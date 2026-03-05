1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Elkeserítő fotósorozat a magyar egészségügyről: így néznek ki a kórházak

mfor.hu

Rengeteg kép érkezett a Magyar Orvosi Kamara (MOK) felhívására. 

„Az elhanyagolt egészségügy képekben” sorozatának első részét tette közzé a MOK, amelyben, mint Facebook-oldalukon írják, 55 képre felfűzve szeretnének bepillantást nyújtani abba, „milyen körülmények között (is) zajlik ma a gyógyítás kórházainkban”.

A felhívást a MOK február közepén tett közzé, amelyben képeket, történeteket kértek a magyar egészségügy valós helyzetének bemutatásához. A képek legnagyobb része nem egészségügyi dolgozóktól, hanem páciensektől és hozzátartozóiktól érkezett.

„Magyarország feleannyit költ a betegeire, mint az EU átlag. Ez nem csak a várólistákban, de az épített környezetben is megjelenik. Romboló hatással van a betegekre, akik átmenetileg ilyen állapotok közé kerülnek, és a gyógyítókra, akik az életüket töltik el ilyen körülmények között. A falak nemcsak körülvesznek bennünket – hatnak ránk. A repedezett vakolat, a penészes szobák, a hiányzó eszközök a lélekbe is beköltöznek. A forráshiány nem csak az épületet emészti el, hanem az ott dolgozók önbecsülését és reményét is” – írták.

A sorozat első részét itt nézheti meg.

Hogyan finanszírozható a hosszabb, egészségesebb élet?

Jöjjön el a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferenciára, és megtudhatja!

A rendezvény nemzetközi kutatók, egészségközgazdászok, HR- és biztosítási vezetők, valamint a biotechnológiai és a digital health szektor szereplőinek közreműködésével mutatja be, hogyan alakítja át a népesség  öregedése, a technológiai fejlődés és az adatvezérelt egészségügy a gazdaságot és a munkaerőpiacot. 

Részletek és jelentkezés >>

A legnagyobb költség, amit senki nem lát a mérlegben

A március 26-i Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencián mi más kerülhetne a fókuszba, mint a longevity, ez az egyre többször felmerülő egészségtudatos fogalomkör. 

Hamarosan ez lehet az egyik legelterjedtebb fogyatékosság a világon

A gyermekkori hallásvédelem sürgető kérdésére hívta fel a figyelmet a Hallás Világnapján tartott sajtótájékoztató, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezett a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti Klinikájával, a Budapesti Műszaki Egyetemmel és az MTA Akusztikai Bizottságával közösen. A rendezvényen bemutatott kutatási eredmények szerint a Magyarországon vizsgált gyerekrendezvények háromnegyede veszélyes zajszintet ért el.

Jönnek a virtuális páciensek

A digitális egészségügy új korszakában a mesterséges intelligencia már nem csupán elemzésre alkalmas eszköz, hanem a precíziós orvoslás motorja, amely a diagnosztikától a predikcióig minden szinten felülírja a korábbi korlátokat. A technológia legnagyobb fegyverténye a ritka betegségek elleni küzdelemben a szintetikus adatok és virtuális modellek alkalmazása, ahol a kevés mintaszám ellenére is megbízható szimulációk születhetnek. Ez a folyamat közvetlenül fokozza a betegbiztonságot és felgyorsítja, hatékonyabbá teheti a terápiákat.

Válasz Online: ötezer gyógyszer támogatását szüntették meg

A biztosítottak kiadásai két irányból is megnőhettek.

Az összes hazai haláleset 2,4 százalékát a cukorbetegség okozza

Emelkedett a diagnosztizált cukorbetegek száma.

Hálapénz helyett 150 ezer forint adományt kértek egy betegtől

Készpént és bankkártyát is elfogadott volna az intézmény.

Csütörtöktől működésképtelen lehet egy fontos kórház

27 orvos jelentette be a távozási szándékát.

A jó öregedés egészen bizarr titka

A longevity, vagy anti-aging tudomány ma már azt is vizsgálja, hogy a bélmikrobák mennyire segíthetik a jó öregedés titkát.

Kunetz Zsombor: „Ritkán látni, hogy valaki ellen ennyire egységesen állna ki egy szakma”

Immár 500 pszichiáter írta alá azt a petíciót, amely azt szeretné elérni, hogy távolítsák el a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet éléről Ézsi Robint. 

Bár drága, de Magyarországon is kapható már a chikungunya-vírus elleni védőoltás

A Nemzeti Oltóközpontban lehet igényelni. 

