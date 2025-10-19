Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Egészségügy járvány Koronavírus

Ezért tarolta le a húsevő baktérium a gyerekeket a Covid-járvány után

Kormos Olga
Kormos Olga

Vajon miért nőtt az életveszélyes húsevő-baktérium fertőzések aránya a gyermekek körében a Covid-19 világjárvány után? Úgy tűnik, a kutatók rájöttek.

Még mindig elemzik és kutatják a Covid-járvány hatásait a társadalomra, ami azért jó, mert tanulságokat levonni egy hirtelen jött egészségügyi vészhelyzet menedzseléséből. 2022 negyedik negyedévében több országban is jelentettek súlyos Streptococcus pyogenes fertőzés (magyarul húsevő baktérium) gócokat, amely a 10 év alatti gyermekeket érintette a legnagyobb mértékben. Ez szokatlanul súlyos tünetekkel jár, beleértve a gyorsan kialakuló, akár halálos szeptikus sokkot.

Egy európai tanulmány eredményei most arra utalnak, hogy a nem gyógyszeres beavatkozások – beleértve a lezárásokat, az iskolabezárásokat és a távolságtartást – akaratlanul is késleltethették a kisgyermekek immunitásának kialakulását bizonyos fertőző betegségekkel szemben, így sebezhetőbbé váltak.  

A Jama Network Open folyóiratban megjelent nagy-britanniai kutatás kifejti, hogy míg ez a hatás a vírusfertőzések – például az influenza és az RSV (légúti óriássejtes vírus) esetében – várható volt, más fertőzésekre, köztük az A típusú streptococcus bakteriális fertőzés gyakoriságának megugrására nem számítottak.

Nagyon súlyos is lehet a betegség lefolyása
Nagyon súlyos is lehet a betegség lefolyása
Fotó: DepositPhotos.com

A szerzők azt tanácsolják, hogy a jövőbeni világjárványok idején gondosan mérlegeljék a korlátozások gyermekekre gyakorolt hatását, és hangsúlyozzák a vakcinák fontosságát a súlyos fertőzések hatásának csökkentése érdekében minden korosztályban.

A tanulmányban a kutatók 452 olyan 0-4 éves gyermek immunválaszát vizsgálták tíz európai országban, akik két vizsgálatban vettek részt.

Azt találták, hogy a világjárvány alatt a fenti intézkedéseknek kitett 3-4 éves gyermekeknél statisztikailag jelentősen alacsonyabb volt a Streptococcus A elleni antitestszint, mint azoknál, akiktől a világjárvány előtt vettek mintát.

Az eredmények pontosan megegyeznek azzal a korcsoporttal, amely Angliában a korlátozások megszüntetése után a legnagyobb növekedést tapasztalta az életveszélyes Streptococcus A fertőzések számában. A kutatók hasonló jelenséget találtak a légúti óriássejtes vírussal (RSV) szembeni immunitásban is, amely egy másik gyakori és potenciálisan súlyos gyermekkori fertőzés, valamint kismértékű immuncsökkenést néhány náthavírussal szemben.  

Mit lehet tudni a húsevő baktériumról?

A Streptococcusok egyik legjelentősebb képviselője a Streptococcus pyogenes, más néven a húsevő baktérium. Azt gondolnánk, hogy ritkán fordul elő, pedig Magyarországon a hideg, járványos időszakban az egészséges népesség 12-18 százalékának orr-torok váladékában is megtalálható ez a kórokozó, csak éppen azt az emberek többsége tünetmentesen hordozza. Ennek az az oka, hogy a Streptococcus pyogenes ép bőrön keresztül nem fertőzőképes, csak akkor okoz problémát, ha bekerül a véráramba, ehhez pedig valamilyen nyílt sebre van szüksége – magyarázta el Dr. Szeles Géza, igazságügyi orvosszakértő még tavaly.

Arról is beszélt, hogy nem úgy kell elképzelni a baktériumot, hogy ténylegesen megeszi a húst, hanem miután a seben keresztül a véráramba jut, ott gyors szaporodásnak indul, és egy olyan enzimet termel, amely a kötőszöveteket, lágyrészeket, zsírszöveteket pusztítja el.

A fertőzés első tüneteként a bőrön kisebb, vöröses, fájdalmas folt, duzzanat jelenik meg, amely első ránézésre egy „egyszerű” sebgennyesedés előjelének is tűnhetne, azonban gyorsan eszkalálódik. A betegnél jelentkezhet borzongás, hidegrázás, gyengeség, rossz közérzet, izomfájdalom. A seb közben egyre nagyobb lesz, ellilul, bíborvörössé válik, majd elhal, elfeketedik, szétreped, megnyílik és gennyezni kezd.

Az az igazán veszélyes benne, hogy gyakorlatilag nincs lappangási ideje, néhány óra alatt képes olyan mértékben elterjedni a szervezetben, hogy megállíthatatlanná válik, nincs elég ideje az antibiotikumnak, hogy hasson.

Nemzetközi kutatások szerint a húsevőbaktérium-fertőzéses esetek harmada lehet halálos. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vérvizsgálati reform: 50-nél több rákfajta is kimutatható lehet

Egy új, több mint 50 különböző ráktípus kimutatására alkalmas vérvizsgálat forradalmasíthatja a daganatos betegségek korai felismerését – derül ki egy észak-amerikai vizsgálat eredményeiből.

Januártól tényleg lesz vécépapír minden kórházban?

Változás jön a kórházakban januártól: a kormány központilag biztosítja a wc-papírt és a kézmosószert.

Másra költötték a Nemzeti Oltóanyaggyárra szánt milliárdokat

A 2024-es zárszámadás azt írja, hogy a még mindig nem üzemelő Nemzeti Oltóanyaggyárra szánt jelentős összeget teljesen másra költötték el.

Egyre többen betegek, pedig az influenza még rejtőzik

A legfrissebb szennyvízből kinyert adatok is azt mutatják, hogy meglehetősen terjed a Covid az országban, bár sok helyen stagnált az örökítőanyag koncentrációja, több nagyvárosban emelkedik a fertőzések száma.

Elképesztő összegű kártérítéseket fizetnek a kórházak az egészségügyi műhibák miatt

Több, mint a duplájára nőtt az egészségügyi kártérítési perekre kifizetett összeg – derül ki a 2024. évi zárszámadási törvényjavaslat Belügyminisztériumra vonatkozó fejezetéből. A legtöbbet az Észak-budai Szent János Centrumkórháznak kellett erre költenie tavaly.

A vezető halálokok között már nem szerepelnek a koronavírus szövődményei

Egyre több tizenéves hal meg – ezek az okok állhatnak a háttérben

Noha a várható élettartam globális viszonylatban ismét eléri a koronavírus-járvány előtti szintet, a tizenévesek és a fiatal felnőttek körében az elmúlt években érzékelhetően emelkedett a halálozások száma.

Életmentő műtétre szorul az egészségügy

Magyaroszág egészségügyi mutatói rémesen rosszak, sürgős intézkedésekre lenne szükség – erről is beszélt hétfőn Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja a META konferenciáján.

NNGYK: kritikus időszak elé nézünk karácsonyig

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszeréti Központ figyeli az összes kórokozót, az őszi szünet végétől az év végi ünnepekig, és azt jósolják, hogy nem lesz könyű. 

A megtakarítás, ami előbb-utóbb biztos, hogy jól jön – ezermilliárdot mozgattak meg tizenöt év alatt az egészségpénztárak

Az állam is nyert az egészségpénztárak működésén, miközben a szektor által az elmúlt tizenöt évben megmozgatott pénz közel a harmadát adta a teljes társadalombiztosítási ráfordításnak – nyilatkozta a Biztosdöntésnek Dr. Lukács Marianna, a Patika Egészségpénztár és az Új Pillér Egészségpénztár egyik alapítója, a Patika-csoport vezérigazgatója, akinek véleménye szerint tovább folytatódhat a konszolidáció a szektorban, miközben szabályozói eszközökkel – például az adóvisszatérítési maximum emelésével – is ösztönözni kellene az egészségpénztári megtakarítások növekedését.

Itt a világ első vértesztje, ami kimutatja a rejtélyes betegséget

A kutatás reményt adhat a krónikus fáradtság szindrómás betegeknek – de egyes szakértők óvatosságra intenek és további vizsgálatokra van szükség.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168