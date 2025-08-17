Fertőzött víz a kórházban: mi történik azzal, aki érintkezik vele?

Magyar Péter nemrég arról írt a Facebookon: egy 8 hónapos kislány és édesanyja is megbetegedett a székesfehérvári kórházban attól a baktériumtól, amely a kórház vízhálózatában terjedt el és ami miatt július 27. óta hivatalosan is emberi fogyasztásra és a gyerekek mosdatására alkalmatlan a csapvíz. Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint viszont a Pseudomonas aeruginosa baktérium megjelenése a vízhálózatban nem jelent automatikusan fertőzésveszélyt – egy Facebook-kommentben azt írta, ez egy úgynevezett jelzőbaktérium (indikátor), jelenléte helyi, műszaki problémára utal, nem jelent közvetlen fertőződési kockázatot.

Az RTL híradójában viszont elhangzott: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyes baktériumként tartja számon a Pseudomonas aeruginosát, mert rendkívül ellenálló az antibiotikumokkal szemben. Az RTL Híradónak nyilatkozó biológus, Boldogkői Zsolt szerint akkor lehet veszélyes, hogyha sebekre kerül, de újszülötteknél vagy immunproblémával küszködők esetében okozhat komoly fertőzéseket.

A fertőzés tünete lehet tüdőgyulladás, húgyúti fertőzések, rosszabb esetben vérmérgezés – de okozhat bélproblémákat is.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság nem válaszolt az RTL megkeresésére azzal kapcsolatban, hogy hol tart a fertőtlenítés, fogyasztható-e már a víz székesfehérvári kórházban.

