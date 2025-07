Elszabotálta Pintér Sándor kérését a NEAK főigazgatója – ezért kellett mennie?

Szerdán számoltunk be arról, hogy Pintér Sándor belügyminiszter azonnali, 2025. július 15-ei hatállyal felmentéssel megszüntette Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatójának kormányzati szolgálati jogviszonyát, s már ki is nevezte az utódját, dr. Kőrösi Lászlót. A leváltás indoka a Belügyminisztérium honlapján közzétett szűkszavú közleményben nem szerepelt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerda délutáni Kormányinfón újságírói kérdésre már elárult valamit, azt mondta, Pintér nem volt elégedett a NEAK főigazgatójának teljesítményével.

Kapcsolódó cikk Új részletek a kormány csodafegyveréről – Orbán Viktor lesz a miniszterelnök-jelölt – ez volt a Kormányinfó A kormányülés napján tartanak Kormányinfót.

Erről jelentetett meg további részleteket a Népszava csütörtök reggel. Ezek szerint a személycsere hátterében régi szakmai konfliktus állhat. Az alapkonfliktus a kórházi finanszírozási rendszer átalakítása körüli vita volt. Jelenleg a kórházak finanszírozásában, minden egyes ellátásáért az adott betegséghez rendelt térítést kap a kórház az úgynevezett Homogén Betegségcsoportok (HBCS) keretében. Pintér viszont szeretné, ha ez elkerülne a HBCS-től. Mivel szerinte az ellátások költségét darabszámok alapján lehet kalkulálni, megkérte Kisst, nézze meg, melyek azok a költségelemek, amelyek így „darabként” téríthetők és a maradékhoz – ilyenek például az ellátáshoz szükséges gyógyszerekhez – szabja az egyes ellátási esetekért járó díjat.

Kiss viszont annak a véleményének adott hangot többször is, hogy az egészségügyben megtörtént béremelés összegét is – amely most a gyógyítási költségektől elkülönítve jut el az intézményekhez – előnyösebb volna beépíteni a HBCS-be. Mondván, ezzel nagyobb döntési szabadságuk lenne az intézményvezetőknek, ezzel nagyobb döntési szabadságuk lenne, könnyebben tudnának gazdálkodni, illetve uralni az adósságok kezelését. Álláspontja mellett érvként gyakran arról is beszélt, így például a másfélszer több beteget ellátóknak másfélszer annyi HBCS jár, amiben automatikusan benne van a bér is, amelyből automatikusan lehet bővíteni szükség esetén a létszámot, ösztönözni minőségi ellátásra az dolgozókat.

Kiss tehát nem volt hajlandó teljesíteni miniszter elvárásait, ezért köthetett Pintér útilaput a talpára.