Fontos levelet kap ma Pintér Sándor, vajon mit válaszol?

A Népszava írta meg, hogy fontos levelet kaphat szerdán az egészségügyet is irányító Pintér Sándor belügyminiszter. A több mint kétezer háziorvos által támogatott kezdeményezés keretében arra kérik a minisztert, hogy a háziorvosi praxisokban dolgozó ápolók, nővérek béremelésére szolgáló kormányzati juttatást úgy fizessék ki, hogy az csak erre a célra legyen felhasználható.

Az érvényben lévő rendelet ugyanis nem így felcímkézve, hanem "praxistámogatásként" utalná el a pénzt a praxisokat működtető vállalkozásoknak, így nem feltétlenül kéne az egész összeget béremelésre fordítani, mert vannak, akiknek a bére már eléri a jogszabályban most minimumként meghatározott összeget. A másik gond ezzel a megoldással az, hogy a plusz összeg így beleszámít a praxisok bevételébe, és ezzel egyes rendelések már belekerülhetnek a helyi önkormányzati adó fizetési kötelezettség alá.

Az akciót Keczéry Attila zuglói háziorvos indította el és a praxistulajdonos orvosok több mint harmadának (2067), és 620 asszisztens illetve körzeti ápoló támogatását szerezte meg.

"Az a 2067 kolléga, aki aláírt, biztosan oda szeretné adni teljes összegben a 18 százalékot a munkatársainak. Azért is üdvös lenne, hogy célzottan kapják meg ezt az összeget a praxisok, mert akkor nincsen különösebb adóvonzata, és nem kérdés, hogy ez most akkor mire is van"