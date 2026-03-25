Friss drámai európai drogkörkép: jelentősen nőtt a kokainhasználat

Magyarország második alkalommal vett részt az európai drogkörkép elkészítésében. Ugyanis a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) 2024 után 2025-ben is együttműködött az Európai Drogügynökség által szervezett nemzetközi kampányfelmérésben. A kutatás során 25 ország 115 városa 72 millió lakosának szennyvizét vizsgálták egy héten keresztül, hat illegális szer – ketamin, amfetamin, metamfetamin, kannabisz, MDMA (egy szintetikus, azaz mesterségesen előállított pszichoaktív drog), és kokain – maradványait kutatva.

Magyarország Budapestről és Debrecenről szolgáltatott adatot – közölte az NNGYK.

Az ügynökség által nyilvánosságra hozott eredmények szerint európai szinten 2025-ben az MDMA-fogyasztás 16 százalékkal csökkent az előző évhez képest, viszont ezzel szemben

a kokainhasználat drámai, 22 százalékos növekedést mutatott.

Ezért igen jó hír, hogy Magyarországon – a budapesti és debreceni szennyvízadatok alapján – az európai növekedés ellenére a kokain esetében is csökkenés figyelhető meg. A kutatás szerint ettől függetlenül a két város között továbbra is jelentős drogfogyasztási eltérés mutatkozik.

2025-ben fogadták el az egyik legszigorúbb drogtörvényt Magyarországon. Ezt követően a drograzziák következtében csak idén több szórakozóhelyet is bezártak több hónapra, például a budapesti Symbolt, vagy a Turbinát. A szakértők szerint ezek a razziák nem szolgálják az edukációt – szerintük ez nem oldja meg a droghasználatot –, míg a klubokban tartózkodó vendégek a razziák során megalázó helyzetekről számoltak be.

A legszennyezettebb Nyugat-Európa

Európában tehát 2025-ben a szennyvízben található MDMA-terhelés átlagosan 16 százalékkal csökkent, a legnagyobb értéket egyébként Belgium, Spanyolország, Hollandia és Szlovénia városaiban regisztrálták. Az EU-n kívüli helyszínek közül Új-Zéland „vezet”.

A tendencia iszonyú elkeserítő

A szennyvízben található ketamin közel 41 százalékkal nőtt. A legmagasabb értéket Belgium, Németország és Hollandia városaiban észlelték, míg kilenc városban (köztük Magyarországon) nem jelentettek kimutatható ketamin-maradványokat. Az EU-n kívül a kanadai és egyesült királyságbeli városokban jelentett szintek meghaladták a legmagasabb terhelésű európai városokban regisztráltakat.

A szennyvízben található kokain teljes mennyisége jelentősen, átlagosan közel 22 százalékkal nőtt.

A 85 város közül, amelyek 2024 -re és 2025-re is adatokat szolgáltattak, 57 százalékban emelkedett a kokainfogyasztás.

A kokainfelderítések száma továbbra is a nyugat- és dél-európai városokban a legmagasabb, különösen Belgiumban, Spanyolországban és Hollandiában, bár a legtöbb kelet-európai városban is tapasztalható némi növekedés. A kanadai, chilei, svájci és az egyesült királyságbeli városokban jelentett szintek megegyeztek, vagy meghaladták a legmagasabb terhelésű európai városokban regisztráltakat.

Ugyan az amfetamin-maradványok szintje jelentősen eltért a vizsgálati helyszínek között, mindenesetre 82 város 44 százalékában nőtt a fogyasztás. A legmagasabb értékeket Észak- és Közép-Európa városaiban (Belgium, Dánia, Németország, Hollandia, Svédország és Norvégia) jelentették, míg a déli városokban (Olaszországban, Cipruson és Törökországban) sokkal alacsonyabb szinteket találtak.

A hagyományosan Csehország és Szlovákia városaiban koncentrálódó metamfetamin ma már Németország, Spanyolország, Ciprus, Litvánia, Hollandia, Norvégia és Törökország városaiban is jelen van. Másutt a metamfetamin-terhelés alacsony volt, bár közép- és észak-európai városokban némi emelkedést jelentettek. A jelentés szerint 80 város közül 46 százalékban mutatták ki ennek a kábítószernek a növekedését.

A kannabisz esetében továbbra is eltérő tendenciák figyelhetők meg, és 63 város közül 33 százalék jelentett növekedést. A legmagasabb terhelést nyugat- és közép-európai városokban, különösen a Németországban, Hollandiában és Szlovéniában lévőkben mérték. A kanadai és az egyesült államokbeli városokban jelentett szintek meghaladták a legmagasabb terhelésű európai városokban regisztrált szinteket.

A 2026-os felmérések kiegészülnek

A felmérés azt is kimutatta, hogy a városok 75 százalékában hétvégén megnövekedett a kokain és az MDMA fogyasztása, míg a kannabisz, az amfetamin és a metamfetamin használata egyenletesebb volt a vizsgált hét folyamán.

A kutatás 2026-ban folytatódik, kiegészítve az alkohol- és dohányzási markerek vizsgálatával a szennyvízben.

A hazai részvételt egyébként az NNGYK keretében működő WHO Környezetegészségügyi Kockázatkezelési Együttműködő Központ fejlesztései tették lehetővé.