Fontos terület kapott új miniszteri biztost, de csak néhány hónapra

Az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóság létrehozásának előkészítéséért és működésének megkezdéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Nemes Balázs Áront az augusztus 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra az egészségügyi miniszter.

A Hivatalos Értesítő péntek este közzétett számában megjelent utasítás szerint a megbízatás célja, hogy megteremtsék az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóság (EMH) 2027. január 1-jével történő létrehozásának jogi, szervezeti, költségvetési, személyi, adatkezelési, informatikai és működésindítási feltételeit.

Ennek érdekében a miniszteri biztos egyebek mellett elkészíti az EMH alapításával kapcsolatos hatástanulmányt, kidolgozza szervezeti és működési szabályzatának tervezetét, kezdeményezi a szükséges beszerzési, illetve közbeszerzési eljárások előkészítését, továbbá együttműködik a jogszabály-előkészítés során. Tevékenységét az egészségügyi miniszter irányítja, munkáját titkárság segíti.