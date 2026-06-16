Forradalmi újítás: megérkezett Magyarországra a da Vinci robotsebészet

A fővárosi Szent Magdolna Magánkórházban mostantól hazánkban elsőként érhető el a da Vinci SP robotsebészeti rendszer, amelyből világszerte mindössze mintegy ötszáz darab működik, Európában pedig csupán néhány intézmény használja – közölte a kórház. A csúcstechnológiás eszköz egyetlen apró behatolási ponton keresztül teszi lehetővé összetett műtétek elvégzését, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. Az első műtétek már sikeresen lezajlottak.

A rendszer bevezetését komoly nemzetközi felkészülés előzte meg: a Szent Magdolna Magánkórház szakembereit egy dubaji robotsebészeti szakértő készítette fel a da Vinci SP alkalmazására, így a magyar betegek ugyanahhoz a tudáshoz és technológiához férhetnek hozzá, amelyet a világ vezető egészségügyi központjaiban használnak.

„Azért hoztuk el most a Da Vinci robotsebészeti rendszer legújabb változatát, mert hiszünk abban, hogy a magyar betegeknek is hozzá kell férniük azokhoz a legmodernebb műtéti technológiákhoz és szakmai megoldásokhoz, amelyek ma a világ élvonalát jelentik” – mondta Mózer Attila, a Szent Magdolna Magánkórház ügyvezető tulajdonosa.