Furcsa ellentmondások derültek ki Mészáros Lőrinc magánegészségügyi vállalkozásairól

Mészáros Lőrinc felcsúti üzletember 2020 decemberében lett a Gyógyító Magyarok Kft., valamint a Fájdalom-ambulancia Kft. egyik tulajdonosa - ezzel is jelezve, hogy a magánegészségügybe is megérkezett. Igencsak jól választotta meg az időpontot, hiszen akkoriban sokan próbáltak szerencsét a szektorban – és nagy nyereséget is fölöztek le a Covid „hajójára” felülve. De mi a helyzet a pandémia utáni időkben, a koronavírus-tesztek leáldozásával milyen nyereséget tudott produkálni a két cég? Ennek jártunk utána.

Mind a két cégben résztulajdonos a nemrég a londoni Ritz Szállóban lencsevégre kapott, s a tavaly kiugróan, 480 milliárdról 660 milliárd forintra hízott vagyonával még mindig a leggazdagabb magyarnak számító üzletember, aki mellett még unokaöccse, Deák Gábor, valamint a Momet Kft. is társtulajdonos.

Covid után is van élet Mészáros Lőrinc számára. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A Gyógyító Magyarok Kft. számára a 2020-21-es évek a Covid miatt kiugróan sikeresek voltak, ám a cég legfrissebb beszámolójából az derül ki, hogy nettó árbevétele 2022-ben az előző évi 734,6 millió forintnak közel a felére, 451,3 millióra apadt. Bár így sincs okuk panaszra, mert ez még így is az elmúlt öt év harmadik legnagyobb forgalma.

Ezzel szemben a nyereséggel már gondok vannak, hiszen az brutális mértékben megcsappant: a tavalyelőtti 138,9 millió forint után 2022-ben mindössze 1,825 milliós profitot könyvelhetett el a cég.

A veszteség okát nem részletezik a beszámolóban, de látható, hogy a visszaeső bevétel, a megugró személyi ráfodítás és egy kiemelkedő egyéb kiadás járulhatott ehhez hozzá.

Érdekes, hogy a társaság leányvállalata, a miskolci SDRC Sport Diagnosztikai és Rehabilitációs Kft.(magyarul a DVTK orvosi központja) ennél jóval szebben muzsikált, egymaga többet - 5,5 milliós nyereséget - produkált tavaly, mint maga az anyavállalat. Az is érdekes, hogy miközben a Gyógyító Magyarok Kft. leányvállalataként esik szó a diósgyőri orvosi központról, mégis Mészáros másik érdekeltségénél, a Fájdalom-ambulancia honlapján van feltüntetve.

Egyébként mint azt korábban megírtuk, Mészáros Lőrincnek nemcsak a Puskás Akadémia focistáihoz van köze az alapítvány kuratóriumi elnökeként, hanem a következő szezontól szintén a legfelsőbb osztályban, az NB1-ben játszó diósgyőri futballisták egészségügyi vizsgálatait végző cég egyik tulajdonosa is.

Kapcsolódó cikk Pozitív a fideszes Covid-teszt: fél év alatt 800 milliós profit Jókor volt jó helyen egy hévízi fideszes önkormányzati képviselő, aki Mészáros Lőrinccel összefogva látta meg az üzletet a koronavírus elleni harcban.

De az is furcsa, hogy a Gyógyító Magyarok Kft. ügyvezetője, egyben egyik tulajdonosa Dr. Magyar Olivér, akinek nem csak a diósgyőri sportolókat vizsgáló cégre van rálátása, hanem a Puskás Akadémiát működtető orvosi stáb tagja is egyben.

Sokak szerint ezek az átfedések kérdéseket vethetnek fel a játék tisztasága miatt, hiszen összeférhetetlen, hogy két azonos osztályban szereplő futballcsapatnak ugyanazok legyenek a (rész)tulajdonosai.

A Gyógyító Magyarok Kft. 26 fős dolgozói kollektívájára egyébként 94,156 millió forintos bért költöttek, ami azt jelenti, hogy havonta átlagosan bruttó 301 782 forintot kerestek a dolgozók. Ez meghökkentően alacsony, főleg annak fényében, hogy a magánegészségügyi szektorról van szó (ennek esetleg lehet a magyarázata, hogy voltak olyan alkalmazottak, akik nemcsak bér formájában kaptak fizetést, hanem vállalkozóként is úgymond beszámláztak – a szerk.).

Mészáros az Oxygen Kft-ba is bevásárolta magát

A Fájdalom-ambulancia Szolgáltató Kft.-be szintén 2020-ban szállt be Mészáros, és immár hat helyszínen nyújt szolgáltatásokat. Legújabb telephelye 2022 novemberében nyílt meg Szombathelyen. De jelen van Győrben, Budán, Pesten és Miskolcon is. Exkluzív szolgáltatása a szintén budapesti Infúzióbár, amely a szépség és egészség érdekében kevert „infúziókoktélokkal” várja a nagyérdeműt. Egy-egy „koktél” 28-35 ezer forintba kerül, ami az agy turbósításától kezdve a sportteljesítmény növelésén át a másnaposság elűzéséig sok mindere kínál gyógyírt. "Az intravénásan bejuttatott kiváló hatóanyagok sokkal jobban hasznosulnak, mint a szájon bevitt vitaminok, ásványi anyagok és egyebek" - írják honlapjukon.

A Fájdalom-ambulancia Szolgáltató Kft. ellentétes utat járt be tavaly, mint Gyógyító Magyarok Kft., nevezetesen, neki jelentősen nőtt az árbevétele. Ebből – bár e cég sem részletezi külön a forgalom ilyen nagyarányú változásának az okát – arra lehet következtetni, hogy talán az Infúzióbár exkluzív szolgáltatásai is belejátszottak. Ugyanis a 2021-es 266,5 millióval szemben 445 millió forintos bevételre tett szert a kft. (Más kérdés, hogy hol van ez a 2020-as Covid-évben összehozott 1,8 milliárdos forgalomtól...).

De még úgy is nőtt a bevétele, hogy partnere, a Smart Covid Center alvóállapotban van, már nem özönlik a tömeg Covid-tesztet csináltatni.

A 2021-ben elszenvedett 133 milliós veszteség után 2022-ben látványosan magához tért a cég, 3,8 milliós nyereséget ért el. Ám a társaság leányvállalata, a Gianni Annonitól megvásárolt luxusétterem, a Naphegyen üzemelő Sunhill Bisztro Kft. tavaly veszteséges lett, amiről itt írtunk korábban:

Kapcsolódó cikk Csúnya veszteséggel indított Mészáros Lőrinc luxusétterme Szűk fél évet működött 2022 második felében Mészáros Lőrinc tulajdonaként a NER egyik budapesti gyűjtőhelyeként is ismerté vált elegáns étterem a Naphegyen.

Azt még nem lehet tudni, hogy a Fájdalom-ambulancia Kft. másik érdekeltsége, a jelenleg is veszteséges Oxygen Naphegy Kft. hoz-e pozitív elmozdulást a jövőben,

amelyben ez év elején minőségi többségi befolyást (a törvény szerint ez legalább 75 százalékos mértékű tulajdoni részesedéssel ér fel) szerzett Mészáros Lőrinc, a ciprusi Clarament Investmenst Ltd. mellett.

A Fájdalom-ambulancia egyébként öt fővel növelte dolgozói létszámát, így már 34-en dolgoznak a cégben. S mivel bérköltségre 61,472 millió forintot költöttek, ez azt jelenti, hogy még a minimálbért sem éri el az itt dolgozók átlagfizetése (150 ezer forint), ennek láttán itt is arra következtetni, hogy minden bizonnyal még be is számláznak a munkavállalók.

A leggazdagabb magyar üzletember két magánegészségügyi cégén egyébként jelentős, 3,3 milliárd forintos jelzálogjoga van az MKB és a Takarékbank összeolvadása miatt immár a Magyar Bankholdingnak.

Összességében tehát Mészáros Lőrinc magánegészségügyi jelenléte vegyes képet mutat. Úgy tűnik, a Covid utáni életbe való visszarázódás a Gyógyító Magyarok Kft-t jobban megviselte, míg a másik érdekeltsége ezen már túllépve jól termelt, még úgy is, hogy leányvállalatai veszteségesek.