4p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Egészségügy AI - Mesterséges intelligencia Egészségügy és egészségipar Gyógyszeripar

Eljött a rákkezelés új korszaka

Vámosi Ágoston
Egyre gyakoribb a célzott terápia a daganatos betegek esetében, de jelentős részük még mindig nem kap hatékony kezelést. Erről is beszélt a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia egyik kiemelt idei előadója, Peták István rákkutató, orvosprofesszor, az Oncompass Medicine és a Genomate Health társalapítója.

A daganatos megbetegedések világszerte elkezdték átvenni a vezető halálok szerepét: az Egyesült Államokban már tíz halálesetből három mögött ez a megbetegedés-típus áll. Nem véletlen, hogy ilyen nehéz gyógyítani: a daganatok nem egyetlen mutáció következményei, hanem komplex genetikai rendszerek. A hagyományos klinikai kutatási módszerekkel pedig szinte lehetetlen minden variációt lefedni.

Dr. Peták István szóba hozta az egyik legismertebb jelenséget a rákbiológiában, a Peto-paradoxont: ennek lényege, hogy az embernél nagyobb emlősállatoknak több sejtjük van, a köreikben mégis alacsonyabb a daganatos megbetegedések aránya. Például az elefántnak százszor több sejtje van, mint egy embernek, az állat életében mégis csak 5 százalék az esélye egy daganatos megbetegedésnek – az embereknél viszont 50 százalék. Nem beszélve a krónikus betegségekről, amelyek a meghosszabbodott emberi élet velejárói. 

Ennek oka, hogy az ember evolúciós szempontból nincs felkészülve erre a hosszú életre.

Az elefántnak 20-szor több van abból a p53-génből, ami megakadályozza a rákot okozó génhibák létrejöttét. 

A személyre szabott, egyéni kezelés, a precíziós onkológia ezekhez a daganatot okozó genetikai eltéréshez rendel kezelést, ami logikus megoldás erre a betegségre. A kezelések kiválasztása ugyanakkor a beteg nagy részében egyelőre nem képes lépést tartani a daganatok valós biológiai komplexitásával. Ráadásul egy molekuláris szinten célzott gyógyszer éves költsége százezer dollár (32,3 millió forint) körül alakul, ami kevesek számára megfizethető.

Molekuláris diagnosztikai vizsgálatok segítségével 95 százalékban meg lehet mondani, miért alakult ki a daganat az adott betegben, de tartós terápiás eredményt csak a betegek 7 százalékánál tudnak elérni. 

A rákkutató fontosnak tartotta kiemelni a bizonyítékon alapuló orvoslás fontosságát. „Az angol evidence-based medicine kifejezés populációs szintű bizonyítékot jelent. Ez azt jelenti, hogy homogén csoportokon megvizsgáljuk, amikor száz beteg megkapja az egyik gyógyszert, száz beteg a másikat, újabb százan pedig placebot kapnak, és a statisztikának hiszünk. A kihívást a személyre szabott orvoslás és a statisztikai bizonyíték alapú orvoslás ötvözése jelenti” – mondta.

Hamarosan az algoritmus segíthet dönteni, melyik kezelés a legjobb a betegnek
Fotó: DepositPhotos.com

A gyógyító AI

A daganatos betegségek kezelésében a mesterséges intelligencia megjelenése hozhatja el a fordulópontot. Eddig több mint 200 célzott gyógyszer jelent meg, és további több mint ezerféle áll klinikai fejlesztés alatt. Az AI segítségével ma már napok alatt is kifejleszthetők új gyógyszerek: a kutató szerint ez óriási hullámát indíthatja el a terápiák változásának. Úgy látja, a következő lépés, hogy gyógyszerválasztó algoritmusokat is létrehozzanak, 2030 körül pedig a terápiaválasztás jelentős része már algoritmusokra épülhet.  

„Megfelelő algoritmusok alkalmazásával sarokba szorítható, legyőzhető a rák: egy általunk végzett kutatásban, amit április 17-én mutattunk be az amerikai rákkutatók konferenciáján San Diego-ban, a számítógép javasolta kezelést kapó betegek 6 hónappal tovább éltek, mint a kontrollcsoport. A program az adott beteg egyedi genetikai profilja alapján rangsorolja a potenciális terápiákat” – mondta Peták.

Az új generációs rendszerek nem egyetlen biomarkert vizsgálnak, hanem a teljes genetikai hálózatot, és képesek több ezer paraméter egyidejű elemzésére.  „A betegek egy részénél sakkot adunk a ráknak, a másik részénél már mattot is” – mondta. A Shiva01 nevű kísérlet során a párizsi Curie Intézet betegeinek molekuláris adatai alapján vizsgálták, tudnának-e javítani a kezelés eredményességén. Ennek a pontos eredményét is a San Diego-i konferenciát mutatták be.

A kutató szerint reális cél, hogy húsz éven belül minden daganatos beteg hozzáférhet számára megfelelő célzott terápiához. Az első, teljesen adatvezérelt módon engedélyezett kezelések pedig már tíz éven belül pedig megjelenhetnek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

An összeset kikapcsoltatja, leszerelteti az érkező szakminiszter.

Az AstraZeneca víziója, hogy segítse az egészségügy átalakítását

A világ egyik legnagyobb gyógyszergyártó vállalata támogatja az egészségügy átalakítását és kiterjeszti a valós adatokon alapuló kutatásait és döntéseit – erről is beszélt Dr. Szabó Lilla, az AstraZeneca Közép-európai Evidence Generation vezetője a Klasszis egészségkonferencián, mely a longevity és az egészséggazdaság témakörében zajlott nemrégiben.

Épp a nem dohányzó nők körében nő leginkább a tüdőrákos megbetegedések aránya

Fiatal szakorvosok multidiszciplináris képzésével és diagnosztikai fejlesztésekkel erősíti a tüdőrák elleni küzdelmet a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikája. Azért is hiánytpótló vállalkozás ez, mert sajnos világszerte nő a tüdőrákos daganatok száma. De azért van jó hír is.

Kamara: az orvosok jóval kevesebb mint fele dolgozik csak az állami ellátásban

Kamara: az orvosok jóval kevesebb mint fele dolgozik csak az állami ellátásban

Egyre több orvos vállal munkát csak a magánszektorban vagy kombináltan, úgynevezett kettős foglalkoztatásban dolgozik – derül ki az orvoskamara felmérésből.

Jött egy jó hír a koronavírusról Magyarországon

Jött egy jó hír a koronavírusról Magyarországon

Nem várható a fertőzésszámok emelkedése.

Minden nyolcadik magyar orvos külföldön dolgozik

A Magyar Orvosi Kamara saját kutatása szerint kritikus szintet ért el az itthon dolgozó orvosok száma. 

Terjed a Covid új „Kabóca" variánsa

Egy új Covid-19 mutáció, amelyet „Kabóca” variánsnak is neveznek, csendben terjed a világon, szokatlanul nagyszámú mutációt hordozva, amelyek segíthetnek neki leküzdeni a meglévő immunitást – állítják közegészségügyi szakértők.

Nyárra várható az egészségügy önálló MI stratégiája

Magyarország 2020-ban kidolgozott első Mesterséges Intelligencia (MI) Stratégiája után készül az egészségügyi területet érintő MI Stratégia, ennek megjelenése a nyárra várható – jelentette be Kádár Magdolna, a Belügyminisztérium Egészségügyi Fejlesztéspolitikai és Ágazati Informatikai Főosztályának vezetője a Klasszis Média Longevity és Egészséggazdaság című konferenciáján.

Koronavírus és influenza: mit mutatnak a szennyvízadatok?

Koronavírus és influenza: mit mutatnak a szennyvízadatok?

Az elmúlt hét országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Kóka János: A longevity 10 pontja

A hosszú élet titkáról, a longevity egyszerűen vagy kicsit nehezebben megvalósítható feltételeiről beszélt Kóka János, a Doktor24 Medicina Zrt. alapító tulajdonosa a Klasszis Média Longevity és egészséggazdaság című konferenciáján.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG