oltás 2 hónapos kortól adható be gyerekeknek.