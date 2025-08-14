1p
Emelkedik a koronavírus-fertőzések száma Magyarország egyes részein

Országos szinten enyhén emelkedett a szennyvizekben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja.

Emelkedés tapasztalható Békéscsabán és Salgótarjánban, 20 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés sehol sem volt tapasztalható, így a 32. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Az NNGYK szerint egyes területeken a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

Ami jó hír, hogy az örökítőanyag koncentrációja Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

A mesterséges intelligencia két új antibiotikumot talált fel

Már erre is jó a mesterséges intelligencia. 

Hogy ne fájjon: keszthelyi fogorvos indít akciót

Mikor ingyenes a fogorvos? Súlyos gondokra hívják fel a kormány figyelmét

Csaknem egymillió magyarnak nincs saját fogorvosa, az elmúlt három év alatt mintegy félszáz praxis szűnt meg. Ezért indított az állami fogászati ellátásért kampányt Nagy Ákos, a Magyar Orvosi Kamara korábbi alelnöke, aki hat évvel ezelőtt már kétszer is tiltakozó akcióba hívta kollégáit.

Önt is érintheti: az éjjel milliárdokat kapott itt a várakozási idő csökkentése

Önt is érintheti: az éjjel milliárdokat kapott itt a várakozási idő csökkentése

A kormány szerdai határozata értelmében az ultrahangvizsgálatok várakozási idejének csökkentésére csoportosítottak át több milliárd forintot a költségvetésben.

Orbán Viktor embere kiverte a biztosítékot – felháborodott levél egy nemzetközi szervezettől

Orbán Viktor embere kiverte a biztosítékot – felháborodott levél egy nemzetközi szervezettől

Egy nemzetközi orvosi szervezet reagált.

A MOK Orbán Viktorhoz fordul Takács Péter miatt

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) nagyon mérges lett Takács Péter egészségügyi államtitkárra. 

Áttörés a hazai egészségügyben – hirtelen engedélyezték az eddig tiltott módszert

Magyarországon még az egykori magán meddőségi klinikáknak is csak egészségügyi célból engedélyezték a petesejtfagyasztást, most azonban úgy tűnik, hogy az állami lombikklinikákon jön a szociális alapú eljárás. A szakma örül, de egyelőre semmilyen tájékoztatást nem kaptak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság lapunk érdeklődésére elárulta, hogy ingyenes lesz-e, vagy sem, és embriológus, illetve mentálhigiénés szakember is elmondja a véleményét a témában.

Ezekkel a tünetekkel üzen a szklerózis multiplex évekkel a diagnosztizálása előtt

A British Columbia Egyetem új kutatása szerint a szklerózis multiplex (SM) legkorábbi figyelmeztető jelei több, mint egy évtizeddel az első klasszikus idegrendszeri tünetek megjelenése előtt jelentkezhetnek.

Nagy bejelentést tett Pintér Sándor államtitkára

Két nap után ismét hozzá lehet jutni az online felírt gyógyszerekhez.

Nem tudni, a második gyermekkor meddig tart – idősotthonok ápolási költségei

Életünk egyik legnehezebb szakasza, amikor a beteg, sokszor demens szülőkről, nagyszülőkről kell gondoskodnunk. Ehhez pénzt kell előteremteni, méghozzá nem is keveset. De ennél sokkal megpróbálóbb az a teher, ami a lelkünkre nehezedik. Míg a gyermekkort tudjuk, hogy hány évig tart, a sokszor ismét gyermekké váló apa vagy anya ápolása egészségügyi állapottól függően, pár hónaptól akár tíz évig terjedhet. Miközben mi is belebetegszünk.

A szúnyoggyérítés csak a védekezés egyik módja. Képünk illusztráció

Világméretű szúnyogpánik: kell-e tartanunk a járványtól itthon?

Kínában a hatóságok nagy erőkkel igyekeznek megakadályozni a Chikungunya-lázas esetszámok további emelkedését. De vajon Magyarországon kell-e tartanunk ettől a szúnyogok terjesztette vírusfertőzéstől? 

