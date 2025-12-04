1p

Egészségügy Egészségügy és egészségipar Takács Péter

Erre mit lép Takács Péter? Műtéteket halasztottak el a János kórházban a fűtéskimaradások miatt

mfor.hu

Három beavatkozást is el kellett tolni.

Az RTL Híradó kereste meg a budapesti Szent János Kórházat azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet az intézményben tapasztalt fűtéskimaradásokkal. Mint emlékezhetünk, Takács Péter egészségügyi államtitkár a héten igen keresetlen szavakkal válaszolt egy édesapának, aki rajta kérte számon, hogy 11 hónapos kislányát egy fűtetlen kórteremben látták el az intézményben múlt héten.

A fűtés a kórház egész területén üzemel, a felújítások miatt csak átmeneti meghibásodások léptek fel. Az elmúlt hetek fűtéskimaradásai miatt három tervezett műtétet halasztottak el

- olvasható a kórház válaszában. 

Azt is hozzátették, hogy a rendszert 2,8 milliárd forintból újították fel, ám a terhelésével az elmúlt napokban átmeneti meghibásodások léptek fel, amelyeket egy napon belül mindig elhárítottak.

