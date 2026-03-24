4p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Egészségügy Dr. Kaáli Nagy Géza Egészségügy és egészségipar

„Ezt az életbevágóan fontos információt ne tartsák titokban” – kéri Dr. Kaáli Nagy Géza

mfor.hu

Dr. Kaáli Nagy Géza, az elsőként államosított Kaáli Intézetek alapítója és vezetője szerint nagyon nem mindegy, melyik állami meddőségi centrumban kezelik a meddő nőket.

Kaáli professzor szerint a lombikbébi kezelések eredménye objektíven mérhető, vagy születik gyermek, vagy nem – így kezdi az MTI-ben közzétett friss közleményét, majd utal arra, hogy nemrégen hivatalosan is nyilvánossá tették a valós adatokat tartalmazó 2024-es lombikbébi statisztikát.

Ebben az évben az ország 13 meddőségi központjában összesen 18 016 lombikbébi kezelés történt, melynek eredményeként mindössze 3 089 gyermek született.

Rámutat: jelen írásával nem az a célja, hogy kiértékeljem a hazai lombikbébi kezelések hatékonyságát nemzetközi vagy akár csehországi összehasonlításban. Annak bárki utána nézhet, a szerény számok ugyanis önmagukért beszélnek. Inkább arra szeretném felhívni a meddő párok figyelmét, ami a legjobban érdekli őket, melyik intézetben vezetnek a kezelések szülésre.

Mint írja: „Sajnálatos módon az egyes intézetek eredményeit az illetékesek szándékosan elhallgatták”.  Nyilvánvalóan azért, mert óriási különbségek vannak az intézetek között.

Újságírói kérdésre hivatalosan elismerték ugyan a fennálló problémát és dolgoznak azon, hogy a központok között ne legyenek számottevő különbségek. Ezért az egyik intézet működését pár hétre felfüggesztették, voltak olyanok is, ahol személycserékkel próbálkoztak.

Kaáli szerint a sajtóból értesültünk, hogy az „állami intézetekben 2024-ben a friss embrió-beültetések és az abból származó élveszülések arányában a nyolc telephely közül egyedül a Győrben működő intézet tudott 30 százalékot meghaladó (30,2) eredményt produkálni. A tapolcai intézetben 22,7 százalékot értek el, a fennmaradó hatban viszont 20 százalék alatt teljesítettek. Istenhegyi, pesterzsébeti, kaposvári, gazdagréti, kútvölgyi a sorrend, a sort az angyalföldi intézet zárja 12,9 százalékkal.”

Fotó: ATV

Itt hozzá is teszi, hogy az első három „dobogós” meddőségi központ az egykori Kaáli Intézetek telephelyei voltak.

„Véleményem szerint a szabad orvos és intézet választás jogán a betegeknek lehetőséget kell biztosítani, hogy az egyes meddőségi központok eredményeiről hiteles és részletes tájékoztatást kapjanak, akár kezelőorvosokra is lebontva. Korábban, amikor a hat telephellyel működő intézményrendszert, a Kaáli Intézetet vezettem, minden egyes beavatkozás eredményeiről napra kész információim voltak és ha bárhol, bármilyen problémát észleltünk ott azonnal intézkedtünk. Igyekeztünk egy folyamatos minőség ellenőrzést, quality control-t fenntartani. Még manapság is sokan felkeresnek, hogy javasoljak hazai intézetet és orvost lombikbébi kezelésre. Miután jól ismertem a szereplőket, valamint az egyes intézetek eredményeit ezt nyugodt lelkiismerettel meg is teszem. Értékes információim segítségével legtöbbször gyorsan bekövetkezik a várva várt gyermekáldás bizonyítva, hogy az információ hatalom” – írja véleménycikkében a Dr. Kaáli Nagy Géza.

Hozzáteszi: "Az általam ismert adatok egyáltalán nem titkosak, hiszen az állami intézetek jelenlegi működtetője, az Országos Kórházi Főigazgatóság is rendelkezik velük. Csak velem ellentétben valamilyen ok miatt nem tájékoztatja erről a kiszolgáltatott betegeket.

Arra kérném az illetékeseket, hogy ezt az életbevágóan fontos információt ne tartsák titokban.

Meggyőződése, hogy a tudatos intézet és orvosválasztás lehetőségével élve sokkal több gyermek születne. Úgy gondolja, hogy természetesen lesznek győztes és vesztes intézetek, orvosok. És ez végeredményben egy szokatlan  versenyhelyzetet teremtene az állami monopol helyzetben a meddő párok érdekében. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Dr.BA_DK

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG