Érdekes cégek nyerték a hálapénz-kampány közbeszerzését

Történelmi lépésnek minősült, amikor 2021 januárjától kivezették a hálapénzt azzal, hogy büntethetővé tették. A Nemzeti Védelmi Szolgálat tavaly 75 esetben tett feljelentést az egészségüggyel kapcsolatban felderített bűncselekmények gyanúja miatt, valamint 11 esetben hálapénz átadása ügyében. Úgy tűnik, a kormány mégsem elégedett az elért eredményekkel, ugyanis „Vesztegetés kiszorítása az egészségügy területén lakossági szemléletformáló kampány kommunikációs feladatainak ellátására” címmel írt ki közbeszerzést nyáron, melynek meg is lettek a nyertesei.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat közel 350 millió (egész pontosan: 348 750 000) forintos kampányára nyolc ajánlat érkezett, közülük három cég nyert. Így az összegen és a feladatokon a Har Meron Hungary Kft., a People Group Kommunikációs Kft. és az Art Média Reklámügynökség Kft. osztozik.

Ez egy két évvel ezelőtti magánkampány logója volt, melyet egy háziorvos talált ki. Grafika: Fekete Émi

A Har Meron Hungary Kft. egyik tulajdonosa Várnai Tamás, akinek a neve onnan lehet ismerős, hogy 2019-ben érintett volt abban az ügyben, amikor szabálytalanságokat talált az EU csalás elleni hivatala, az OLAF egy olyan programban, amelynek az egyik nyertese Óbuda egykori MSZP-s alpolgármesterének, Czeglédy Gergőnek a cége volt. A Direkt36 akkori információi szerint az OLAF húsz pályázatot kifogásolt, ezekben több mint 500 milliárd forint értékben lehetett csatornafejlesztési beruházásokat reklámozni, a pénz 85 százaléka jött az EU-kasszából. A tenderek többségét pedig Várnai Tamás cégei nyerték el – ő az első Orbán-kormány idején komoly állami megrendeléseket elnyerő Ezüsthajó Produkció Kft., majd az újabb Fidesz-kormányzás alatt a TV2 igazgatósági tagja volt.

A második cég, a People Group egyik tulajdonosa, Urbán Zsolt épp idén lett a Magyar Reklámszövetség régi-új alelnöke, de volt ő már a szövetség elnöke is. Bár egykor keményen kritizálta a kormány három perc alatt megszavazott reklámadótörvényét, azt azért tudni lehet az Átlátszó egykori cikkéből, hogy 2016-ban Schmidt Mária, aki akkor épp az 1956-os emlékév kormánybiztosaként vezette a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványt (KKTTK), összesen több mint nettó kétmilliárd forintot osztott ki közbeszerzéseken, melyből Urbánnak is jutott. Félmilliárd forint ment el ugyanis a magyarországi magazinokban és online felületeken megjelenített emlékévre, amelyet akkor az 1080 P Solution Agency Kft. nyert el, melyben közvetve Urbán Zsolt is érdekelt volt. És igaz, már ez is a múltba vész, de ő volt az is, aki 2012-ben vezette a négy év múlva véglegesen felszámolt Full Market Zrt.-t, mely igazgatóságában együtt tevékenykedtek Fabó Györggyel. Fabó az úgynevezett Ramiris-ügy – klasszikus áfacsalás – egyik kulcsfigurája volt.

A harmadik nyertes az Art Média Reklámügynökség pedig szintén Urbán egyik érdekeltsége.

Nos, érdekes a sors, hiszen ez a kampány épp hasonló etikai fogalomkörbe tartozó bűncselekmények, a vesztegetések kiszorítására fókuszál.

A szeptember 26-án aláírt szerződés értelmében 2 darab videóspotot kell kidolgozniuk a cégeknek, amelyek a hálapénz elleni küzdelem legfőbb üzeneteit hangsúlyozzák.

„A koncepciónak releváns, a hálapénz adás/elfogadás szükségtelen és/vagy társadalmilag káros és/vagy bűncselekményt megvalósító mivoltát hangsúlyozó üzenetet kell közvetítenie” – áll a közbeszerzési kiírásban.

Ezt követően le kell forgatni a maximum 30 másodperces videó kisfilmeket, végül médiaügynökségi feladatokat kell ellátni, amellyel legalább 5 millió főt el lehet érni. Az, hogy ez a három munkafolyamat a cégek között hogy oszlik meg, azt nem részletezi a pályázati eredményhirdetés.

Egyébként még mindig az volt az egyik legjobb kampány, amikor a TILOS DOHÁNYOZNI mintájára megalkották a TILOS A HÁLAPÉNZ logót, melyet 2021 januárjában Dr. Eörsi Dániel tett ki elsőként a háziorvosi rendelőjében. Ezt követte még ugyanebben az évben, augusztusban a Magyar Orvosi Kamara plakátkampánya, amely során az ország 167 egészségügyi intézményében 4 ezer tacepaót helyeztek ki.