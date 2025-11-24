Elrozsdásodott a vezeték, napok óta nincs fűtés egy budapest kórházban

A 24.hu írta meg, hogy múlt csütörtök óta nincs fűtés a Budai Irgalmasrendi Kórház Árpád fejedelem útján lévő épületében.

„A kórházunk egyik épületében a fűtési rendszer hibát jelzett. A hiba feltárása és javítása azonnal megkezdődött, szakembereink folyamatosan dolgoznak a helyreállításon. Mostanra a hiba okát megtalálták, jelenleg a hibát okozó elkorrodálódott csővezeték kicserélése zajlik. Bízunk benne, hogy a helyzet rendezése rövid időn belül megtörténik”

– írta a lapnakTari Zsolt főigazgató, aki szeirnt ahol erre lehetőség van, „átmenetileg alternatív módon biztosítják a megfelelő hőmérsékletet”, a többi helyiségből áthelyezték a betegeket. Az érintett járóbeteg-rendeléseken minden pácienst értesítettek, és új időpontot ajánlottak fel számukra.