Elhallgatta a Humánreprodukciós Intézet a valós adatokat?

A Humánreprodukciós Intézet (HRI) február elején publikált első ízben olyan statisztikát, amely képet adott arról, hogy átlagosan milyen eredményességgel működik a magyar intézményhálózat. Magyarországon a lombikbébi kezeléseket jelenleg öt egyetemi meddőségi központ és a nyolc telephellyel működő Duna-menti Reprodukciós Központ (DREK) állami tulajdonban lévő gazdasági társaság végzi.

Most azonban – ha nem is ebből a jelentésből –, de kiderült: óriásiak a különbségek a hazai meddőségi központok teljesítményei között, jóllehet az intézetek a szektor államosítása óta egységes irányítás alá tartoznak.

A 24.hu azt írja, hogy az általa megszerzett statisztikai adatok azt mutatják, hogy az egyes intézetek sikerrátái akár kétszeresen, sőt, ennél is nagyobb mértékben eltérhetnek egymástól, ám ezt eddig – épp az egyforma esélyekre hivatkozva – elhallgatta a központok irányításáért felelős Humánreprodukciós Igazgatóság (HRI) a gyermekre vágyó páciensek elől.

A nyilvánossá tett adatok szerint ez a 13 intézet 2024-ben országos átlagban 26,4 százalékos eredményt tudott felmutatni, ha a becsült kumulatív élveszülési rátát vesszük figyelembe. Ez a szám a HRI vezetése szerint a petesejt-leszívásokból származó élveszülések arányát jelenti. Az elvégzett beültetések alapján számolt eredmény azonban ennél rosszabb, 2024-ben ugyanis összesen 18 016 IVF-kezelést végeztek Magyarországon, amelyekből végül 3089 gyermek született – ez 17 százalékot jelent.

Mégsem minden arany, ami fénylik?

A lap szerint az egyes intézetekre lebontott eredményességi mutatókat viszont szándékosan tartotta vissza a HRI. Várnagy Ákos, az igazgatóság vezetője a döntést a HVG-ben azzal indokolta, hogy ez csak káoszt okozna:

Ez óriási káoszhoz vezetne, és semmit nem javítana a rendszeren. (…) Azt kell elfogadni, hogyha ugyanaz a páciens ugyanazzal a gondjával elmegy az egyik központba, akkor ott ugyanannyi esélye lesz, mint a másikban.

A DREK telephelyi adatai azonban cáfolják ezt az állítást, a nyolc telephelyen ugyanis korántsem ugyanolyan esélyeket biztosítanak a páciensek számára.

A lap által megszerzett adatok szerint 2024-ben a friss embrió-beültetések és az abból származó élveszülések arányában a nyolc telephely közül egyedül a Győrben működő intézet tudott 30 százalékot meghaladó (30,2) eredményt produkálni. A tapolcai intézetben 22,7 százalékot értek el, a fennmaradó hatban viszont 20 százalék alatt teljesítettek. Istenhegyi, pesterzsébeti, kaposvári, gazdagréti, kútvölgyi a sorrend, a sort az angyalföldi intézet zárja 12,9 százalékkal.

A 24.hu Várnagy Ákost is megszólaltatta,aki szerint a HRI éppen azon dolgozik, hogy a központok között ne legyenek számottevő különbségek. Beszélt Kaáli Nagy Géza, az egykori Kaáli Intézetek alapító-vezetője is, aki anno rendszeresen publikálta intézetei eredményeit. A professzor szerint a kezelések és a gyógyszerek váratlan és hirtelen ingyenessé tétele eredményezte azt, hogy a volt magánintézetekben azonnal olyan sok beteg jelentkezett, ami elláthatatlanná vált. Meggyőződése, hogyha a magánintézeteket nem államosítják, hanem szektorsemlegesen finanszírozzák, akkor 2024-ben nem 3089, hanem 5000 gyermek született volna a kezelések nyomán. És persze ha jól csinálná az állam, akkor is születhetett volna ennyivel több gyerek.