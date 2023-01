Eltűnhet egy népszerűtlen Covid-vakcina

Hiába kapta meg a tengerentúlon a Pfizer és a Moderna után harmadikként az engedélyt a J&J vakcinája, a Janssen, társaival szemben valahogy mégsem vált igazán kedveltté. Pedig a legnagyobb koronavírus-járvány idején a Johnson&Johnson is szélsebesen ráállt a Covid-19 vakcina gyors kifejlesztésére és gyártására, most azonban ott tart, hogy miután szembesült a durván csökkenő kereslettel, az oltásokkal kapcsolatos erőfeszítéseit jócskán visszafogta.

A Janssen oltóanyaga igen népszerű volt a szegényebb országokban, mivel csak egy adagot kellett beadni és könnyebb volt szállítani. De nem hivatalos hírek szerint a cég hollandiai üzemében már tavaly leálltak a Janssen gyártásával. Magyarországra egyébként 4,3 millió adag Janssen-vakcina érkezett a CDC adatai szerint eddig (összehasonlításul: a Pfizerből 13,1 millió darab).

Volt olyan ország, ahol fel is függesztették a Janssen beadását, mivel haláleseteket hoztak vele összefüggésbe. Magyarországon Csollány Szilveszterrel kapcsolatban merült fel a Janssen hatástalansága, bár szakértők szerint azt túl későn adatta be magának az egykori olimpikon tornász.

Most pedig arról szólnak a hírek, hogy a New Brunswick államban található gyógyszergyártó az elmúlt hónapokban sorra mondta fel a gyártási megállapodásait olyan cégekkel, amelyekkel a járvány idején együttműködtek, mint például a Sanofi vagy a Catalent. A rivális gyógyszergyártóval, a Merck & Co.-val a Covid alatt kötött egyezség sem lett gyümölcsöző, sőt, most jelenleg perben állnak velük.

"Próbálták a globális kereslet kielégítése érdekében az együttműködést, de ezek a tervek összeomlottak" - mondta Prashant Yadav, az ellátási lánc szakértője és a Globális Fejlesztési Központ vezető munkatársa a The Wall Street Journal-nak.

A J&J a problémák ellenére azt közölte, hogy szükség esetén ismét elérhetővé teszi a Covid-19 vakcináját, mert több száz millió adag áll rendelkezésre, de arról nem nyilatkozott, hogy folytatja-e a gyártását.

Egyre több a zűr a cég körül

Az amerikai szabályozó hatóságok 2021 februárjában nagy reményekkel engedélyezték a Janssen oltóanyagot. Mivel egyadagos oltás, kevesebb hideglánc-tárolási követelménynek kellett megfelelnie, mint a többi vakcinának. A kezdeti kínálatuk kicsi volt, ezért mindent elkövettek az gyártás növelésére, s legalább kilenc cég vállalta, hogy segít a J&J's shot gyártásában.

A Janssent azonban nem alkalmazták olyan széles körben, mint a Pfizer, vagy a Moderna vakcináját. Több gyártási probléma is adódott és a ritka, de súlyos véralvadási állapotról szóló kockázatok nem kevés embert tántorítottak el tőle.

Amerikában az eredeti (mert azóta létezik a booster, emlékeztető vakcina is), Pfizerből nagyjából 400 millió adagot adtak be, közel 250 millió adagot az eredeti Modernából, szemben a körülbelül 19 millió Janssen-adaggal.

A J&J vakcinakínálatának növelése érdekében a Biden-adminisztráció 2021 márciusában bejelentette, hogy a Merck segíteni fog a J&J pandémiás oltóanyagainak előállításában, amit „történelmi gyártási együttműködésnek” minősítettek. A Merck, amelynek a saját Covid-19 oltóanyagának kifejlesztésére tett erőfeszítései sikertelenek voltak, beleegyezett abba, hogy két amerikai gyártóüzemét vakcinagyártásra állítsa át, amit a kormány több mint 100 millió dollárral meg is segített.

A partnerség keretében a Mercknek segítenie kellett a J&J-t a vakcina előállításának két fázisában. A Merck egy Durham állambeli létesítményben gyártotta volna az úgynevezett gyógyszeralapanyagot, és végezte vola a gyártás korai és összetett szakaszait. A Pennsylvaniában található, West Point-i üzemében pedig befejezte volna a vakcina előállításának utolsó szakaszát, egy rövidebb folyamatot, amelyet „feltöltés és befejezés” néven ismerünk. A Merck 2021 végén meg is kezdte pennsylvaniai üzemben az első vakcinák bevezetését, de a cég nem kívánt nyilatkozni arról, hogy valóban folytatták-e a termelést. Az ügyben jártas szakemberek szerint a korszerűsítés ellenére Durhamben sem indult el semmi.

„A Merck termelése azért tolódott, mert az oltóanyag- és a gyártási összetevők a tervezettnél később érkeztek meg, valamint az üzemben technikai problémák adódtak” – mondta egy munkatárs. Az alkatrészek részben azért késtek, mert az Egyesült Államok kormánya a védelmi gyártásról szóló törvény értelmében nem adott elsőbbséget a J&J-megrendeléseknek, így késleltetve a nehezen beszerezhető anyagok érkezését. A Merck és a J&J 2021 októberéig várta Durham-ben a kereskedelmi gyártás indulását, de ez nem történt meg.

Per lett a vége

2022 októberében a J&J bírósági keresetet nyújtott be a Merck ellen a cégek vakcinapartnerségével kapcsolatban, amire a Merck viszontválaszt terjesztett elő. A cégek azóta sem hozták nyilvánosságra a vita természeti jellegét, talán mert sok vállalati szerződés előírja a nézeteltérések békés eldöntését, hogy elkerüljék a költséges és nyilvános peres eljárást.

A J&J képviselői nem kívántak kommentálni a bírósági eljárást, de a Merck állítólag alig várja, hogy a bírói testület elé terjeszthesse az álláspontját – mondta a cég szóvivője. A Merck elleni kereset lényege, hogy a J&J felmondta a szerződéseket más cégekkel. A Sanofi szóvivője megerősítette, hogy a cég megszüntette a Covid-19 vakcinagyártási megállapodását a francia Sanofi gyógyszergyárral a kereslet csökkenése miatt.

Egy másik cég, a Catalent 2022 novemberében közölte, hogy beleegyezik a J&J kérésére a vakcinás üvegcsék feltöltésére és befejezésére vonatkozó szerződések korai felmondásába, amire októberben 54 millió dollár kárpótlást kaptak a cégtől.

A J&J körüli káoszt erősíti a tavaly júniusi közlésük, miszerint az Emergent BioSolutions-sal kötött vakcinaszállítási szerződéseket is felmondják, így most a cégek a megállapodás megszegésével vádolják egymást. A J&J nem ért egyet azzal kapcsolatban, hogy mekkora összeggel tartoznak az Emergentnek. (Az Emergent baltimore-i üzemének szennyeződési problémái miatt 2021 elején több tízmillió adag J&J-vakcinát kellett megsemmisíteni, bár később a hatóságok további tételeket engedélyeztek.)

Tovább bonyolítja a cég körül kialakult helyzetet egy másik szál, miszerint a dél-afrikai Aspen Pharmacare Holdings szerződése szerint 225 millió adagot gyártott a Janssenből. A vállalat 2021 novemberében kapott engedélyt a J&J-től az Aspenovax márkanév alatti vakcina gyártására, de az Aspen egyelőre nem kapott megrendeléseket, ami a csökkenő keresletnek köszönhető, valamint annak, hogy az Afrikának és az alacsony jövedelmű országoknak vakcinákat vásároló, nem kormányzati szervezetek időközben más oltásokat szereztek be.

A J&J azt is közölte, hogy gyártási megállapodást kötött az indiai Biological E. Limiteddel, a német IDT Biologika GmbH-val és a spanyol Laboratorio Reig Jofre SA-val, de ezek a cégek nem akarnak nyilatkozni.

Prashant Yadav szerint ezek után a J&J most az energiáit más termékek felé irányíthatja, mert hátrányt jelent számukra az új törzsek megcélzásához szükséges bivalens vagy átdolgozott vakcina hiánya. A J&J eredetileg 3-3,5 milliárd dollárt várt 2022-ben a Covid-19 vakcina eladásaiból, de már tavaly áprilisban lemondott ezekről a tervekről. A vállalat 2022 első kilenc hónapjában nagyjából 1,5 milliárd dolláros globális vakcinaeladásról számolt be, az egy évvel korábbi 766 millió dollárral szemben.