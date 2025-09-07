Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Egészségügy A hét ábrája

Fájdalmas adatokra bukkantunk a magyar lakosságról – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Sok a krónikus beteg, a helyzet pedig nem javul.

A magyarok egészségügyi állapota több szempontból is hagy kívánnivalót maga után. Korábbi cikkünkben már bemutattuk, hogy míg 16 és 29 éves kor közt a lakosság egészségi állapota az uniós átlag feletti, addig a 65 év felettiek körében már meredeken romlik az egészség, Magyarország a sereghajtók közé tartozik.

Krónikus betegek mindenhol

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) július végén tette közzé egészségügyi helyzetképét, amely a krónikus betegek arányának alakulásáról is mutatott adatokat. 2024-ben a 16 éves és annál idősebb lakosság 36 százaléka (ezen belül a nők 40, a férfiak 33 százaléka) számolt be krónikus betegségről, hosszan tartó egészségi problémáról. A nők közül majdnem minden korcsoportban többen küzdöttek egészségi problémával, egyedül a 16-24 évesek között volt magasabb a beteg férfiak aránya – derült ki a kiadványból.

A hét ábrájában a krónikus betegségek által érintettek számának pontos alakulását mutattuk be az évek során, korcsoportokra bontva:

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a magyar egészségügyben jócskán akad még teendő, hiszen különösen a nyugdíjasok körében nem sikerült előrelépést elérni az ilyen típusú egészségi problémákkal érintettek körében: arányuk 2010 és 2024 közt még enyhén növekedett is.

A KSH statisztikája ugyanakkor azt is igazolta, hogy a társadalom egészségi állapota összességében is elszomorító, hiszen 2024-ben a teljes lakosság több mint harmada, 36,4 százalék küzdött valamilyen elhúzódó betegséggel – ez nagyjából 2,86 millió embert jelent.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ihatatlanná vált a víz, lajtoskocsik járnak számos hazai településen

Újabb településeken vált ihatatlanná a víz, lajtos kocsikkal pótolják a hiányt

Újabb településeken vált szükségessé az ivóvíz forralása a fogyasztáshoz – írta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.

Orvoshoz készül? Erről a változásról tudnia kell!

Orvoshoz készül? Erről a változásról tudnia kell!

Október elsejétől változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere.

Újra itt a Nyugat-nílusi vírus – főleg férfiakat vesz célba

Újra megjelent a Nyugat-nílusi vírus Magyarországon, ami súlyos idegrendszeri tüneteket okozhat, különösen az idősebbek körében.

Kunetz Zsombor szerint feketén-fehéren hazugság, amit Pintér Sándor államtitkára állít

Kunetz Zsombor szerint feketén-fehéren hazugság, amit Pintér Sándor államtitkára állít

Takács Péter azt mondta, hogy a például balesetben életveszélyes sérülések mellett többszörös csonttöréseket elszenvedett betegekhez a mentő 95 százalékban kiér 15 percen belül.

Tényleg egy őszi Covid-hullám elé nézünk

Országszerte emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben.

Zöld jelzést kapott Brüsszelben a Richter új gyógyszere

Zöld jelzést kapott Brüsszelben a Richter új gyógyszere

Megkapta a forgalombahozatali engedélyt egy készítmény.

Kiderült: ennyit kell a szociális petesejtfagyasztásért fizetni Magyarországon

2025 júliusában hirtelen engedélyezték Magyarországon is a szociális alapú petesejtfagyasztást, és mára az is kiderült, hogy mennyibe kerül az eljárás az állami meddőségi centrumokban. A rendhagyó árképzés után megnéztük, a többi országban mennyit kell fizetni érte.

Az ázsiai tigrisszúnyog számos betegséget terjeszthet

„Nem az a kérdés, hogy lesz-e nálunk ilyen járvány, hanem az, hogy mikor” – felkészülhetünk egy szúnyogok okozta pandémiára? 

Mi kell egy magyarországi chikungunya-járvány kirobbanásához, és létezik-e hatékony védekezés az Európában megtelepedett inváziós szúnyogfajok ellen? Kurucz Kornélia szúnyogkutatót kérdeztük. 

Titokzatos járvány ütötte fel a fejét a szomszédunkban

Harminc év után ütötte fel a fejét a rejtélyes betegség Szlovákiában, és több tucat beteg került kórházba tüdőgyulladás miatt. A Q-láz betegség állatról terjed emberre, de egyelőre nem találják a fertőzés forrását a szakemberek.

Máig rejtély, hány embernél okoztak mellékhatásokat a Covid-vakcinák Magyarországon (frissítve)

Emelkedik a koronavírus Nimbus változata miatt Magyarország egyes régióban a megbetegedések száma, amely iskolakezdéskor akár be is robbanhat – ám hazánkban még mindig nem nyilvánosak azok a statisztikák, hogy milyen mellékhatásokkal küzdött a lakosság a Covid-vakcinák következtében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot arról kérdeztük, hogy a honlapjukon található űrlapos bejelentések alapján készült-e erre vonatkozó elemzés.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168