Fájdalmas adatokra bukkantunk a magyar lakosságról – A hét ábrája

A magyarok egészségügyi állapota több szempontból is hagy kívánnivalót maga után. Korábbi cikkünkben már bemutattuk, hogy míg 16 és 29 éves kor közt a lakosság egészségi állapota az uniós átlag feletti, addig a 65 év felettiek körében már meredeken romlik az egészség, Magyarország a sereghajtók közé tartozik.

Kapcsolódó cikk Az idő nem gyógyít: bajban vannak a magyar nyugdíjasok Az idősödő magyarokra rosszabb egészség vár.

Krónikus betegek mindenhol

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) július végén tette közzé egészségügyi helyzetképét, amely a krónikus betegek arányának alakulásáról is mutatott adatokat. 2024-ben a 16 éves és annál idősebb lakosság 36 százaléka (ezen belül a nők 40, a férfiak 33 százaléka) számolt be krónikus betegségről, hosszan tartó egészségi problémáról. A nők közül majdnem minden korcsoportban többen küzdöttek egészségi problémával, egyedül a 16-24 évesek között volt magasabb a beteg férfiak aránya – derült ki a kiadványból.

A hét ábrájában a krónikus betegségek által érintettek számának pontos alakulását mutattuk be az évek során, korcsoportokra bontva:

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a magyar egészségügyben jócskán akad még teendő, hiszen különösen a nyugdíjasok körében nem sikerült előrelépést elérni az ilyen típusú egészségi problémákkal érintettek körében: arányuk 2010 és 2024 közt még enyhén növekedett is.

A KSH statisztikája ugyanakkor azt is igazolta, hogy a társadalom egészségi állapota összességében is elszomorító, hiszen 2024-ben a teljes lakosság több mint harmada, 36,4 százalék küzdött valamilyen elhúzódó betegséggel – ez nagyjából 2,86 millió embert jelent.