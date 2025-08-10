Ezekkel a tünetekkel üzen a szklerózis multiplex évekkel a diagnosztizálása előtt

Az Egy rém rendes család sztárja, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő Christina Applegate pár napja óriási fájdalmakkal járó vesefertőzés miatt ismét kórházba került. Nincs kizárva, hogy a pár éve diagnosztizált szklerózis multiplex miatti szövődményéről van szó. De Lang Györgyi, az egykori Pa-dö-dö énekesnője is hosszú évekig ebben a gyógyíthatatlan autoimmun betegségben szenvedett 28 éves korától.

Hogy voltak-e figyelmeztető tüneteik jóval betegségük előtt, nem tudni, de 1991-2018 között több mint 12 ezer Kanadában élő ember egészségügyi adatait elemezték, és a 2024 közepén közzétett eredményekből látható, hogy az SM-ben szenvedők már 15 évvel az első tüneteik megjelenése előtt magasabb arányban vették igénybe a különböző egészségügyi rendeléseket.

A mentális problémák, a rosszul meghatározott tünetek és jelek miatti háziorvosi látogatások száma már 14-15 évvel az SM kialakulása előtt magasabb volt az érintetteknél. A neurológiai és szemészeti konzultációk 8-9 évvel a kialakulás előtt sűrűsödtek meg, a mozgásszervi, érzékszervi és idegrendszeri vizsgálatok pedig 4-8 évvel az SM előtt.

Az SM-et nehéz felismerni, mivel a legkorábbi jelek közül sok – mint például a fáradtság, a fejfájás, a fájdalom, a gyomor- és bélrendszeri problémák, vagy a pszichés egészségügyi problémák – meglehetősen általánosak, és könnyen összetéveszthetők más kórképekkel – hívja fel a figyelmet a JAMA Network Open folyóiratban megjelent tanulmány, melynek eredményei arra utalnak, hogy az SM sokkal korábban kezdődhet, mint azt korábban felismerték.

A mentális egészséggel kapcsolatos problémák pedig korai jelzésként szolgálhatnak, ami rávilágít a korábbi beazonosítás és beavatkozás lehetőségeire.

Christina Applegate ismét kórházba került. Már a betegség előtt vannak jelei az SM-nek

Ezek az ártatlannak látszó tünetek lehetnek árulkodóak

A vizsgálatban 2038 fő SM-es beteget figyeltek meg, akiknél átlagosan 37,9 éves korukban jelentek meg az első tünetek, ebből 1508 nő, 530 férfi volt. Emellett 10 182 fő egészséges személyt párosítottak kontrollcsoportként hozzájuk, akikkel össze lehetett vetni a kornak megfelelő egészségügyi állapotokat.

A tanulmány eredményei megkérdőjelezi a betegség valódi kezdetével kapcsolatos régóta fennálló feltételezéseket, és a mai napig a legátfogóbb képet adja arról, hogyan lépnek kapcsolatba a betegek a különböző egészségügyi szolgáltatókkal a diagnózishoz vezető években, miközben rosszul meghatározott problémákra keresnek válaszokat.

A kutatásban először összehasonlították az SM tünetek megjelenését a megelőző 25 évben az éves orvosi látogatások arányából a kontroll csoport tagjaihoz képest. Ezután az SM tünetek megjelenését megelőző 15 évre összpontosítottak, amelyben az érintettek és az egészséges populáció között következetes eltérést figyeltek meg az egészségügyi ellátás igénybevételében.

Ez az első tanulmány, amely az egészségügyi ellátás igénybevételét vizsgálja ilyen messzire visszamenőleg betegek klinikai kórtörténetében.

A kutatók a vizsgálat során azt találták, hogy az SM kialakulását megelőző években:

a háziorvosi látogatások a betegség kialakulását megelőző 15 évben szignifikánsan emelkedtek

a pszichiátriai látogatások a megjelenés előtt 12 évvel kezdődően jelentős emelkedést mutattak (szorongás, depresszió)

a szemészeti látogatások erőteljesen emelkedtek az SM előtti 9 évben (fénytörési problémák, látászavarok, kancsalság, binokuláris szemmozgás, retinaleválások)

a neurológiai látogatások jóval magasabbak voltak az SM kezdete előtti 8 évben és ezek minden évben következetesen emelkedtek (migrén, szédülés, forgó jellegű szédülés, álmatlanság)

a sürgősségi rendelések felkeresése szignifikánsan magasabb volt a kezdet előtti 5 évig, a csúcsot az SM kezdete előtti évben érték el

a radiológiai látogatások erőteljesen emelkedni kezdtek a betegség előtti 3. évben

a belgyógyászat felkeresése csak a kezdet előtti évben volt szignifikánsan magasabb

a sebészeti szakterületek és az ortopédia látogatások ingadoztak (ízületi kopások, térdízületi deformitások)

az idegsebészet az SM kezdete előtti évben tetőzött

más szakterületek (urológia, fül-orr-gégészet, stb.) felkeresésekor is emelkedett relatív kockázati arányokat mutattak, de egyik sem különbözött szignifikánsan

viszont nem találtak figyelemreméltó különbségeket a bőrgyógyászat, a szülészet-nőgyógyászat, a fizikális medicina és rehabilitáció, valamint a reumatológia felkeresése során sem.

Összességében a kutatók eredményei arra utalnak, hogy az SM korábban kezdődhet, mint azt korábban a szakemberek gondolták. Az SM korai fázisának időtartamának megértése kulcsfontosságú a betegségmarkerek azonosításához, a gyors felismerés lehetővé tételéhez és a jövőbeni megelőző stratégiák potenciális megalapozásához.