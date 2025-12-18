4p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Év végére tovább emelkedtek a kórházi várólisták

Kormos Olga
Kormos Olga

Egy év alatt több mint ötezer fővel nőtt a három legnagyobb műtéti (térd- és csípőprotézis, valamint szürkehályog) várólista. De összesen közel 38 ezren várnak valamilyen operációra. 

Augusztusban még 31,5 ezer fő várakozott a három legmagasabb számot mutató műtétre, ám számuk decemberre 32 690 főre emelkedett. Ők azok, akik hatvan napon túl térd- vagy csípőprotézisre, illetve szürkehályog-műtétre várnak az állami egészségügyi ellátásban. Ez a három műtétfajta, ahol a legtöbb páciens vár a sor(s)ára.

Térdprotézisre a nyár utolsó hónapjában regisztrált 17,5 ezer helyett már 18 087 beteg várakozik, csípőprotézisnél 9 ezerről 9176-ra nőtt a létszám, míg szürkehályog-műtétre a közel 5 000 beteg helyett már 5373 fő időzik a várólistán december közepére – ez derül ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) legfrissebb adataiból.

Van, ahol 530 napot kell várni

A térdprotézisre váró betegeknél az országos átlagos várakozási idő az elmúlt hat hónapban 289 nap volt. Augusztusban még a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórházban kellett a legtöbbet várniuk a betegeknek az elmúlt fél évben (735 napot), ám decemberben már „csak” 530 nap a legnagyobb várakozási idő a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben.

Térdprotézisre több mint 18 ezren várakoznak
Térdprotézisre több mint 18 ezren várakoznak
Fotó: DepositPhotos.com

Csípőprotézis-műtétre az elmúlt hat hónapban átlagosan 136 napot vártak a betegek. Jelenleg a legtöbbet, 250 napot szintén a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet műtőire kell várni.

Szürkehályog-műtéteknél országszerte átlagosan 45 nap telik el a beavatkozásig. De a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórházban a legrosszabb a helyzet, ott 240 napig kell türelmeseknek lenniük a betegeknek. 

Egy év alatt több mint 5 ezer fővel híztak a várólisták

Szeptemberben Kőnig doki, a kormány orvos-influenszere, miniszterelnöki biztos a Magyar Hang, várólistákkal foglalkozó cikkére reagálva azt hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem romlott, hanem kifejezetten javult a várólisták helyzete. 

Azonban az Economx korábbi gyűjtését összevetve ezekkel a friss decemberi számokkal, jól látható a 2025-re jellemző növekvő tendencia. Igaz, van pozitívum is.

Míg januárban 27 260 fő várt a három legkeresettebb műtétre, addig decemberben már 32 636. Ez a közel 5 400 fős többlet azonban csak a térd- és csípőprotézisre váróknál képződött, ugyanis a szürkehályogműtéteknél valóban enyhe csökkenés tapasztalható – ebben tehát igaza van Kőnig dokinak. Bár hozzá kell tenni: még ezzel együtt is, augusztus óta sajnos ismét emelkedik a szemműtétre várakozók száma.  

De ez csak a töredéke a műtétre várakozóknak, hiszen a NEAK oldalán feltüntetett műtéti várólistáknál szereplő adatok szerint összesen mintegy 38 ezer fő vár rövidebb-hosszabb ideig valamilyen operációra. (2024 végén 32 ezren várakoztak).

De fontos tudni, hogy a NEAK a kötelezően vezetett listák mellett (mint például a három legtöbb beteggel rendelkező lista) már elkülönöítve vezeti, ezek az úgynevezett kapacitáshiány miatti várólisták. Ez utóbbiaknál az ellátást végző szolgáltatók számára csak akkor kötelező a listázás, ha a kapacitáshiány miatt tartósan 60 napon túli várakozási idők fordulnak elő. Ilyen például az epekő, a sérv, a nyitott szívműtét, a szívbillentyű-beültetés, a visszér- és a szaruhártya-műtétek, vagy az ortopédiai beavatkozások. Ezért ez a betegszám nem tartalmazza azokat a pácienseket, ahol az ellátást 60 napon belül igénybe tudják venni. 

Takács Péter szerint a magyar várólisták kiemelkedően jók

Takács Péter tíz tagállam és három műtéttípus adataira alapozva júliusban, a Harcosok Órájában kijelentette: a magyar várólistahelyzet a legjobbak között van az Európai Unióban.

„Hogyha megnézzük európai uniós összevetésben az átlagos várakozási időket, Magyarország – a térdprotézist kivéve – mindenhol az első harmadban van” – mondta a Fidesz podcast műsorában az egészségügyi államtitkár, aki egy 2024-es OECD-jelentésre hivatkozott.

A jelentés azonban csak kilenc-tíz EU-országot sorol fel, mert sok állam nem szolgáltat adatokat.

2024-ben Svájcban volt a legrövidebb tervezett műtéti várakozási idő az állami ellátásban, ahol 28 napot kellett várniuk a betegeknek, Németországban csak kicsivel többet, 31 napot. Ausztriában némi javulás tapasztalható az elmúlt időben, de még így is a tervezettnél többen várnak műtétekre a kitűzött 90 napnál (3 hónap), különösen bizonyos eljárások esetében.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Felmondtak az orvosok, patthelyzet a kórházban – 40 ezer forintos órabérért keresik a munkaerőt

Felmondtak az orvosok, patthelyzet a kórházban – 40 ezer forintos órabérért keresik a munkaerőt

Súlyosnak tűnik a helyzet.

Valami tényleg nem stimmel a kormány által kiplakátolt 2 millió forintos orvosi fizetésekkel

Valami tényleg nem stimmel a kormány által kiplakátolt 2 millió forintos orvosi fizetésekkel

Furcsaságok akadtak a módszertanban.

Csak decemberben további 150 újszülöttet hagyhatnak hátra Magyarországon

Csak decemberben további 150 újszülöttet hagyhatnak hátra Magyarországon

Egyre több csecsemőt hagynak a hazai kórházakban, a tendencia nyilvánvaló: a kórházban hagyott gyermekek száma 2024 elején még 50–100 volt, 2024 őszén már 280 és 300 között alakult, idén pedig több esetben is meghaladta a 350 főt.

Kiszivárgott egy kórházi levél, szinte minden orvos távozott – a kórház szerint biztosított az ellátás

Kiszivárgott egy kórházi levél, szinte minden orvos távozott – a kórház szerint biztosított az ellátás

Egy belső levél szerint a Szent Imre kórházat gyakorlatilag az összes sürgősségi szakorvos otthagyta, így nem tudják kiállítani az ügyeletet. A kórház rövid reagálása szerint változatlanul fogadják és ellátják a betegeket.

Aggódik a WHO: meddőségi iránymutatást adott ki

Az utóbbi hetekben hullámvasúton érezhette magát az, aki figyelemmel kísérte a hazai petesejt-donációval kapcsolatos fejleményeket. Mindeközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sem tétlenkedik, széleskörű meddőségi ajánlásokat tett közzé.

Pontot tettek a világ egyik legnagyobb oltásmítoszára

Pontot tettek a világ egyik legnagyobb oltásmítoszára

A WHO megerősítette, hogy nincs összefüggés a védőoltás és az autizmus kialakulása között.

Úgy tűnik, az influenza kezdi átvenni a stafétát a Covidtól

Kijöttek aNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss adatai, amelyek szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban stagnált az év 48. hetében, kivéve egy-két várost.

Hálapénz helyett: ekkora ajándékot adhat 2026-ban az orvosnak

Hálapénz helyett: ekkora ajándékot adhat 2026-ban az orvosnak

A pénz tilos, ajándékozni szabad.

Erre mit lép Takács Péter? Műtéteket halasztottak el a János kórházban a fűtéskimaradások miatt

Erre mit lép Takács Péter? Műtéteket halasztottak el a János kórházban a fűtéskimaradások miatt

Három beavatkozást is el kellett tolni.

A hálapénz helyett itt az új mumus

A paraszolvencia eltűnt, de most a kettős praxis lett az egészségügy rákfenéje.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168