Friss döntés: pénz áll a házhoz a rezidenseknél

Itt az újabb orvostudományi szenzáció a Pfizertől

Idén év elején trimédia, azaz három vírus együttes járványa volt jelen Magyarországon. Egyszerre terjedt a koronavírus, az influenza, valamint a légúti óriássejtes vírus (RSV). Ez utóbbi sok kisgyermek halálát is okozta. Most óriási hírt jelentettek be: zöld utat kapott a Pfizer csecsemőknek kifejlesztett RSV-vakcinája, ami orvostudományi jelentőségű.