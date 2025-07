Ez az adat fáj igazán a magyar nyugdíjasoknak – A hét ábrája

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Egy átlagos magyarnak (nemtől függetlenül) kevesebb mint 8 egészséges év jut a nyugdíjaskorában, és bár az elmúlt években enyhén javult a helyzet ezen a téren, mértéke messze nem elegendő, hiszen nemcsak egy átlagos európai országban, hanem a V4-ek többségében is több egészséges év jut az állampolgároknak.

Az Eurostat, az Európai Unió közös statisztikai hivatala kissé árnyalta a képet, ugyanis arról mutatott statisztikát, hogy 65 éves kor felett átlagosan hány évnyi egészséges élet vár a nyugdíjasokra. Az eredmény elszomorító – ahogy ezt az e heti hét ábrájában is megmutattuk:

Nem sok oka van az örömre a magyaroknak, hogyha a várható élettartamról van szó – ahogy arról korábbi cikkünkben részletesen is beszámoltunk, az OECD arra az eredményre jutott, hogy egy átlagos magyar férfi a 80 éves kort sem fogja megélni.

