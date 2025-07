Elképesztő eredmény a rák elleni harcban: akár 80 százalékkal is csökkenhet a halálozás

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A deutériummegvonásra épülő eljárás orvostudományi jelentőségét erősíti, hogy az Európai Bizottság Kutatási Végrehajtó Ügynöksége (REA) 763 600 euróval támogatja az Aqua-Synapse néven 2023 januárjában indult kutatási programot, mely a csökkentett deutériumtartalmú víz agyi funkciókra, idegsejthálózatokra gyakorolt hatásait, valamint azok depresszióval, anyagcsere-betegségekkel, elhízással és öregedéssel kapcsolatos összefüggéseit vizsgálja. A HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. az európai konzorcium tagjaként vesz részt a kutatásban, melyben többek között a lisszaboni Lusófona Egyetem és Molekuláris Orvostudományi Intézet, a Würzburgi Egyetemi Kórház és az Oxfordi Egyetem is jelentős szerepet vállalt.

Ahhoz, hogy a csökkentett deutériumtartalmú víz alkalmazása beépülhessen a rákkezelés protokolljába, további, placebo-kontrollos klinikai vizsgálatok megerősítő eredményei szükségesek. A DDW kiegészítő alkalmazása a daganatos halálozás csökkentésén túl a várható élettartam megnöveléséhez, a daganatos betegségek megelőzéséhez is jelentős mértékben hozzájárulhat.

A HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. az elmúlt 32 évben úttörő munkát végzett a deutériumcsökkentés daganatellenes hatásának kutatása, és az eljárásra épülő fejlesztések területén, innovációs tevékenységével egy új típusú gyógyszeripar alapjait rakta le. A deutériummegvonás biztonságos és újszerű megközelítés a daganatok növekedésének lassítására és a kezelési eredmények javítására; a deutérium-hidrogén izotóppár arányának változására épülő biokémiai szabályozó mechanizmus felderítése lehetőséget kínál arra, hogy természetazonos molekulák segítségével avatkozzunk be a sejtszintű folyamatokba, a szervezet szintjén a krónikus betegségek kialakulásába és lefolyásába.

Kapcsolódó cikk Mégsem hazánk vezeti a daganatos megbetegedések listáját?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint világszerte minden ötödik ember szenved valamilyen daganatos megbetegedésben, 2050-re az újonnan diagnosztizált esetek számának ijesztő mértékű, 77 százalékos növekedése várható. Magyarországon, a KSH adatai szerint, évente átlagosan több mint 70 000 új daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és évi 33 000 haláleset köthető a betegséghez. Lakosságarányosan hazánkban halnak meg a legtöbben daganatos betegség következtében a vizsgált országok (27 EU-s tagállam, valamint Norvégia és Izland) közül, az Európai Bizottság idén kiadott jelentése szerint. A dokumentumok alapján Magyarországon a daganatos halálozás kis híján harmadával haladta meg az EU-s átlagot 2021-ben. A gyógyszerkutatás elsődleges feladata a gyógyulási esélyek javítása, mivel az alkalmazott terápiák egyike sem hozta meg az áttörést ezen a téren.

Rangos nemzetközi szaklapban, a Biomedicines című folyóiratban publikálták magyar kutatók legfrissebb eredményeit, melyek szerint a szervezet nehézhidrogén-, azaz deutériumszintjének csökkentése – a daganatos betegségek kiegészítő terápiájaként alkalmazva – jelentősen növelheti a daganatos betegek túlélési esélyeit, 75-80 százalékkal csökkentheti a daganatos halálozást. A közleményben ismertetett eredményeket a napokban a Science Featured is elérhetővé tette a tudomány iránt érdeklődő szélesebb közönség számára. A kanadai platform küldetése, hogy jelentős tudományos áttöréseket, előrelépéseket osszon meg, tartalmaik elismert egyetemektől és kutatóintézetektől származnak, a világ minden tájáról. A magyar rákkutatók közleményét több tízezer szakmai publikáció közül emelték ki.

