2p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar járvány

„Elkezdődött az influenzajárvány Magyarországon” – jelentette be az országos tisztifőorvos

mfor.hu

Elkezdődött az influenzajárvány Magyarországon, a múlt héten 38 300-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz az országban – mondta az országos tisztifőorvos csütörtökön telefonon az MTI-nek.

Surján Orsolya közölte: a betegek 48,2 százaléka 14 év alatti, 25,7 százaléka 15-34 év közötti, a 60 éven felüliek aránya 8,9 százalék.

A szakember azt mondta, a Magyarországon is megjelenő új típusú influenza A vírus is „színesíti a képet”, és a feltételezések szerint ez is közrejátszhatott abban, hogy korábban kezdődött az idei influenzaszezon, hiszen a járványküszöböt jellemzően januárban lépik át a megbetegedésszámok.

Az országos tisztifőorvos hozzátette: azt remélik, a járványhullámot megtöri majd a karácsonyi ünnepkör, hiszen iskolai szünet lesz.

Kitért arra, hogy az új típusú influenza az eddigi adatok szerint nem okoz súlyosabb megbetegedést. A védőoltás továbbra is ajánlott – mondta –, mert bár egy új antigénszerkezetet mutat az új vírus, az oltással kapott keresztimmunitás védelmet nyújt.

Most korábban érkezett az influenza
Most korábban érkezett az influenza
Fotó: DepositPhotos.com

Tájékoztatása szerint a SARS-CoV-2-vírus továbbra is jelen van, és a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták RSV (légúti óriássejtes vírus), rhino-, humán metapneumovírus és adenovírus jelenlétét is a vizsgált mintákban.

Kórházba a múlt héten 117 embert került súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 14-en szorultak intenzív ellátásra - ismertette Surján Orsolya.

Azt mondta, hogy a mostani influenzajárványban nincs szükség országos hatáskörű intézkedésekre. A vármegyei kormányhivatalok döntenek arról, hogy milyen járványügyi óvintézkedéseket hoznak az egészségügyi intézményekben – tette hozzá az országos tisztifőorvos.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Takács Péter ismét beszólt, nem ment a szomszédba a szavakért

Takács Péter Magyar Péternek: „Te gátlástalan senkiházi, takarodj ki a kórházakból!”

Év végére tovább emelkedtek a kórházi várólisták

Egy év alatt több mint ötezer fővel nőtt a három legnagyobb műtéti (térd- és csípőprotézis, valamint szürkehályog) várólista. De összesen közel 38 ezren várnak valamilyen operációra. 

Felmondtak az orvosok, patthelyzet a kórházban – 40 ezer forintos órabérért keresik a munkaerőt

Felmondtak az orvosok, patthelyzet a kórházban – 40 ezer forintos órabérért keresik a munkaerőt

Súlyosnak tűnik a helyzet.

Valami tényleg nem stimmel a kormány által kiplakátolt 2 millió forintos orvosi fizetésekkel

Valami tényleg nem stimmel a kormány által kiplakátolt 2 millió forintos orvosi fizetésekkel

Furcsaságok akadtak a módszertanban.

Csak decemberben további 150 újszülöttet hagyhatnak hátra Magyarországon

Csak decemberben további 150 újszülöttet hagyhatnak hátra Magyarországon

Egyre több csecsemőt hagynak a hazai kórházakban, a tendencia nyilvánvaló: a kórházban hagyott gyermekek száma 2024 elején még 50–100 volt, 2024 őszén már 280 és 300 között alakult, idén pedig több esetben is meghaladta a 350 főt.

Kiszivárgott egy kórházi levél, szinte minden orvos távozott – a kórház szerint biztosított az ellátás

Kiszivárgott egy kórházi levél, szinte minden orvos távozott – a kórház szerint biztosított az ellátás

Egy belső levél szerint a Szent Imre kórházat gyakorlatilag az összes sürgősségi szakorvos otthagyta, így nem tudják kiállítani az ügyeletet. A kórház rövid reagálása szerint változatlanul fogadják és ellátják a betegeket.

Aggódik a WHO: meddőségi iránymutatást adott ki

Az utóbbi hetekben hullámvasúton érezhette magát az, aki figyelemmel kísérte a hazai petesejt-donációval kapcsolatos fejleményeket. Mindeközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sem tétlenkedik, széleskörű meddőségi ajánlásokat tett közzé.

Pontot tettek a világ egyik legnagyobb oltásmítoszára

Pontot tettek a világ egyik legnagyobb oltásmítoszára

A WHO megerősítette, hogy nincs összefüggés a védőoltás és az autizmus kialakulása között.

Úgy tűnik, az influenza kezdi átvenni a stafétát a Covidtól

Kijöttek aNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss adatai, amelyek szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban stagnált az év 48. hetében, kivéve egy-két várost.

Hálapénz helyett: ekkora ajándékot adhat 2026-ban az orvosnak

Hálapénz helyett: ekkora ajándékot adhat 2026-ban az orvosnak

A pénz tilos, ajándékozni szabad.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168