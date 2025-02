Elrettentő jelzést tenne az alkoholos italokra a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken közzétett kutatása szerint Európában aggasztóan kevesen vannak tisztában az alkohol és a rák közötti összefüggéssel. A WHO ezért azt javasolja, hogy a dohánytermékekhez hasonló, jól látható figyelmeztetéseket vezessenek be az alkoholos italokon a kontinensen. Európa élen jár az alkoholfogyazstásban, derül ki a Reuters híréből.

A WHO már korábban is hangsúlyozta, hogy az alkoholfogyasztás növeli a rák kialakulásának kockázatát, és támogatta a figyelmeztető címkézést, de most először fogalmazott meg ennyire egyértelmű ajánlást. Év elején az Egyesült Államok tisztifőorvosa szintén azt javasolta, hogy az alkoholos italok címkéjén tüntessék fel a rák kockázatát.

A WHO európai irodája szerint az alkoholfogyasztás évente 800 ezer ember halálához vezet Európában, miközben a lakosság nagy része nincs tisztában az egészségügyi következményekkel. A szervezet kutatása szerint a megkérdezettek csupán 15 százaléka tudta, hogy az alkohol mellrákot okozhat, míg a vastagbélrákkal való összefüggést 39 százalék ismerte.

„Bár a rák az alkoholhoz köthető halálesetek vezető oka az Európai Unióban, a lakosság tájékozottsága továbbra is riasztóan alacsony” – közölte a WHO.

A szervezet szerint az iparág által szorgalmazott önszabályozás nem jelent megoldást, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a gyártók „észrevétlen elhelyezést és félreérthető üzeneteket” alkalmaznak, vagy QR-kódokat használnak, amelyeket a vásárlók jellemzően figyelmen kívül hagynak.

A WHO ehelyett azt javasolja, hogy az alkoholos italokon egyértelmű és jól látható egészségügyi figyelmeztetések szerepeljenek szöveges formában, szükség esetén képekkel kiegészítve, hogy a fogyasztók pontos információk alapján hozhassanak döntéseket. Az egyszerű piktogramok és szöveges üzenetek éppolyan hatékonyak lehetnek, mint a grafikus ábrázolások.

Jelenleg az Európai Unió 27 tagállama közül mindössze három – Franciaország, Litvánia és Németország – alkalmaz valamilyen figyelmeztető címkét az alkoholos termékeken. Írország 2026 májusától tervezi bevezetni az alkohol és a rák közötti összefüggésre figyelmeztető címkéket.