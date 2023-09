Fél Európa magyar vérhigítót vesz majd

A Sanofi miskolci üzeme nyolcmilliárd forintos beruházással vezető lesz a vérhígító injekciók európai gyártásában, ami fontos lépés az ország stratégiai kapacitásainak kiépítése terén is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Sanofi üzemének megnyitóján arról számolt be, hogy a nyolcmilliárd forintos beruházás keretében új gyártósort építettek előretöltött steril fecskendők előállítására, így másfélszeresére nő az eddigi kapacitás, ezáltal többen férhetnek majd hozzá az életmentő véralvadásgátló készítményekhez.

A kilencven államban érdekeltségekkel rendelkező és hazánkban 400-500 embernek munkát adó francia cég projektjét a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatta.

A miniszter beszédében mindenekelőtt a jelenlegi nehézségeket, az utóbbi évek sorozatos válságait idézte fel, így a mai kor legnagyobb egészségügyi krízisének számító koronavírus-járványt is, amikor is szavai szerint mindenkire rátört az a felismerés, hogy egy-egy ilyen kihívás rendkívül sérülékennyé tudja tenni még a legfejlettebb országokat is.

Szijjártó Péter ezzel összefüggésben a nemzetközileg is rendkívül versenyképes magyar gyógyszeripart méltatta, amely egyrészt biztonságot ad, másrészt hozzájárul a gazdaság dimenzióváltásához is, miután bevételarányosan ez a szektor fordítja a legtöbbet innovációra hazánkban.

Közölte, az ágazat tavaly rekordot döntött, termelési értéke, 26 százalékos növekedéssel, elérte az 1250 milliárd forintot, s a lendület kitart, az idei év első felében újabb 16 százalékos bővülést jegyeztek fel, ezen 700 milliárd forintos érték hathavi összehasonlításban új csúcsot jelent.

Kiemelte: a magyar gyógyszeripar 86 százalékos exporthányaddal dolgozik, a Sanofi pedig ebben élen jár, 140 milliárd feletti értékesítéssel a 22. legnagyobb kivitelt felmutató vállalat az országban.

Kiválósági központ

A Sanofi az MTI-vel közölte: az elmúlt 10 évben több mint 22 milliárd forint értékben valósítottak meg fejlesztéseket a telephelyen. A csanyikvölgyi üzem a Sanofi egyik legmodernebb, vérhígítókat gyártó üzeme, valamint a fecskendőgyártás kiválósági központja országos és nemzetközi szinten egyaránt. A sok esetben életmentő véralvadásgátló készítményt gyártó üzem újabb fejlesztési lépcsője hozzájárul a magyar és a világ 60 egyéb országában élő betegek gyógyszerellátásának biztosításához és fenntarthatóságához - írták.

A Sanofi Miskolc melletti gyáregysége több mint 400 magyar munkavállalónak biztosít megélhetést, ezzel az észak-magyarországi régió egyik jelentős munkáltatója. Csanyikvölgyben végsterilizált ampullákat, injekciókat és aszeptikusan előállított, előretöltött fecskendőket gyártanak steril környezetben, magas szintű gyártási biztonsággal és világszínvonalú technológia alkalmazásával.

A Sanofi az árbevétele alapján Magyarország 2. legnagyobb gyógyszergyártó vállalataként a budapesti központban, a nagytétényi disztribúciós központban, a Veresegyházon működő szilárd gyógyszergyártó telephelyen, a miskolci ampulla és fecskendő gyártó üzemben, valamint a szintén Budapesten működő nemzetközi szolgáltatóközpontban közel 2000 munkavállalót foglalkoztat a gyógyszergyártás, a kereskedelem, a klinikai vizsgálatok, a disztribúció és az üzleti szolgáltatások területén.

(MTI)