„Ez cinizmus” – nyílt levél Pintér Sándornak Újbuda polgármesterétől

Újbuda polgármestereként nem fogom hagyni, hogy a hatalom csendje elnémítsa az emberek jogos dühét. Várom válaszukat – nem hónapok múlva, hanem most – írja közösségi oldalán László Imre.

Közben mi nem tudunk szervezni. Nem tudunk orvossal tárgyalni. Nem tudunk műtéteket tervezni, hátteret biztosítani. Mivel Önök képtelenek felelősen cselekedni, minket is tétlenségre ítélnek. Ez nem adminisztráció. Ez hitegetés. Ez nem felelősségvállalás. Ez cinizmus.

A Kormány három éve nem fogadja be adminisztratív hiányosságokra hivatkozva az Újbuda Egynapos Sebészetet, az annak finanszírozásához szükséges támogatási rendszerbe. Miközben az egynapos sebészet segítségével hatékonyabbá, biztonságosabbá válnának bizonyos műtéti beavatkozások, jelentősen csökkennének a várólisták, és ezzel párhuzamosan költséghatékonyabbá tenné az egészségügyi ellátást. Tavaly decemberben egy levélben hívtam fel a figyelmet a problémára, amelyre hetekig semmilyen válasz nem érkezett. Amikor a sajtó foglalkozni kezdett az üggyel, arról tájékoztattak, hogy hiányosan nyújtottuk be a kérelmet. Hogy ez miért nem derült ki a benyújtás óta eltelt évek alatt, rejtély, de eleget tettünk a felszólításnak és minden Önök által kért dokumentumot pótoltunk. Aztán jött a következő kifogás: a döntéshozó bizottság csak évente kétszer ülésezik. Áprilisban végre leültek.

Újbuda részben saját erejéből, saját költségvetéséből, részben az Egészséges Budapest programra támaszkodva, a helyi közösség bizalmával és támogatásával felépített egy európai színvonalú, modern gyermekegészségügyi központot. Ez a központ ma is működik – naponta több száz gyermeket lát el nemcsak Újbudáról, de az egész agglomerációból.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!