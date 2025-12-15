3p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar Munkaerőpiac

Felmondtak az orvosok, patthelyzet a kórházban – 40 ezer forintos órabérért keresik a munkaerőt

mfor.hu

Súlyosnak tűnik a helyzet.

Ahogy arról hétvégi cikkünkben is írtunk, Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő egy nyugtalanító, belső levelezésből származó üzenetet tett közzé Facebook-oldalán szombaton. A levél írója egy egyeztetésről tájékoztatja a kollégáit, amely a OKFŐ-ben (Országos Kórházi Főigazgatóság) zajlott a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályának helyzetével kapcsolatban. A levél szerzője így fogalmazott:

„Mint bizonyára többen tudjátok, a Szent Imrében gyakorlatilag az összes sürgősségi szakorvos felállt, jelenleg mindössze 1,6 FTE (főállású munkavállaló – a szerk.) szakorvosi kapacitásuk van.”

A szakértő a levélhez csatolt értelmezésében a kiszivárgott levélre reagálva kijelentette: „ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Dél-Budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház elvesztette mind a centrumkórház, de lassan a kórház funkcióját is.”

A kórház minderre rövid közleményben reagált – eszerint „a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház sürgősségi betegellátó osztálya változatlanul fogadja és ellátja az ellátási területéről beszállított betegeket. A sürgősségi osztály vezetését 2025. december 1. napjától Dr. Xantus Gábor főorvos látja el. Ő és a kórház menedzsmentje folyamatosan dolgozik a szakorvosi kihívások teljeskörű megoldásán.”

A MOK baljós képet fest

Hétfőn a Magyar Orvosi Kamara (MOK) nevében Dr. Svéd Tamás aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos, a szervezet főtitkára hosszú Facebook-posztban reagált a történtekre – az általa felvázolt kép pedig szintén rendkívül aggasztó. A főtitkár írása szerint az intézményben patthelyzet alakult ki, az osztály „napról napra odakönyörgött műszakvezetőkkel működik, miközben a hírek szerint már bárhonnan felvennének műszakvezetőket 40 000 forintos órabérrel is.”

A hvg.hu összefoglalójából kiderült, Svéd Tamás úgy fogalmazott, hogy az intézmény adósságának minimalizálása többek között odavezetett, hogy az osztályos ágyak száma lecsökkent, és a főváros jelentős részét ellátó sürgősségi betegellátó osztálya számára egyre nagyobb problémát jelentett a hozzájuk érkező betegek intézményen belüli továbbadása, elhelyezése. Emellett pedig a fejlesztési igényeket a menedzsment rendre visszautasította, és az így a kialakult helyzet miatt a sürgősségi osztály szakorvosai, végül nemrégiben osztályvezetője is felmondott.

A főtitkár állítása szerint emiatt a kórház más osztályairól, elsősorban a belgyógyászatokról kezdtek orvosokat levezényelni a sürgősségi osztályra, és miután elfogytak azok, akik rendelkeznek a megfelelő szakvizsgával, műszakvezetőnek egyre gyakrabban más szakterületeken dolgozókat jelölték ki. Hozzátette, a leggyakrabban átrendelt szakorvosokat adó osztályok végül választás elé állították az intézmény vezetését, de miután nem született megoldás, állítólag az volt a cél, hogy a vezetőség részéről, hogy hivatalosan lemondják a sürgősségi ellátást, betegek ellátására más intézményeket jelöljenek ki, ezt azonban az Országos Kórházi Főigazgatóság nem engedélyezte.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Valami tényleg nem stimmel a kormány által kiplakátolt 2 millió forintos orvosi fizetésekkel

Valami tényleg nem stimmel a kormány által kiplakátolt 2 millió forintos orvosi fizetésekkel

Furcsaságok akadtak a módszertanban.

Csak decemberben további 150 újszülöttet hagyhatnak hátra Magyarországon

Csak decemberben további 150 újszülöttet hagyhatnak hátra Magyarországon

Egyre több csecsemőt hagynak a hazai kórházakban, a tendencia nyilvánvaló: a kórházban hagyott gyermekek száma 2024 elején még 50–100 volt, 2024 őszén már 280 és 300 között alakult, idén pedig több esetben is meghaladta a 350 főt.

Kiszivárgott egy kórházi levél, szinte minden orvos távozott – a kórház szerint biztosított az ellátás

Kiszivárgott egy kórházi levél, szinte minden orvos távozott – a kórház szerint biztosított az ellátás

Egy belső levél szerint a Szent Imre kórházat gyakorlatilag az összes sürgősségi szakorvos otthagyta, így nem tudják kiállítani az ügyeletet. A kórház rövid reagálása szerint változatlanul fogadják és ellátják a betegeket.

Aggódik a WHO: meddőségi iránymutatást adott ki

Az utóbbi hetekben hullámvasúton érezhette magát az, aki figyelemmel kísérte a hazai petesejt-donációval kapcsolatos fejleményeket. Mindeközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sem tétlenkedik, széleskörű meddőségi ajánlásokat tett közzé.

Pontot tettek a világ egyik legnagyobb oltásmítoszára

Pontot tettek a világ egyik legnagyobb oltásmítoszára

A WHO megerősítette, hogy nincs összefüggés a védőoltás és az autizmus kialakulása között.

Úgy tűnik, az influenza kezdi átvenni a stafétát a Covidtól

Kijöttek aNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss adatai, amelyek szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban stagnált az év 48. hetében, kivéve egy-két várost.

Hálapénz helyett: ekkora ajándékot adhat 2026-ban az orvosnak

Hálapénz helyett: ekkora ajándékot adhat 2026-ban az orvosnak

A pénz tilos, ajándékozni szabad.

Erre mit lép Takács Péter? Műtéteket halasztottak el a János kórházban a fűtéskimaradások miatt

Erre mit lép Takács Péter? Műtéteket halasztottak el a János kórházban a fűtéskimaradások miatt

Három beavatkozást is el kellett tolni.

A hálapénz helyett itt az új mumus

A paraszolvencia eltűnt, de most a kettős praxis lett az egészségügy rákfenéje.

Petesejt-donáció: jelentős fejpénzt ajánlanak magyar nőgyógyászoknak a határon túli meddőségi klinikák?

Nemcsak az egyházakkal és a KDNP-vel kell megvívnia harcát az egészségügyi államtitkárságnak a petesejt-donáció terén, hanem a szomszédos meddőségi klinikákkal is? Információink szerint az utóbbi időben megszaporodtak a külföldi meddőségi centrumok pénzügyi megkeresései a magyar nőgyógyászok felé. Varga Zoltán, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának DK-s elnöke rendkívüli bizottsági ülést hívott össze a mesterséges megtermékenyítés szabályozása körüli súlyos problémák miatt.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168