Felmondások a Nyírő Gyula Intézetben: várólistán a 19 pszichiáter

Bár lemondott Ézsi Robin, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója (március 14-ével megszűnt a megbízatása), egyelőre nincs nyugalom a pszichiáterek lázadása ügyében – számol be róla a 24.hu. A vezető távozását követelő, felmondási idejüket töltő orvosok visszatérnének dolgozni, ám csak hétfőn derül ki, megtehetik-e.

Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke, a Nyírő Gyula kórház szakszervezeti csoportjának vezetője a Népszavának azt mondta: az ideiglenesen megbízott főigazgató (a tavaly szeptemberben kinevezett Sárosi Andrea orvosigazgató) szóban ígérte meg, hogy hétfőn valamennyien kézhez kaphatják az erről szóló iratokat.

A 19 pszichiáter felmondásának visszavonása nem automatikus, hanem egy kétoldalú jognyilatkozat: minden dolgozónak külön kell bejelentenie a visszavonást, és a munkáltatónak azt jóvá kell hagynia. Srádi Péter hozzátette:

ha nem minden munkavállalónak áll vissza a munkaviszonya, akkor a többiek szolidárisak lesznek és újra beadják felmondásukat.

A szakszervezeti vezető emlékeztetett: az egyik legfontosabb követelésük az volt, hogy minden pszichiátriai ügyeletben szakorvos dolgozzon. Srádi Péter szerint áprilistól normalizálódhat ez is, mert a budapesti pszichiáterek újrakötik túlmunka-szerződéseiket. Emellett elindult a fővárosi pszichiátriai ellátás átszervezésének előkészítése is. Azt mondta: arról nincs tudomása, hogy a korábban mágusképzőt vezető, üzemorvos-végzettségű Ézsi Robin távozása után visszatérhet-e a Nyírő OPAI-ba a korábban távozó 15 szakorvos is.

Kapcsolódó cikk Az orvosok szakszervezete szerint összeomolhat a Nyírő Gyula Kórház Kritikus elvándorlás lesz, ha marad a régi rend.

Takács Péter: országos hiszti

Sokáig hiábavalónak tűnt a szakma tiltakozása, Rétvári Bence belügyi államtitkár február végén még sikersztoriként írta le az országos intézet működését. Takács Péter egészségügyi államtitkár, fideszes képviselőjelölt a Magyar Hangnak két napja már azt mondta: nem lemondott, hanem menesztették a főigazgatót, amihez egy olyan helyi munkahelyi feszültség vezetett, amit nem sikerült feloldani.

Arról is beszélt, hogy nagyon sokat kellett dolgoznia azért, hogy ne álljon fejre a pszichiátriai ellátás.

Az államtitkár az ágazatban dolgozó pszichiáterek tömeges tiltakozására is reagált. Takács Péter azt mondta: a politikai akciót valaki szervezi, a pszichiátriát az egészségügy Szőlő utcájává akarja tenni, de szerinte öngólt lőnek vel.

Takács szerint országos hisztit, egy balhét akarnak csinálni egy munkahelyi feszültségből, ami azóta már meg is oldódott.

A Nyírő-botrány a Kormányinfón is téma volt. Gulyás Gergely az RTL kérdésére azt mondta: az egészségügyi kormányzat feladata a Nyírő pszichiátriai ellátásának biztosítása.

A szakemberek korábban azt írták, a Nyírő OPAI-ban fenntarthatatlanná vált a folyamatos túlterheltség, a nem megfelelő orvoslétszám és az ezekből fakadó szüntelen munkahelyi stressz. Az ügyben indított petíciót február közepéig több mint 500 pszichiáter írta alá, a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség mentális egészségügyi területen dolgozók pedig szolidaritásukat fejezték ki a Nyírő munkavállalóival.