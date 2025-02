Elkülönítették a szuperbaktérium fertőzöttjeit az Uzsoki Utcai Kórházban

A lap kérdésére Barcs István mikrobiológus, járványügyi szakember elmondta, hogy az olyan multirezisztens baktériumok, mint az Uzsokiban most megjelent karbapenemáz termelő Klebsiella pneumoniae törzs, már csak nagyon kevés féle antibiotikumra érzékenyek, ezért csak nagyon komplikált terápiával lehet őket kezelni és jobbára abban lehet bízni, hogy az érintett beteg szervezete győzi le a fertőzést. A másik négy beteget, akinek valószínűleg csak a torokváladékából mutathatták ki, hogy bennük van ez a kórokozó, infektológus orvosnak kell figyelnie.

A cikk szerint az orvosigazgató közölte azt is, hogy rendelkezésükre áll hatékony antibiotikum a fertőzés kezelésérek, minderre azért is van szükség, hogy a baktériumot a pácienssel érintkezők ne hurcolhassák át másik osztályra.

