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Egészségügy Dr. Kaáli Nagy Géza Egészségügy és egészségipar

Európai viszonylatban is lemaradt a magyar lombikkezelések aránya

mfor.hu

Az Európai Humán Reprodukciós és Embriológiai Társaság (ESHRE) londoni, 42. éves kongresszus ismertetett European IVF Monitoring (EIM) Consortium 2023-as adatai szerint Európában is folyamatosan javítják a kezelést a biztonságért. Az EIMa több mint 90 százalékban lefedi az európai meddőségi centrumokat, így a kontinens legátfogóbb regiszterének megfelelő produkciót.

A bemutatott adatok alapján 2023-ban – bár az adatgyűjtés nem teljes – 1 156 316 IVF-kezelési ciklust regisztráltak Európában, ami minden eddiginél magasabb érték. A fagyasztott embriótranszferek (FET) aránya tovább emelkedett, és már az összes kezelés közel 43 százalékát teszi ki.

A kumulatív élveszületési arány az elmúlt évtizedben folyamatos javulást mutatott, 2023-ban megközelítette a 37 százalékot, ami jól tükrözi a modern embriófagyasztási technológiákat és az egyre fejlettebb laboratóriumi módszerek eredményeit. A kongresszuson ismertetett adatok szerint a szülési arány embriótranszferenként 2023-ban átlagosan 24,4 százalék IVF, 23,5 százalék ICSI (a hímivarsejt befecskendezése a petesejtbe) és 27,6 százalék FET volt. Petesejtleszívásra vetítve a szülési arány 18,9 százalék IVF, 17,2 százalék ICSI, míg 24,7 százalék FET volt.

A fagyasztott embriótranszferek tehát továbbra is a legjobb eredményeket biztosítják. Különösen fontos eredmény, Európában tovább csökkenti a több embrió visszaültetése, aminek következtében az ikerszülések aránya történelmi mélypontra (6,8 százalék), a hármas ikerterhességeké pedig 0,1 százalékra csökkenti, így az összesített eredményt tovább javult. Ez jól mutatja, hogy a modern IVF célja már nem csupán a terhesség elérése, hanem egy egészséges egyes terhesség és egészséges újszülött megszületése.

Magyarország sajnos lemaradt
Magyarország sajnos lemaradt
Fotó: DepositPhotos.com

 

A magyar adatok jelentős lemaradást mutatnak. A rendelkezésre álló 2024-es hazai adatok alapján az élveszületési arány embriótranszferenként mindössze 19,6 százalék, amely számottevően elmarad az európai átlagtól – hívja fel a figyelmet a Humán Reprodukciós Intézet közleménye.

Ez több ezer olyan gyermek megszületésének elmaradását jelentheti évente, akik korszerűbb szervezési, laboratóriumi és szakmai feltételek mellett világra jöhetnének. A nemzetközi trendek alapján a jövő kulcsa a magas színvonalú laboratóriumi háttér, a blastociszta-tenyésztés, a biztonságos vitrifikáció, az egy embrió visszaállításának széles körű alkalmazása, valamint a folyamatos minőségbiztosítás és transzparens eredményközlés.

Az ESHRE adatai azt mutatják, hogy ezek együttesen nemcsak a kezelések biztonságát javítják, hanem az élveszületési eredményeket is folyamatosan növelik. A Humán Reprodukciós Intézet közleménye szerint az ESHRE 2026 kongresszusának egyik legfontosabb üzenete, hogy a jobb eredmények kulcsa nem a kezelések számának növelése, hanem a magasabb szakmai minőség. 

(MTI)

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