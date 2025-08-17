2p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar Magyar Péter Takács Péter

Fertőzött víz a kórházban: mi történik azzal, aki érintkezik vele?

mfor.hu

Az egészségügyi államtitkár szerint nem jelent automatikusan fertőzésveszélyt a baktérium jelenléte, a WHO mégis veszélyesként tartja számon – egy biológus elmondta, mit okozhat.

Magyar Péter nemrég arról írt a Facebookon: egy 8 hónapos kislány és édesanyja is megbetegedett a székesfehérvári kórházban attól a baktériumtól, amely a kórház vízhálózatában terjedt el és ami miatt július 27. óta hivatalosan is emberi fogyasztásra és a gyerekek mosdatására alkalmatlan a csapvíz. Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint viszont a Pseudomonas aeruginosa baktérium megjelenése a vízhálózatban nem jelent automatikusan fertőzésveszélyt – egy Facebook-kommentben azt írta, ez egy úgynevezett jelzőbaktérium (indikátor), jelenléte helyi, műszaki problémára utal, nem jelent közvetlen fertőződési kockázatot.

Az RTL híradójában viszont elhangzott: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyes baktériumként tartja számon a Pseudomonas aeruginosát, mert rendkívül ellenálló az antibiotikumokkal szemben. Az RTL Híradónak nyilatkozó biológus, Boldogkői Zsolt szerint akkor lehet veszélyes, hogyha sebekre kerül, de újszülötteknél vagy immunproblémával küszködők esetében okozhat komoly fertőzéseket.

A fertőzés tünete lehet tüdőgyulladás, húgyúti fertőzések, rosszabb esetben vérmérgezés – de okozhat bélproblémákat is.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság nem válaszolt az RTL megkeresésére azzal kapcsolatban, hogy hol tart a fertőtlenítés, fogyasztható-e már a víz székesfehérvári kórházban.

A témát lapcsoportunk szubjektív podcastjében, az Ez Viszont Privát című műsorban is körüljárták munkatársaink:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fontos a gyógyszerek rendeltetésszerű használata

Egyik napról a másikra veszíthetik el a látásukat a slágergyógyszereket szedők

A sokak által súlycsökkentésre használt népszerű GLP-1 agonista gyógyszerek egyik lehetséges egészségügyi hatása a hirtelen látásvesztés. Pánikra nincs ok, de érdemes tisztában lenni vele, kik lehetnek fokozott kockázatnak kitéve.  

Karikó Katalin reagált Trump oltásellenes miniszterének a döntésére

Az Egyesült Államok egészségügyi minisztere, Robert F. Kennedy Jr. félmilliárd dollárnyi szövetségi támogatást vont meg az mRNS-vakcinák fejlesztésétől. Karikó Katalin pont ezekért a vakcinákért kapta kitüntetések garmadáját, mert a Covid–19 elleni védekezésben kulcsszerepet játszottak. 

Emelkedik a koronavírus-fertőzések száma Magyarország egyes részein

Országos szinten enyhén emelkedett a szennyvizekben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja.

A mesterséges intelligencia két új antibiotikumot talált fel

Már erre is jó a mesterséges intelligencia. 

Hogy ne fájjon: keszthelyi fogorvos indít akciót

Mikor ingyenes a fogorvos? Súlyos gondokra hívják fel a kormány figyelmét

Csaknem egymillió magyarnak nincs saját fogorvosa, az elmúlt három év alatt mintegy félszáz praxis szűnt meg. Ezért indított az állami fogászati ellátásért kampányt Nagy Ákos, a Magyar Orvosi Kamara korábbi alelnöke, aki hat évvel ezelőtt már kétszer is tiltakozó akcióba hívta kollégáit.

Önt is érintheti: az éjjel milliárdokat kapott itt a várakozási idő csökkentése

Önt is érintheti: az éjjel milliárdokat kapott itt a várakozási idő csökkentése

A kormány szerdai határozata értelmében az ultrahangvizsgálatok várakozási idejének csökkentésére csoportosítottak át több milliárd forintot a költségvetésben.

Orbán Viktor embere kiverte a biztosítékot – felháborodott levél egy nemzetközi szervezettől

Orbán Viktor embere kiverte a biztosítékot – felháborodott levél egy nemzetközi szervezettől

Egy nemzetközi orvosi szervezet reagált.

A MOK Orbán Viktorhoz fordul Takács Péter miatt

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) nagyon mérges lett Takács Péter egészségügyi államtitkárra. 

Áttörés a hazai egészségügyben – hirtelen engedélyezték az eddig tiltott módszert

Magyarországon még az egykori magán meddőségi klinikáknak is csak egészségügyi célból engedélyezték a petesejtfagyasztást, most azonban úgy tűnik, hogy az állami lombikklinikákon jön a szociális alapú eljárás. A szakma örül, de egyelőre semmilyen tájékoztatást nem kaptak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság lapunk érdeklődésére elárulta, hogy ingyenes lesz-e, vagy sem, és embriológus, illetve mentálhigiénés szakember is elmondja a véleményét a témában.

Ezekkel a tünetekkel üzen a szklerózis multiplex évekkel a diagnosztizálása előtt

A British Columbia Egyetem új kutatása szerint a szklerózis multiplex (SM) legkorábbi figyelmeztető jelei több, mint egy évtizeddel az első klasszikus idegrendszeri tünetek megjelenése előtt jelentkezhetnek.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168