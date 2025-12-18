Év végére tovább emelkedtek a kórházi várólisták

Augusztusban még 31,5 ezer fő várakozott a három legmagasabb számot mutató műtétre, ám számuk decemberre 32 690 főre emelkedett. Ők azok, akik hatvan napon túl térd- vagy csípőprotézisre, illetve szürkehályog-műtétre várnak az állami egészségügyi ellátásban. Ez a három műtétfajta, ahol a legtöbb páciens vár a sor(s)ára.

Térdprotézisre a nyár utolsó hónapjában regisztrált 17,5 ezer helyett már 18 087 beteg várakozik, csípőprotézisnél 9 ezerről 9176-ra nőtt a létszám, míg szürkehályog-műtétre a közel 5 000 beteg helyett már 5373 fő időzik a várólistán december közepére – ez derül ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) legfrissebb adataiból.

Van, ahol 530 napot kell várni

A térdprotézisre váró betegeknél az országos átlagos várakozási idő az elmúlt hat hónapban 289 nap volt. Augusztusban még a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórházban kellett a legtöbbet várniuk a betegeknek az elmúlt fél évben (735 napot), ám decemberben már „csak” 530 nap a legnagyobb várakozási idő a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben.

Térdprotézisre több mint 18 ezren várakoznak

Fotó: DepositPhotos.com

Csípőprotézis-műtétre az elmúlt hat hónapban átlagosan 136 napot vártak a betegek. Jelenleg a legtöbbet, 250 napot szintén a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet műtőire kell várni.

Szürkehályog-műtéteknél országszerte átlagosan 45 nap telik el a beavatkozásig. De a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórházban a legrosszabb a helyzet, ott 240 napig kell türelmeseknek lenniük a betegeknek.

Egy év alatt több mint 5 ezer fővel híztak a várólisták

Szeptemberben Kőnig doki, a kormány orvos-influenszere, miniszterelnöki biztos a Magyar Hang, várólistákkal foglalkozó cikkére reagálva azt hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem romlott, hanem kifejezetten javult a várólisták helyzete.

Azonban az Economx korábbi gyűjtését összevetve ezekkel a friss decemberi számokkal, jól látható a 2025-re jellemző növekvő tendencia. Igaz, van pozitívum is.

Míg januárban 27 260 fő várt a három legkeresettebb műtétre, addig decemberben már 32 636. Ez a közel 5 400 fős többlet azonban csak a térd- és csípőprotézisre váróknál képződött, ugyanis a szürkehályogműtéteknél valóban enyhe csökkenés tapasztalható – ebben tehát igaza van Kőnig dokinak. Bár hozzá kell tenni: még ezzel együtt is, augusztus óta sajnos ismét emelkedik a szemműtétre várakozók száma.

De ez csak a töredéke a műtétre várakozóknak, hiszen a NEAK oldalán feltüntetett műtéti várólistáknál szereplő adatok szerint összesen mintegy 38 ezer fő vár rövidebb-hosszabb ideig valamilyen operációra. (2024 végén 32 ezren várakoztak).

De fontos tudni, hogy a NEAK a kötelezően vezetett listák mellett (mint például a három legtöbb beteggel rendelkező lista) már elkülönöítve vezeti, ezek az úgynevezett kapacitáshiány miatti várólisták. Ez utóbbiaknál az ellátást végző szolgáltatók számára csak akkor kötelező a listázás, ha a kapacitáshiány miatt tartósan 60 napon túli várakozási idők fordulnak elő. Ilyen például az epekő, a sérv, a nyitott szívműtét, a szívbillentyű-beültetés, a visszér- és a szaruhártya-műtétek, vagy az ortopédiai beavatkozások. Ezért ez a betegszám nem tartalmazza azokat a pácienseket, ahol az ellátást 60 napon belül igénybe tudják venni.

Takács Péter szerint a magyar várólisták kiemelkedően jók

Takács Péter tíz tagállam és három műtéttípus adataira alapozva júliusban, a Harcosok Órájában kijelentette: a magyar várólistahelyzet a legjobbak között van az Európai Unióban.

„Hogyha megnézzük európai uniós összevetésben az átlagos várakozási időket, Magyarország – a térdprotézist kivéve – mindenhol az első harmadban van” – mondta a Fidesz podcast műsorában az egészségügyi államtitkár, aki egy 2024-es OECD-jelentésre hivatkozott.

A jelentés azonban csak kilenc-tíz EU-országot sorol fel, mert sok állam nem szolgáltat adatokat.

2024-ben Svájcban volt a legrövidebb tervezett műtéti várakozási idő az állami ellátásban, ahol 28 napot kellett várniuk a betegeknek, Németországban csak kicsivel többet, 31 napot. Ausztriában némi javulás tapasztalható az elmúlt időben, de még így is a tervezettnél többen várnak műtétekre a kitűzött 90 napnál (3 hónap), különösen bizonyos eljárások esetében.