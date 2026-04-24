Eljárás indult az egészségügyi reformot titkoló cég ellen

3p
Egészségügy Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog Egészségügy és egészségipar

mfor.hu

A K-Monitor kezdeményezésére törvényességi felügyeleti eljárás indult a Boston Consulting Grouppal szemben, amiért nem tett eleget az információszabadság törvényben előírt kötelezettségének és nem adott tájékoztatást arról, hogy milyen állami intézményekkel van szerződéses viszonya.

A K-Monitor azért tartotta fontosnak, hogy kiderüljön, milyen szerződései vannak a Boston Consulting Group (BCG)-nek a kormánnyal, mert számos területen jellemzővé vált, hogy az állam a szakmai, közpolitikai munkát kiszervezi magáncégeknek. 

A cégbíróság mostani döntése az ügyben azért tekinthető mérföldkőnek, mert egyértelművé teszi, hogy olyan esetben is be kell tartania az állammal üzletelő cégeknek a törvényt, amikor maga a cég nem perelhető.

A K-Monitor a kedvező döntés ellenére úgy véli, hogy elengedhetetlen, hogy az új kormány úgy módosítsa az információszabadság törvényt, hogy a jelenleginél szélesebb körben számonkérhetőek legyenek a közpénzekből részesülő cégek.

Az eljárás előzménye, hogy a K-Monitor 2020 óta pereskedik azért, hogy nyilvánosságra kerüljön az a Belügyminisztérium által a BCG-től százmilliókért megrendelt tanulmány, ami alapján az Orbán-kormány elindította az egészségügyi rendszer reformját – írja a K-Monitor.

A BM elleni pereskedéseik mind elbuktak, de a perek hatására számos részlet kiderült a tanulmány tartalmáról. Majd idén még több információt közölt a HVG, miután megszerezte a titkos tanulmányt, ami azonban továbbra sem érhető el nyilvánosan. A BM-mel párhuzamosan a K-Monitor 2023-ban a BCG-t is beperelte, mivel közpénzes megbízáshoz jutó cégként a BCG-re is vonatkoznak átláthatóság kötelezettségek, csak ezekről ritkábban szokás beszélni, mint az állami intézményekre vonatkozóakról. 

Leszakadt mennyezet a berettyóújfalui kórházban
Fotó: Facebook/Kulja András

A BCG elleni pert azonban a bíróság ítélethozatal nélkül 2023-ban megszüntette, ezért már nem a cégek perelhetőségánek hiányát, hanem azt panszolták az Alkotmánybíróság előtt, hogy az Országgyűlés semmibe veszi az Alkotmánybíróság döntését. 

A K-Monitor ezért 2025 nyarán ezért törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a BCG-vel szemben, mivel a cég egy tavalyi adatigénylésükre válaszul nem volt hajlandó elárulni, hogy mely állami szervekkel működik együtt – annak ellenére, hogy a tájékoztatásadást egyébként a törvény kötelezővé teszi. Attól még ugyanis, hogy a céget nem lehet jelenleg beperelni, változatlanul törvényi előírás, hogy a cégnek tájékoztatást kell adnia arról, hogy milyen közpénzeket használ. 

Az Ítélőtábla végzése nyomán a cégbíróság végre 2026 áprilisában megindította a törvényességi felügyeleti eljárást a BCG-vel szemben. Ha a cég nem vitatja a törvénysértést, köteles tájékoztatást adni arról, hogy a 2020–2025 közötti időszakban mely államháztartási szervekkel állt szerződéses kapcsolatban. 

A cégbíróság a végzésében figyelmeztette a BCG-t, hogy ha ennek nem tesz eleget, akkor 100 ezer forinttól 10 millió forintig terjedő pénzbírság szabható ki a céggel szemben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Új szelek kezdtek el fújni a magyar gyógyszeriparban is

Hosszú, mintegy két és fél éves várakozás után jelent meg 2026. április 17-én az a hivatalos döntés, amely alapján 83 új hatóanyag és indikáció válik elérhetővé rendszerszerű társadalombiztosítási támogatással, azaz állami finanszírozással. Ez kiemelten fontos a betegek szempontjából: az új gyógyszerekhez való hozzáférés új esélyeket jelent.

Katasztrofális a magyarok mentális állapota

„Pszichoterapeutát még a magánszektorban is nehéz találni” – mi áll az egészségügy szétesése mögött?

Magyarországon az egészségügyre fordított kiadások GDP-hez viszonyított aránya  elmarad a visegrádi országokétól. A változás első lépése az lehet, ha a kormány valóban prioritásnak tekinti az egészségügyet. A legnagyobb megtérülés a gyerekek és a nők egészségi állapotának javításában mutatkozik, de a mentális egészség terén is bőven van fejlődési lehetőség.

Itt vannak a nevek: ők is az új egészségügyi vezetés várományosai

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter személye biztos, de már a többi vezető pozícióra is gyűlnek a nevek, akik komolyan szóba jöhetnek. 

Eljött a rákkezelés új korszaka

Eljött a rákkezelés új korszaka

Egyre gyakoribb a célzott terápia a daganatos betegek esetében, de jelentős részük még mindig nem kap hatékony kezelést. Erről is beszélt a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia egyik kiemelt idei előadója, Peták István rákkutató, orvosprofesszor, az Oncompass Medicine és a Genomate Health társalapítója.

Kezdődik: nem tűri tovább a kamerákat a Tisza leendő minisztere

Kezdődik: nem tűri tovább a kamerákat a Tisza leendő minisztere

Az összeset kikapcsoltatja, leszerelteti az érkező szakminiszter.

Az AstraZeneca víziója, hogy segítse az egészségügy átalakítását

A világ egyik legnagyobb gyógyszergyártó vállalata támogatja az egészségügy átalakítását és kiterjeszti a valós adatokon alapuló kutatásait és döntéseit – erről is beszélt Dr. Szabó Lilla, az AstraZeneca Közép-európai Evidence Generation vezetője a Klasszis egészségkonferencián, mely a longevity és az egészséggazdaság témakörében zajlott nemrégiben.

Épp a nem dohányzó nők körében nő leginkább a tüdőrákos megbetegedések aránya

Fiatal szakorvosok multidiszciplináris képzésével és diagnosztikai fejlesztésekkel erősíti a tüdőrák elleni küzdelmet a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikája. Azért is hiánytpótló vállalkozás ez, mert sajnos világszerte nő a tüdőrákos daganatok száma. De azért van jó hír is.

Kamara: az orvosok jóval kevesebb mint fele dolgozik csak az állami ellátásban

Kamara: az orvosok jóval kevesebb mint fele dolgozik csak az állami ellátásban

Egyre több orvos vállal munkát csak a magánszektorban vagy kombináltan, úgynevezett kettős foglalkoztatásban dolgozik – derül ki az orvoskamara felmérésből.

Jött egy jó hír a koronavírusról Magyarországon

Jött egy jó hír a koronavírusról Magyarországon

Nem várható a fertőzésszámok emelkedése.

Minden nyolcadik magyar orvos külföldön dolgozik

A Magyar Orvosi Kamara saját kutatása szerint kritikus szintet ért el az itthon dolgozó orvosok száma. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG