Főként a nőket veszélyezteti a rák frissen felfedezett kockázata

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) onkológiai konferenciáján az Onkológiai Intézet távozó igazgatója is előadást tartott.

Kapcsolódó cikk Mégsem hazánk vezeti a daganatos megbetegedések listáját? Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) onkológiai konferenciáján az Onkológiai Intézet távozó igazgatója is előadást tartott.

A cukorbetegség önmagában is súlyos egészségügyi probléma, ám egy nemrégiben lezárt kutatás kiderítette, hogy ismert ártalmai mellett még a legsúlyosabb rákfajták kockázatát is növelni.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!