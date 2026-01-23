Elvérzett az érdi szakrendelő, távozik a főigazgató

Közös megegyezéssel távozik az érdi szakrendelő éléről a főigazgató. Az átmeneti időszakban a főigazgató helyettese, az orvosigazgató, dr. Vogronics Judit veszi át a Romics vezetését. Már keressük Bárány Zsolt utódját, mindent megteszünk, hogy a lehető legjobb szakembert találjuk pályázati úton az intézmény élére, amely gyors és átfogó reformokra szorul – jelentette be Facebook-oldalán Csőzik László Érd polgármestere, aki a helyi gondokon keresztül az ország egészségügyi helyzetére is rávilágít.

Mint írja, jó ideje nőtt a lakossági elégedetlenség a Romiccsal kapcsolatban, az egészségügyi közgazdász végzettségű Bárány Zsolt pedig úgy fogalmazott: szélmalomharcot vívott.

Ugyanis az állami támogatás már rég nem fedezi a beavatkozások költségeit, de a bérek sem versenyképesek. Ráadásul van egy volumenkorlát: csak egy adott számú vizsgálat költségeit fedezik, ez sok esetben körülbelül az igények fele-harmada. Ez az egyik fő oka a várólistának országszerte.

Az országos egészségügy egyik áldozata az érdi orvosi szakrendelő

Fotó: Facebook/Csőzik László

Csőzik azzal is tisztában van, hogy hiába több a páciens és növekednek az igények, ha ott ez a korlát. A másik probléma az orvoshiány. Pár éve a külföldi orvosfizetések, ma a magánegészségügy szipkázza el a szakrendelőktől, kórházaktól a szakembereket.

Arról is ír, hogy mit tehet az önkormányzat, mint fenntartó olyan esetben, amikor szegény az eklézsia, azaz nem tartozik a gazdag önkormányzatok közé. Ezért pályázatokkal fejlesztették, modernizálták a helyi egészségügyet.

„De az egészégügy általános válságát országosan kell megoldani. Az EU-ban 27 ország közül a magyar állam hátulról a harmadik: nagyon keveset fordít erre a területre. A kórházak folyamatosan eladósodnak, mert nem kapnak elég pénzt a gyógyításra. A szakszemélyzet, az orvosok menekülnek az állami egészségügyből. A páciensek meg ellátatlanul maradnak” – hívja fel a figyelmet az áldatlan állapotra Csőzik.

Érd polgármester rámutat, hogy az országos kampány hevében felmerült újra az államosítás. De mint írja: „Elnézve hogyan bánik az egészségüggyel a magyar állam, látva a kórházak állapotát, komoly kérdőjelek vannak bennem ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy a következő hónapokban erre a Romics esetében nem fog, nem is tud sor kerülni. Jöjjön az új főigazgató, világítsa át az intézményt, nézzük meg, mi okozza a problémákat, hogyan lehet őket orvosolni!”

A kialakult helyzettel kapcsolatban egyébként Bárány Zsolt nyílt levélben magyarázta a kialakult helyzet súlyosságát, amiről az érdmost.hu is írt.