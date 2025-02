Erre se lesz büszke Takács Péter – ismét a lista végén kullogunk

Ráktípus szerint a fő halálokok továbbra is a tüdőrák (százezer lakosra 78 eset), a vastagbélrák (50) és az emlőrák (23). „Bár a 2011–2021 közötti időszakban Magyarországon e ráktípusok mindegyike esetében csökkent a halálozási arány, 2021-ben még mindig EU-szerte itt volt a legmagasabb az e rákos megbetegedésekből eredő regisztrált halálozási arány”. A magas szám „magyarázható azzal, hogy más európai országokhoz képest Magyarországon magas a boncolások aránya”.

Az emlő- és a méhnyakráknál a szervezett szűrőprogramokban is csökkent a részvétel, bár utóbbinál sok nő a magánegészségügyhöz fordul. „A vastagbélrák-szűrés lefedettsége szintén alacsony.” Magyarországon a leggyakoribb daganattípusoknál következetesen uniós átlag feletti az elkerülhető halálozás aránya.

