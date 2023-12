Ezt tenné Dobrev Klára az egészségüggyel

Szolnokon mutatta be Dobrev Klára árnyék-miniszterelnök és Komáromi Zoltán egészségügyi árnyékminiszter az Árnyékkormány egészségügyi programját.

Dobrev Klára megbocsáthatatlannak nevezte, hogy 2023-ban Semmelweis hazájában többen halnak meg kórházi fertőzésben, mint balesetben. Az árnyék-miniszterelnök szerint azonban a kormány ahelyett, hogy cselekedne, inkább titkolózik. Csakhogy Dobrev Klára szerint ez a titkolózás emberéleteket követel.

Az árnyék-miniszterelnök szerint a jelenlegi kormány némán tűri, ahogy leépül az egészségügy. Ennek egyik legfőbb okának azt nevezte, hogy az állam az OECD-átlagnál jóval kevesebbet költ egészségügyre. Dobrev Klára az egyik legfontosabb termelései ágazatnak nevezte az egészségügyet. Mint mondta, ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, egészséges emberekre van szükségünk: "Az egészségügy befektetés a magyar emberekbe, az országba, mindannyiunk jövőjébe."

Dobrev Klára a szociáldemokrata kormány egyik legfontosabb céljaként a magyarok egészségi állapotának javítását tűzte ki. Mint mondta, mindent meg kell tenni azért, hogy 10 éven belül a magyarok várható élettartama elérje az uniós átlagot.

Az árnyék-miniszterelnök erkölcstelennek és tisztességtelennek nevezte, hogy a kormány ma arra kényszeríteni az embereket, hogy magánellátásban gyógyuljanak az állami intézmények helyett.

Dobrev Klára egyértelművé tette, hogy az állam feladata a gyógyítás, és az is, hogy megteremtse az egészséges élet feltételeit. Majd azzal folytatta, hogy a szociáldemokrata kormány vállalja, hogy megszünteti majd a területi egyenlőtlenségeket, és biztosítja az azonos színvonalú egészségügyi ellátást az ország minden területén. Dobrev Klára ígéretet tett arra is, hogy a szociáldemokrata kormányban lesz egészségügyhöz értő miniszter és önálló egészségügyi tárca is.

Komáromi Zoltán részletesen beszélt az Árnyékkormány egészségügyi programjáról. A kormányváltás után a szociáldemokrata kormány:

A tömeges pályaelhagyás megszüntetése érdekében a lehető legrövidebb időn belül többletforrásokat, több állami és uniós pénzt irányít az egészségügybe, és 50 százalékkal megemeli az egészségügyi szakdolgozók, illetve a nem egészségügyi végzettségű, az ellátásban közreműködő dolgozók fizetését.

Eltörli a pályaelhagyást fokozó szolgálati jogviszonyt, a Magyar Orvosi Kamarával együttműködve kidolgozza az új orvosi jogállást, amely lehetővé teszi egy új orvosi életpályamodell kialakítását.

Újra lehetővé teszi a nyugdíjas orvosok és szakápolók foglalkoztatását, pénzügyi és adminisztratív korlátozások nélkül.

Megállítja a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árának elviselhetetlen növekedését az állami támogatás arányának növelésével, a gyógyszertámogatási rendszer átalakításával.

Leállítja az önkormányzati szakrendelők és a jól működő magánszolgáltatók (például a CT, MR, illetve laboratóriumi szolgáltatások) tervezett államosítási folyamatát. És lehetőség lesz az államosított szolgáltatások újbóli önkormányzati, illetve az állammal együttműködő magánszolgáltatók általi ellátására.

Újraszervezi a szétvert sürgősségi és ügyeleti ellátást, illetve a mentőszolgálatok és a betegszállítás működését.

Az ápolásra szoruló időskorúak számának növekedése miatt kiemelten fejleszteni fogja az állam által finanszírozott tartós ápolást és gondozást.

Biztosítani fogja a családon belüli ápolás feltételeit, beleértve az ápolással foglalkozó családtag ilyen tevékenységének munkaként, közfeladatként, illetve nyugdíjra jogosító munkaviszonyként történő elismerését is.

(via MTI)