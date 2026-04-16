6p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Épp a nem dohányzó nők körében nő leginkább a tüdőrákos megbetegedések aránya

mfor.hu

Fiatal szakorvosok multidiszciplináris képzésével és diagnosztikai fejlesztésekkel erősíti a tüdőrák elleni küzdelmet a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikája. Azért is hiánytpótló vállalkozás ez, mert sajnos világszerte nő a tüdőrákos daganatok száma. De azért van jó hír is.

A tüdőrák korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hosszabb túlélést és jobb életminőséget. Ennek az egyik kulcsa a modern diagnosztika és a multidiszciplináris szemléletű ellátás, amelynek a fejlesztésében a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikája meghatározó szerepet tölt be Magyarországon. A klinika az MSD Magyarországgal partnerségben megrendezett, április 17-én induló 'preceptorship programja' ennek a jegyében nyújt lehetőséget a fiatal szakorvosok számára, hogy elsajátítsák a tüdődaganatok ellátásának legújabb tudományos és klinikai megközelítéseit.

A szakmai napon mintegy harminc fiatal orvos és közel tizenöt felkészült előadó vesz részt azzal a céllal, hogy áttekintsék a tüdődaganatok korszerű ellátásának a kulcsterületeit a diagnosztikától a modern terápiákig. A rendezvény különlegessége, hogy a pulmonológia, az onkológia, a mellkassebészet, a képalkotó diagnosztika, a patológia és a sugárterápia vezető szakemberei – több intézményből – egyetlen program keretében mutatják be a legújabb tudományos és klinikai eredményeket.

A szakmai esemény időzítése egybeesik a rák elleni küzdelem hónapjával, ami minden évben ráirányítja a figyelmet a daganatos betegségek megelőzésére, felismerésére és korszerű kezelésére.

Prof. Dr. Müller Veronika, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatója tüdőgyógyász, klinikai onkológus és infektológus szakorvos, a Külső Klinikai Tömb orvos-főigazgatója az esemény kapcsán tartott sajtótájékoztatón rámutatott: „Az elmúlt évtizedben jelentős előrelépés történt a betegség felismerésében és kezelésében. A korszerű diagnosztikai módszerek, a molekuláris diagnosztika fejlődése, valamint az immunterápiás és a célzott kezelések megjelenése egyre több beteg számára biztosít hosszabb túlélést és jobb életminőséget.”

Prof. Dr. Tamási Lilla, prof. Dr. Müller Veronika és Prof. Holló Péter a különleges 'preceptorship program' indulása kapcsán tartott sajtótájékoztatón
Fotó: Semmelweis Egyetem

Hozzátette, a modern diagnosztikai módszerek és az innovatív terápiák alapvetően változtatták meg a betegség kezelésének lehetőségeit. A fiatal szakorvosok képzése ezért kulcsfontosságú ahhoz, hogy a betegek a lehető legkorszerűbb ellátásban részesülhessenek.

A tüdőrák világszerte – így Magyarországon is – a vezető daganatos megbetegedések közé tartozik: hazánkban évente mintegy 9000 új esetet diagnosztizálnak, és közel ugyanennyi beteg hal meg a betegség következtében. A tüdőrákban szenvedők 5 éves túlélési aránya jelenleg 18,4 százalék, vagyis a diagnózist követő öt év elteltével ötből egy beteg él.

A tüdőrák kialakulásában többféle kockázati tényező játszhat szerepet. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a betegség kialakulása a dohányzáson túl számos egyéb tényezővel is összefüggésbe hozható. Ilyenek lehetnek többek között a légszennyezés, bizonyos kémiai anyagokkal való expozíció, genetikai eltérések – például egyes molekuláris mutációk –, korábbi fertőzések, hormonális hatások, étrendi tényezők, illetve egyes anyagcsere-betegségek.

A nemzetközi epidemiológiai adatok arra is rámutatnak, hogy a tüdőrák előfordulása a soha nem dohányzó populációban is emelkedést mutat, különösen a nők körében.

Ugyanakkor a betegség kimenetelében is érdemi változások figyelhetők meg. Az MSD Magyarország adatkutatói által elvégzett magyar NEAK-adatokon alapuló, 2011-2021-ig tartó időszakot felölelő elemzés szerint, jelentős javulás látható a túlélési eredményekben az immunterápia bevezetése után, annak ellenére, hogy a megfigyelési időszak alatt nőtt az idősebb betegek aránya. 

A szisztémás daganatellenes kezelésben részesülő betegek halálozási kockázata az elmúlt évtizedben 22–32 százalékkal csökkent, és a hároméves túlélési arány közel duplája volt azoknál a betegeknél, akiket az immunterápia utáni időszakban diagnosztizáltak, mint azoknál, akiket azelőtt.

A szakemberek ezért hangsúlyozzák: a betegség korai felismerése kulcsfontosságú a túlélési esélyek szempontjából. A nemzetközi epidemiológiai adatok szerint a tüdődaganatok esetében jelentős különbség figyelhető meg az egyes stádiumok túlélési mutatói között.

A SEER-adatbázis adatai alapján a lokalizált stádiumban diagnosztizált tüdőrák esetében az 5 éves túlélés mintegy 65 százalék, regionális terjedés esetén körülbelül 37 százalék, míg távoli áttétek jelenlétében mindössze mintegy 10 százalék. Ezért a szakemberek szerint kiemelt jelentősége van a szűrőprogramoknak és a korszerű diagnosztikai módszereknek, amelyek lehetővé teszik a daganat korai stádiumban történő azonosítását és az akár kuratív célú kezelés megkezdését.

A betegség elleni küzdelemben meghatározó szerepet tölt be a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikája, amely a hazai tüdőgyógyászat egyik legfontosabb ellátó központja. Az intézmény évente mintegy 30 ezer járóbeteget lát el, valamint több mint 2000 onkológiai kezelést biztosít, miközben az oktatás és a kutatás területén is meghatározó szerepet vállal.

A klinika az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseket hajtott végre az infrastruktúrája és diagnosztikai kapacitása terén. A járóbeteg-ellátás korszerűsítése során több rendelő és betegellátó helyiség újult meg, valamint egy EBUS (endobronchiális ultrahang) bronchoszkópos rendszer került a bronchológiai műtőbe. Ez a korszerű diagnosztikai technológia teszi lehetővé a mediastinalis nyirokcsomók és a tüdődaganatok pontos mintavételét, ami a molekuláris diagnosztika és a személyre szabott onkológiai kezelés szempontjából kulcsfontosságú.

A Pulmonológiai Klinika emellett számos hazai és nemzetközi klinikai vizsgálatban is részt vesz, amelyek révén a betegek egy része a legkorszerűbb innovatív terápiás készítményekhez is hozzáférhet.

„A korszerű onkológiai ellátás egyik alapja a különböző szakterületek együttműködése, a multidiszciplináris megközelítés. A pulmonológus, az onkológus, a mellkassebész, a radiológus és a patológus közös döntései ma már meghatározók a betegek személyre szabott kezelési stratégiájának a kialakításában. A tüdőrák korai és későbbi stádiuma esetén szükséges valamennyi nem-invazív és invazív diagnosztikai beavatkozás rendelkezésre áll a Semmelweis Egyetemen” – fűzte hozzá Prof. Dr. Tamási Lilla, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika igazgatóhelyettese.

Prof. Dr. Holló Péter a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója pedig arra világított rá, hogy „a 21. századi betegfókuszú megközelítés magában foglalja a korszerű terápiák alkalmazásán túl, a kezeléshez társuló nemkívánatos események kézben tartását, amely a Semmelweis Egyetem Klinikáin a mindennapi betegellátás része.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kamara: az orvosok jóval kevesebb mint fele dolgozik csak az állami ellátásban

Kamara: az orvosok jóval kevesebb mint fele dolgozik csak az állami ellátásban

Egyre több orvos vállal munkát csak a magánszektorban vagy kombináltan, úgynevezett kettős foglalkoztatásban dolgozik – derül ki az orvoskamara felmérésből.

Jött egy jó hír a koronavírusról Magyarországon

Jött egy jó hír a koronavírusról Magyarországon

Nem várható a fertőzésszámok emelkedése.

Minden nyolcadik magyar orvos külföldön dolgozik

A Magyar Orvosi Kamara saját kutatása szerint kritikus szintet ért el az itthon dolgozó orvosok száma. 

Terjed a Covid új „Kabóca” variánsa

Egy új Covid-19 mutáció, amelyet „Kabóca” variánsnak is neveznek, csendben terjed a világon, szokatlanul nagyszámú mutációt hordozva, amelyek segíthetnek neki leküzdeni a meglévő immunitást – állítják közegészségügyi szakértők.

Nyárra várható az egészségügy önálló MI stratégiája

Magyarország 2020-ban kidolgozott első Mesterséges Intelligencia (MI) Stratégiája után készül az egészségügyi területet érintő MI Stratégia, ennek megjelenése a nyárra várható – jelentette be Kádár Magdolna, a Belügyminisztérium Egészségügyi Fejlesztéspolitikai és Ágazati Informatikai Főosztályának vezetője a Klasszis Média Longevity és Egészséggazdaság című konferenciáján.

Koronavírus és influenza: mit mutatnak a szennyvízadatok?

Koronavírus és influenza: mit mutatnak a szennyvízadatok?

Az elmúlt hét országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Kóka János: A longevity 10 pontja

A hosszú élet titkáról, a longevity egyszerűen vagy kicsit nehezebben megvalósítható feltételeiről beszélt Kóka János, a Doktor24 Medicina Zrt. alapító tulajdonosa a Klasszis Média Longevity és egészséggazdaság című konferenciáján.

Újabb csontváz esett ki Pintér Sándorék szekrényéből

Nemcsak a nyilvánosságra került egészségügyi reformtervet rendelte meg az Orbán-kormány a Boston Consulting Grouptól, a céggel titokban egy másik javaslatot is kidolgoztattak a magánegészségügy átalakításáról 2021-ben. 

Ijesztő számok érkeztek a magyar kórházakból – tovább hízik az adósság

Ijesztő számok érkeztek a magyar kórházakból – tovább hízik az adósság

Ismét feljebb araszoltak a tartozások.

Két hónapig szünetel az Uzsoki Kórházban a járóbetegek CT vizsgálata

Az Uzsoki Kórház közösségi oldalán tájékoztatta a betegeit, hogy két hónapig kizárólag a fekvőbetegek részére tudnak CT-vizsgálatokat végezni. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG