4p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Egészségügy Dr. Kaáli Nagy Géza Egészségügy és egészségipar

Elhallgatta a Humánreprodukciós Intézet a valós adatokat?

mfor.hu

Február elején napvilágot látott a Humánreprodukciós Intézet jelentése a lombikcentrumok beavatkozásairól és eredményességéről – de a pontos adatokat már nem közölték. Most azonban arra is fény derült, hogy jelentős különbségek lehetnek egyes hazai lombikintézetek eredményessége között.

A Humánreprodukciós Intézet (HRI) február elején publikált első ízben olyan statisztikát, amely képet adott arról, hogy átlagosan milyen eredményességgel működik a magyar intézményhálózat. Magyarországon a lombikbébi kezeléseket jelenleg öt egyetemi meddőségi központ és a nyolc telephellyel működő Duna-menti Reprodukciós Központ (DREK) állami tulajdonban lévő gazdasági társaság végzi.

Most azonban – ha nem is ebből a jelentésből –, de kiderült: óriásiak a különbségek a hazai meddőségi központok teljesítményei között, jóllehet az intézetek a szektor államosítása óta egységes irányítás alá tartoznak.

A 24.hu azt írja, hogy az általa megszerzett statisztikai adatok azt mutatják, hogy az egyes intézetek sikerrátái akár kétszeresen, sőt, ennél is nagyobb mértékben eltérhetnek egymástól, ám ezt eddig – épp az egyforma esélyekre hivatkozva – elhallgatta a központok irányításáért felelős Humánreprodukciós Igazgatóság (HRI) a gyermekre vágyó páciensek elől.

A nyilvánossá tett adatok szerint ez a 13 intézet 2024-ben országos átlagban 26,4 százalékos eredményt tudott felmutatni, ha a becsült kumulatív élveszülési rátát vesszük figyelembe. Ez a szám a HRI vezetése szerint a petesejt-leszívásokból származó élveszülések arányát jelenti. Az elvégzett beültetések alapján számolt eredmény azonban ennél rosszabb, 2024-ben ugyanis összesen 18 016 IVF-kezelést végeztek Magyarországon, amelyekből végül 3089 gyermek született – ez 17 százalékot jelent.

Mégsem minden arany, ami fénylik?
Mégsem minden arany, ami fénylik?
Fotó: DepositPhotos.com

A lap szerint az egyes intézetekre lebontott eredményességi mutatókat viszont szándékosan tartotta vissza a HRI. Várnagy Ákos, az igazgatóság vezetője a döntést a HVG-ben azzal indokolta, hogy ez csak káoszt okozna:

Ez óriási káoszhoz vezetne, és semmit nem javítana a rendszeren. (…) Azt kell elfogadni, hogyha ugyanaz a páciens ugyanazzal a gondjával elmegy az egyik központba, akkor ott ugyanannyi esélye lesz, mint a másikban.

A DREK telephelyi adatai azonban cáfolják ezt az állítást, a nyolc telephelyen ugyanis korántsem ugyanolyan esélyeket biztosítanak a páciensek számára.

A lap által megszerzett adatok szerint 2024-ben a friss embrió-beültetések és az abból származó élveszülések arányában a nyolc telephely közül egyedül a Győrben működő intézet tudott 30 százalékot meghaladó (30,2) eredményt produkálni. A tapolcai intézetben 22,7 százalékot értek el, a fennmaradó hatban viszont 20 százalék alatt teljesítettek. Istenhegyi, pesterzsébeti, kaposvári, gazdagréti, kútvölgyi a sorrend, a sort az angyalföldi intézet zárja 12,9 százalékkal.

A 24.hu Várnagy Ákost is megszólaltatta,aki szerint a HRI éppen azon dolgozik, hogy a központok között ne legyenek számottevő különbségek. Beszélt Kaáli Nagy Géza, az egykori Kaáli Intézetek alapító-vezetője is, aki anno rendszeresen publikálta intézetei eredményeit. A professzor szerint a kezelések és a gyógyszerek váratlan és hirtelen ingyenessé tétele eredményezte azt, hogy a volt magánintézetekben azonnal olyan sok beteg jelentkezett, ami elláthatatlanná vált. Meggyőződése, hogyha a magánintézeteket nem államosítják, hanem szektorsemlegesen finanszírozzák, akkor 2024-ben nem 3089, hanem 5000 gyermek született volna a kezelések nyomán. És persze ha jól csinálná az állam, akkor is születhetett volna ennyivel több gyerek. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nőnapi meglepetés: ezek a nők élnek tovább

A Nemzetközi Nőnapon itt egy jó hír: a veleszületett erősebb izmok összefüggésben állnak a nők élethosszával.

Elkeserítő fotókon a magyar egészségügy: így néznek ki a kórházak

Elkeserítő fotósorozat a magyar egészségügyről: így néznek ki a kórházak

Rengeteg kép érkezett a Magyar Orvosi Kamara (MOK) felhívására. 

A legnagyobb költség, amit senki nem lát a mérlegben

A március 26-i Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencián mi más kerülhetne a fókuszba, mint a longevity, ez az egyre többször felmerülő egészségtudatos fogalomkör. 

Hamarosan ez lehet az egyik legelterjedtebb fogyatékosság a világon

A gyermekkori hallásvédelem sürgető kérdésére hívta fel a figyelmet a Hallás Világnapján tartott sajtótájékoztató, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezett a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti Klinikájával, a Budapesti Műszaki Egyetemmel és az MTA Akusztikai Bizottságával közösen. A rendezvényen bemutatott kutatási eredmények szerint a Magyarországon vizsgált gyerekrendezvények háromnegyede veszélyes zajszintet ért el.

Jönnek a virtuális páciensek

A digitális egészségügy új korszakában a mesterséges intelligencia már nem csupán elemzésre alkalmas eszköz, hanem a precíziós orvoslás motorja, amely a diagnosztikától a predikcióig minden szinten felülírja a korábbi korlátokat. A technológia legnagyobb fegyverténye a ritka betegségek elleni küzdelemben a szintetikus adatok és virtuális modellek alkalmazása, ahol a kevés mintaszám ellenére is megbízható szimulációk születhetnek. Ez a folyamat közvetlenül fokozza a betegbiztonságot és felgyorsítja, hatékonyabbá teheti a terápiákat.

Válasz Online: ötezer gyógyszer támogatását szüntették meg

Válasz Online: ötezer gyógyszer támogatását szüntették meg

A biztosítottak kiadásai két irányból is megnőhettek.

Az összes hazai haláleset 2,4 százalékát a cukorbetegség okozza

Az összes hazai haláleset 2,4 százalékát a cukorbetegség okozza

Emelkedett a diagnosztizált cukorbetegek száma.

Hálapénz helyett 150 ezer forint adományt kértek egy betegtől

Hálapénz helyett 150 ezer forint adományt kértek egy betegtől

Készpént és bankkártyát is elfogadott volna az intézmény.

Csütörtöktől működésképtelen lehet egy fontos kórház

Csütörtöktől működésképtelen lehet egy fontos kórház

27 orvos jelentette be a távozási szándékát.

A jó öregedés egészen bizarr titka

A longevity, vagy anti-aging tudomány ma már azt is vizsgálja, hogy a bélmikrobák mennyire segíthetik a jó öregedés titkát.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168