Felmondtak az orvosok, patthelyzet a kórházban – 40 ezer forintos órabérért keresik a munkaerőt

Ahogy arról hétvégi cikkünkben is írtunk, Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő egy nyugtalanító, belső levelezésből származó üzenetet tett közzé Facebook-oldalán szombaton. A levél írója egy egyeztetésről tájékoztatja a kollégáit, amely a OKFŐ-ben (Országos Kórházi Főigazgatóság) zajlott a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályának helyzetével kapcsolatban. A levél szerzője így fogalmazott:

„Mint bizonyára többen tudjátok, a Szent Imrében gyakorlatilag az összes sürgősségi szakorvos felállt, jelenleg mindössze 1,6 FTE (főállású munkavállaló – a szerk.) szakorvosi kapacitásuk van.”

A szakértő a levélhez csatolt értelmezésében a kiszivárgott levélre reagálva kijelentette: „ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Dél-Budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház elvesztette mind a centrumkórház, de lassan a kórház funkcióját is.”

A kórház minderre rövid közleményben reagált – eszerint „a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház sürgősségi betegellátó osztálya változatlanul fogadja és ellátja az ellátási területéről beszállított betegeket. A sürgősségi osztály vezetését 2025. december 1. napjától Dr. Xantus Gábor főorvos látja el. Ő és a kórház menedzsmentje folyamatosan dolgozik a szakorvosi kihívások teljeskörű megoldásán.”

A MOK baljós képet fest

Hétfőn a Magyar Orvosi Kamara (MOK) nevében Dr. Svéd Tamás aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos, a szervezet főtitkára hosszú Facebook-posztban reagált a történtekre – az általa felvázolt kép pedig szintén rendkívül aggasztó. A főtitkár írása szerint az intézményben patthelyzet alakult ki, az osztály „napról napra odakönyörgött műszakvezetőkkel működik, miközben a hírek szerint már bárhonnan felvennének műszakvezetőket 40 000 forintos órabérrel is.”

A hvg.hu összefoglalójából kiderült, Svéd Tamás úgy fogalmazott, hogy az intézmény adósságának minimalizálása többek között odavezetett, hogy az osztályos ágyak száma lecsökkent, és a főváros jelentős részét ellátó sürgősségi betegellátó osztálya számára egyre nagyobb problémát jelentett a hozzájuk érkező betegek intézményen belüli továbbadása, elhelyezése. Emellett pedig a fejlesztési igényeket a menedzsment rendre visszautasította, és az így a kialakult helyzet miatt a sürgősségi osztály szakorvosai, végül nemrégiben osztályvezetője is felmondott.

A főtitkár állítása szerint emiatt a kórház más osztályairól, elsősorban a belgyógyászatokról kezdtek orvosokat levezényelni a sürgősségi osztályra, és miután elfogytak azok, akik rendelkeznek a megfelelő szakvizsgával, műszakvezetőnek egyre gyakrabban más szakterületeken dolgozókat jelölték ki. Hozzátette, a leggyakrabban átrendelt szakorvosokat adó osztályok végül választás elé állították az intézmény vezetését, de miután nem született megoldás, állítólag az volt a cél, hogy a vezetőség részéről, hogy hivatalosan lemondják a sürgősségi ellátást, betegek ellátására más intézményeket jelöljenek ki, ezt azonban az Országos Kórházi Főigazgatóság nem engedélyezte.