Elkeserítő fotósorozat a magyar egészségügyről: így néznek ki a kórházak

„Az elhanyagolt egészségügy képekben” sorozatának első részét tette közzé a MOK, amelyben, mint Facebook-oldalukon írják, 55 képre felfűzve szeretnének bepillantást nyújtani abba, „milyen körülmények között (is) zajlik ma a gyógyítás kórházainkban”.

A felhívást a MOK február közepén tett közzé, amelyben képeket, történeteket kértek a magyar egészségügy valós helyzetének bemutatásához. A képek legnagyobb része nem egészségügyi dolgozóktól, hanem páciensektől és hozzátartozóiktól érkezett.

„Magyarország feleannyit költ a betegeire, mint az EU átlag. Ez nem csak a várólistákban, de az épített környezetben is megjelenik. Romboló hatással van a betegekre, akik átmenetileg ilyen állapotok közé kerülnek, és a gyógyítókra, akik az életüket töltik el ilyen körülmények között. A falak nemcsak körülvesznek bennünket – hatnak ránk. A repedezett vakolat, a penészes szobák, a hiányzó eszközök a lélekbe is beköltöznek. A forráshiány nem csak az épületet emészti el, hanem az ott dolgozók önbecsülését és reményét is” – írták.

A sorozat első részét itt nézheti meg.