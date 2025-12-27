2p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Ez a vírus hozhatja el a következő nagy világjárványt

mfor.hu

Ami a madárinfluenzával történik, az már rég túlmutat a mezőgazdasági, állattegészségügyi kérdéseken.

A H5N1 magas patogenitású madárinfluenza az elmúlt években olyan mértékben terjedt el világszerte, hogy a kutatók szerint már nem pusztán mezőgazdasági vagy állategészségügyi probléma, hanem egy új, akár globális járvány előszobája – írja az Agroinform cikke. A 2.3.4.4b kládba tartozó vírusváltozat több százmillió baromfit fertőzött meg, miközben mind gyakrabban bukkan fel emlősökben – a vadvilágban például Dél-Amerikában tengeri oroszlánok és az Antarktiszon déli elefántfókák tömeges pusztulását hozták vele összefüggésbe.

Az Egyesült Államokban eddig több mint 180 millió baromfi pusztult el vagy került kényszervágásra, és miután szarvasmarhákra is átterjedt, több mint ezer tejgazdaságban mutatták ki a vírust. A tojásárak meredeken emelkedtek, a szövetségi kormány pedig már több mint 1,1 milliárd dollárt költött kártalanításra. Bár az emberi esetek száma egyelőre alacsony – az USA-ban 71 igazolt fertőzésről és két halálesetről számoltak be –, a világszerte a regisztrált H5N1-megbetegedések csaknem fele halálos kimenetelű volt. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a fajok közötti ugrások növelik a vírus alkalmazkodási és mutációs lehetőségeit, ezzel pedig a humán járvány kockázatát is.

A védekezést nehezíti, hogy a megfigyelési és jelentési rendszerek széttagoltak: az Egyesült Államokban államonként eltérő a surveillance gyakorlata, a hiányos adatmegosztás miatt pedig a korai figyelmeztető jelek könnyen észrevétlenek maradhatnak. A szakértők szerint összehangolt, átlátható nemzetközi monitoringra és egységes adatszolgáltatásra lenne szükség. A cikk ugyanakkor arra is rámutat, hogy léteznek hatékony eszközök: Franciaország 2023-ban vezette be a baromfiállomány kötelező oltását, ami két év alatt 96 százalékos járványcsökkenést eredményezett. Más országokban azonban továbbra is erős az ellenállás az ilyen vakcinációs programokkal szemben. Pedig a megelőző lépések halogatása akár egy új, a Covidnál is súlyosabb világjárvány kockázatát növelheti – írja az Agrárszektor.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Igyekszik az emberek kedvében járni Takács Péter?

Egy friss kormányrendelet szerint 48 órával az időpontjuk előtt emlékeztető üzenetet kapnak a betegek. Cél a várakozási idő csökkentése.

Pont karácsony előtt robbant be a járvány

Pont karácsony előtt robbant be a járvány

46 ezren fordultak orvoshoz a múlt héten tünetekkel.

Országos véradónapok lesznek az ünnepi vérhiány megelőzésére

Az Országos Vérellátó Szolgálat december 27-én és 2026. január 3-án is országos RedSaturday véradó napot szervez.  

Hatalmas változás jön a recepteknél

Hatalmas változás jön a recepteknél

Nemsokára nem kell mindig orvos a felíráshoz.

„Elkezdődött az influenzajárvány Magyarországon” – jelentette be az országos tisztifőorvos

Elkezdődött az influenzajárvány Magyarországon, a múlt héten 38 300-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz az országban – mondta az országos tisztifőorvos csütörtökön telefonon az MTI-nek.

Takács Péter ismét beszólt, nem ment a szomszédba a szavakért

Takács Péter Magyar Péternek: „Te gátlástalan senkiházi, takarodj ki a kórházakból!”

Év végére tovább emelkedtek a kórházi várólisták

Egy év alatt több mint ötezer fővel nőtt a három legnagyobb műtéti (térd- és csípőprotézis, valamint szürkehályog) várólista. De összesen közel 38 ezren várnak valamilyen operációra. 

Felmondtak az orvosok, patthelyzet a kórházban – 40 ezer forintos órabérért keresik a munkaerőt

Felmondtak az orvosok, patthelyzet a kórházban – 40 ezer forintos órabérért keresik a munkaerőt

Súlyosnak tűnik a helyzet.

Valami tényleg nem stimmel a kormány által kiplakátolt 2 millió forintos orvosi fizetésekkel

Valami tényleg nem stimmel a kormány által kiplakátolt 2 millió forintos orvosi fizetésekkel

Furcsaságok akadtak a módszertanban.

Csak decemberben további 150 újszülöttet hagyhatnak hátra Magyarországon

Csak decemberben további 150 újszülöttet hagyhatnak hátra Magyarországon

Egyre több csecsemőt hagynak a hazai kórházakban, a tendencia nyilvánvaló: a kórházban hagyott gyermekek száma 2024 elején még 50–100 volt, 2024 őszén már 280 és 300 között alakult, idén pedig több esetben is meghaladta a 350 főt.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168